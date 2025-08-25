בריב הענק בין ירדן לשרון, ברור לגמרי מי צודק

אני לא אשקר, אחרי הסיום המדכדך של הפרק הקודם, רציתי לראות מה שלום נטלי ונועם. אבל זה יצטרך לחכות - כי בפרק של "חתונה ממבט שני" ששודר אתמול (ראשון) היו עניינים דחופים קצת יותר להתעדכן בהם: סיפור ההיכרות הביזארי של גיא וגרושתו, הקצר בתקשורת של חן ליב ולירן, הביף של מתן והילה, וכמובן - הריב הענק של ירדן ושרון. בקיצור, יש לנו הרבה על מה לדבר.

נתחיל באורית וגיא, שנמצאים במקום לא רע בכלל ביחס לעצמם של לפני כמה פרקים (ואם לומר את האמת, גם ביחס לשאר הזוגות בתוכנית). הרתיעה ההתחלתית של הכלה מהחתן כבר התחלפה בניסיונות להתקרב, והיא גם מכריזה שהוא עונה על הרבה מהקריטריונים שלה לבן זוג אידאלי. אבל יש כמה בעיות. הבעיה הקטנה: יש לו ארנב. הבעיה הבינונית: הוא התחתן עם אחותם של האחים שלו. והבעיה הגדולה: הוא דומה שתי טיפות מים לבעלה המנוח, דולב. אורית עוד לא שיתפה את הפרט הזה עם גיא, ואני יכולה להבין למה - זה אכן אישיו, אבל זה אישיו שלגיא אין שום שליטה עליו. עם זאת, המצב הזה לא יוכל להימשך לנצח. מתישהו גיא יצטרך לדעת, והשאלה היא מתי - וחשוב מכך, איך זה ישפיע על הקשר.

בזמן שאורית וגיא ממשיכים להתקדם, חן ליב ולירן הולכים אחורה, ונדמה שהם פשוט לא מצליחים לתקשר זה עם זו. לא יהיה מופרך לומר שלירן הוא האחראי העיקרי במצב הזה: הרי זו כבר הפעם השנייה שבה חן ליב משתפת במשהו שמפריע לה ולירן מעניש אותה על כך. בפעם הקודמת, כזכור, זה היה עניין היוגה. הפעם, במסגרת הטיפול הקבוצתי, חן ליב אזרה אומץ ואמרה ללירן משהו שלא קל לומר: היא ביקשה ממנו להוריד הילוך בכל מה שקשור לקרבה פיזית - או, במילים פשוטות, להוריד הילוך עם החתירה לסקס. לדבריה, בדרך כלל היא נוטה לרַצות בכל מה שקשור למין, אבל הפעם היא רוצה לעשות את זה אחרת: בשבילה, המגע צריך לבוא אחרי ההיכרות המעמיקה, ולא להפך.

לירן וחן ליב.

אני לא חושבת שהמקרה שלהם דומה לשל נטלי ונועם: כלומר, אני מאמינה שחן ליב כן נמשכת ללירן. אבל בין אם היא נמשכת ובין אם לא, זו לא הנקודה. הנקודה היא שהבקשה שלה לגיטימית לחלוטין. חן ליב הציבה את הגבול שלה בצורה הכי מכבדת שיש, ולירן, בתגובה, נתן לה את הסיילנט טריטמנט בהמשך היום. ברור למה הוא נפגע - זה לא קל לשמוע שהמגע שלך לא רצוי. ובכל זאת, אני חושבת שהאגו של לירן גבר עליו. אף אחד לא מצפה ממנו להדחיק את העלבון, אבל הוא צריך היה להתעלות על עצמו ולספר לחן ליב מה יושב עליו, במקום לשקר לה שהוא "בכלל לא קר ומרוחק".

ואם כבר מדברים על גברים שמכורים למגע, צריך להזכיר גם את מתן, עוד אחד ששפת האהבה שלו היא מגע - אם כי המינוח "שפת אהבה" לא בהכרח מתאים פה, בהתחשב בזה שמתן לא ממש מגלה עניין בהילה. כבר בפרק הקודם השניים הציגו חזות זוגית יציבה למדי, אבל נראה שזו הייתה, ובכן, קליפה ריקה. כלומר, זה לא שהם סובלים או משהו, אבל מה שכן - אני לא חושבת שמתן נוגע בהילה כי היא מעניינת אותו באופן יוצא דופן, אלא כי ככה הוא רגיל לתקשר עם נשים.

