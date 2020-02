האופנה הבאה | Next in Fashion

בסוף ינואר עלתה סדרת ריאליטי אופנה בת 10 פרקים בהנחיית טאן פרנס, כוכב "עין קווירית" או "טאץ' עליז לסטרייט שיעיז" (אומרים "יעז" - אבל לכו עם מה שמתחרז), וגורו האופנה אלכסה צ'אנג. 18 מעצבי אופנה מקצועיים מתחרים בעיצוב תלבושות בהשראת טרנדים חמים מסביב לעולם. הפרס הגדול: 250 אלף דולר והזדמנות לעצב קולקציה מקורית לאתר נט-א-פורטר. אם אהבתם את "פרויקט מסלול", אין סיבה שלא תהנו גם מזה.

מתי: 29 בינואר

בזכות עצמה: בהשראת חייה של מאדאם סי.ג'יי ווקר | Self Made: Inspired by The Life of Madam C.J. Walker

מיני-סדרה בת ארבעה פרקים המבוססת על סיפורה האמיתי של מאדאם סי. ג'יי ווקר (אוקטביה ספנסר, "העזרה" ו"מאחורי המספרים"), חלוצת עיצוב השיער שהייתה לאישה האמריקאית הראשונה שהפכה למיליונרית בעשר אצבעות. הסיפור מתרחש בארה"ב של תחילת המאה ה-20, ומאדאם ווקר נאלצת להתמודד עם ענף תחרותי, צרות במשפחה וחיי נישואים עמוסים בקשיים.

מתי: 20 במרץ

אוקטביה ספנסר ב"בזכות עצמה" | צילום: netflix

Ratched

ריאן מרפי ("אימה אמריקאית", "סיפור פשע אמריקאי") בחר הפעם ליצור מעין ספין-אוף ל"קן הקוקייה" ולהתמקד בסיפור חייה של האחות מילדרד ראצ'ד (שרה פולסון, אחת מהשחקניות הקבועות ביצירות של מרפי). מלבד פולסון, הקאסט כולל גם את השחקן הפיליפיני ג'ון ג'ון בריונס, את זוכת האמי סינתיה ניקסון ("סקס והעיר הגדולה") ואת המועמדת לאוסקר שרון סטון.

מתי ספטמבר

מקוללת | Cursed

דרמה המבוססת על ספרם של פרנק מילר וטום וילר ומגוללת את האגדה על המלך ארתור מנקודת מבטה של נימו (קתרין לנגפורד, "13 סיבות"), נערה בעלת כוחות מסתוריים. לאחר מות אמה יוצאת נימו עם ארתור (דבון טרל) למסע חיפושים אחר מרלין, במטרה להעניק לו חרב עתיקה. המסע הופך עבור נימו לסיפור התבגרות של ממש.

מתי: בהמשך השנה

Space Force

יוצר "המשרד" גרג דניאלס וכוכב הסדרה סטיב קארל מתאחדים לפרויקט קומי חדש. קבוצת אנשים מקבלת משימה - להקים לצבא האמריקאי חיל חלל שיגן על הלוויינים מפני מתקפה ו"יבצע עוד דברים שקשורים לחלל". קארל יככב בסדרה לצד ג'ון מלקוביץ', בן שוורץ, דיאנה סילברז וטוני ניוסום.

מתי: בהמשך השנה

Bridgerton

שונדה ריימס (יוצרת "האנטומיה של גריי", "סקנדל" ו"המדריך לרוצח") חוזרת עם דרמה המבוססת על סדרת רבי-המכר של ג'וליה קווין. זו הסדרה הראשונה שיוצרת ריימס בלעדית עבור נטפליקס, אחרי שחתמה עמה ב-2017 על חוזה להפקת 8 סדרות. הסדרה עוסקת בחייהם הרומנטיים של שמונת ילדי משפחת ברידג'רטון, וכיאה לסדרות מבית שונדה-לנד, גם הפעם תוכלו להתרשם מסוללת שחקנים מסקרנת שכוללת בין השאר את ניקולה קאגלן ("נערות דרי"), לוריין אשבורן ("הכתר") ואדג'ויה אנדו ("דוקטור הו"). לא התרשמתם? אז מה תגידו על זה שג'ולי אנדרוז נמצאת שם בתפקיד המספרת?