מתן.

חוסר הסנכרון ביניהם בלט במיוחד בשיחה על שפת הבריכה. כל אחד מהם ידע, אפשר להניח, על מה השני מדבר, אבל לא הסכים להכיר בזה: הילה דיברה על "על האש" כבילוי, כלומר - "על האש" במשמעות הקונוטטיבית (הסמלית), מתן דיבר על "על האש" כשיטת הכנה, כלומר - "על האש" במשמעות הדנוטטיבית (המילונית). מתן (שעובד, כזכור, בעולמות הקולינריה) רצה לקחת את ההזדמנות הזו כדי לחשוף את הילה לעולם התוכן שלו, אבל הוא ניגש לשיחה בגישה מתנשאת - או, במילים אחרות, הוא הסגביר במקום להסביר. הילה, מצידה, לא גילתה סבלנות רבה להרצאה שלו, ובין אם היא הבינה על מה הוא מדבר ובין אם לא, היא עשתה פרפורמנס של משועממת. אני יכולה להבין למה מתן התבאס, אבל ההתחשבנות ("אני שמעתי אותה מדברת שעות על העבודה שלה") לגמרי מיותרת.

בשקלול הנתונים האלה עם נתוני השיחה הטעונה יותר שהגיעה אחר כך, אפשר לומר שמתן מתנהג בצורה קטנונית. נגיד את זה ככה: כשאישה מבקשת מגבר לשאול יותר שאלות, זה מובן לחלוטין (מה לעשות, בדרך כלל הם לא כל כך טובים בזה). וכן, אני אבין גם גבר שנמצא במצב ההפוך (כלומר, גבר שמרגיש שזוגתו לא מתעניינת בו מספיק). אבל כשמתן אומר להילה "אני אשמח לדעת שהתחושות שלי מעניינות אותך", הוא אומר את זה לא בנימה של פגיעות ורגישות, אלא בנימה פאסיבית אגרסיבית מובהקת - ובגדול, נראה שהוא פשוט מחפש אותה.

ירדן.

הגיע הזמן לדבר על ה-פיצוץ של הפרק, אבל לפני כן, אני חייבת לציין שחזיתי כבר מהפרק הראשון שדבר כזה יקרה: כלומר, ששרון לא יוכל להכיל את המזג של ירדן. בואו נגיד את האמת - שרון הבין שהוא לא יוכל "לאלף" את ירדן, ולכן כל כך קשה לו. כשהוא מתלהב מהצד הרך שלה, לא מסובך להבין את הסאבטקסט: הוא לא מתלהב מהצד ה"קשה" שלה, כלומר, מהדומיננטיות שלה (כי הוא צריך להיות ה"גבר" בקשר, ובנוכחותה הוא מרגיש "מסורס"). ירדן חכמה, והיא קולטת בדיוק מה שרון אומר לה בין השורות. ולא, היא לא מגזימה והיא לא ממציאה: היא מבינה בדיוק עם מי יש לה עסק, ולכן היא מבהירה שהיא לא מוכנה להשתנות. ובצדק. אומנם יש לי תחושה שהם יצלחו את המשבר, אבל אם זה אכן יקרה, הקשר הזה יכבה את ירדן לאט לאט. מגיע לה גבר שיעוף על הפלפליות שלה, ולא גבר שמנסה לעדן את החריפות.

בכל מקרה, מה שקרה בטיפול הקבוצתי רק החמיר את המצב. שרון - שוב, במסגרת הצורך להיות גברי - הצהיר שהוא לא מרוויח שום דבר מלדבר על הרגשות שלו עם כולם. ירדן, במסגרת הצורך להשמיע ולהישמע, ניסתה לשכנע אותו להיות קצת פחות באנטי. אבל שרון לא השתכנע (אגב, ברור ששיחות על רגשות זה משהו שלא נוח לו איתו גם באחד-על-אחד). ואם נסתכל מעבר לנושא השיחה עצמו, ונתמקד בהתנהלות של שרון מול ירדן לאורך השיחה, אפשר לומר בביטחון שהוא מקטין אותה. הוא גורם לה להרגיש שהיא מדמיינת (למרות שהיא פשוט קולטת את המניפולציות שלו), הוא הופך את התחושות שלה ל"תלונות", את סערת הרגשות שלה ל"צעקות", והוא מבטא בזלזול מופגן את המילים "אישה חזקה".