מתי: בהמשך השנה

מי מתגורר באחוזת בליי | Haunting of Bly Manor

כמו שאוהבים לעשות בנטפליקס - אחרי עונה ראשונה מוצלחת של "מי מתגורר בבית היל" הוכרזה עונה שנייה לסדרת האימה, כזו ש"עומדת בזכות עצמה" ולא שומרת על הרצף העלילתי. העלילה מבוססת על "טבעת החנק", ספרו של הנרי ג'יימס מ-1898, וגיבוריה הם דני (ויקטוריה פדרטי, "את"), שמטפלת בשני ילדים מיוחדים ביחד עם שותפה פיטר (אוליבר ג'קסון-כהן, אין קשר לעינב). גם הנרי תומס וקייט סיגל מהעונה הראשונה חוזרים לגרסה החדשה יחד עם פדרטי וג'קסון-כהן.

מתי: בהמשך השנה

מועדון בפריז | The Eddy

דרמה מוזיקלית מקורית בת 8 פרקים שצולמו כולם בפריז. היוצרים הם דמיאן שאזל (במאי "וויפלאש" ו"לה לה לנד", עליו גם זכה באוסקר) וג'ק ת'רון ("חסרי בושה", "סקינס"). אליוט אודו (אנדרה הולנד, "אור ירח") הוא בעליו הניו יורקי של מועדון ג'אז כושל בפריז. אודו מתקשה להתמודד עם מערכת היחסים השברירית שלו ושל סולנית להקת הבית, מאג'ה (ג'ואנה קוליג, "מלחמה קרה"). כאשר בתו (אמנדה סטנברג) שבה אל חייו לפתע, נוצר מצב שדורש מאודו להתבגר ולקחת אחריות על חייו.

מתי: בהמשך השנה

מתוך "מועדון בפריז" | צילום: netflix

Unorthodox

בסוף 2018 אמר גרג פיטרס, מנהל המוצר הראשי של נטפליקס, כי החברה הציבה יעד לפיו סדרות חדשות בכל השפות יהיו זמינות בכל רחבי העולם. מאז באמת ראינו סדרות בכל שפה אפשרית, וכעת הגיע תורה של היידיש. המיני-סדרה הגרמנית החדשה, המבוססת על ספרה של דבורה פלדמן ושביימה מריה שריידר ("דויטשלנד 83"), מספרת את סיפורה של נערה חרדית שנוטשת חיי משפחה וקהילה בברוקלין כדי להתחיל חיים חדשים בברלין כמוזיקאית קלאסית. את תפקיד הנערה מגלמת השחקנית הישראלית זוכת פרס אופיר שירה האס ("שטיסל", "פרינסס" ו"אשתו של שומר גן החיות"), ולצדה משחקים בין השאר עמית רהב, ג'ף ווילבוש ואהרון אלטרס.

מתי: בהמשך השנה

Reality Z

אוהבים סדרות זומבים? במיוחד בשבילכם, נטפליקס משתפת פעולה בפעם הראשונה עם אולפני קונספירסו הברזילאים כדי ליצור קומדיית אימה בת 5 פרקים המבוססת על "למות על הסט" (Dead Set) - סדרה בריטית שיצר צ'ארלי ברוקר ("מראה שחורה"). המקום הוא ריו דה ז'נרו, סדרת הריאליטי המומצאת "אולימפו" מגיעה לערב ההדחה, אך בחוץ מתרחשת דרמה גדולה בהרבה כשזומבים מאיימים באפוקליפסה (נו טוב, מה עוד יש לזומבים לעשות?).

מתי: בהמשך השנה