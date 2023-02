תקראו לזה "כוכב נולד", תקראו לזה "הכוכב הבא", אי אפשר לפתוח את הריקאפ לתוכנית בלי להצדיע למוזיקאי, היוצר, הפזמונאי, מלך הפופ והרוקנרול של ישראל שהלך השבוע לעולמו - צביקה פיק. מבחינתי אפשר לצלם מיד פרק כפול של הנבחרת שעוד לא קמה עם ביצועים של המתמודדים והשופטים לשיריו. קשה למצוא בלדות נוגות בין יצירותיו של פיק, ואולי יש משהו מוזר בציון מותו של אדם עם מוזיקה מרימה, אבל אני חושבת שבמקרה הזה רק הולם שחגיגת מפעל חייו של המאסטרו תהיה מסיבת דיסקו מרגשת. עד שיפיקו את המאורע הזה, הסתפקתי בהחלט בביצוע המרסק של נינט ל"אין מדינה לאהבה".

וכעת נחזור ליום שבת, עם פרק אודישנים נוסף שהחל בקאמבק של דורון רוקח, מי שהגיע עד לחצי גמר העונה החמישית של "כוכב נולד". האודישן, איך לא, מעלה בי שאלה: מה קרה לפיינליסט שלומי בראל? דורון שר את "אלוהיי" של אייל גולן, ומקבל 81 אחוזים ללא אמדורסקי (שמקפיד לציין את שם יוצר השיר - ארקדי דוכין - ולא את שם המבצע). גם אני לא נפלתי מהביצוע. ובכל זאת, אם לא הלך ב"כוכב נולד", אולי ב"הכוכב הבא".

אחריו עלתה נעה שאואט בת 22 שהציקה לכל השופטים בטיקטוק שישתפו אותה (ומי הייתה הכי מקסימה בתגובה? התשובה המובנת מאליה בהמשך), שביצעה את "שממה" של אורי בן ארי ולא ממש קנתה אותי עד שפתאום נכנסה בה אנרגיה משום מקום. נעה אפילו עברה בלי קרן (?!), שלבסוף חזרה בה. קרן גם נשלחה מהאולפן ותפסה בעת שיפוצים את ינאי בן חמו, שכבר השתתף בעונה השביעית ולא נכנס לנבחרת. הוא ביצע את "מקבל על עצמי" של אושר כהן, שר היטב, ועבר לשלב הבא עם 75 אחוזים - אחוז אחד יותר מאודי פריג', שהגיע ביום השנה למות אחיו הגיטריסט יונתן ושר את "עד שתעזוב" של ריטה בביצוע קטן, עדין ומרגש.

גם אם רותם הייתה נכנסת למקום העבודה שלי הייתי חוטפת שוק מהתרגשות בדיוק כמו המתמודד רן כיוף, רק שאנחנו עובדות באותו בניין. רן מחלק זרים שהכין במיוחד לכל שופט, ואם המחווה המרגשת הזו לא מספיקה, הוא גם שר את "Bridge Over Troubled Water" של סיימון וגרפונקל. זה אחד השירים הקשים ביותר לביצוע, וכבר בתו הראשון נרגעתי. לא רק שהוא לא אכזב, רן הפתיע עם הגשה יוצאת דופן ומשהו שקצת הזכיר לי את קובי מרימי, ועבר עם כחולים מכל השולחן. המתמודדת האחרונה של הערב הייתה מיכל נחום, רק בת 16, אבל עם ניסיון שצברה מאז גיל תשע בהופעות לצד שלמה ארצי. הניסיון עשה את שלו - למרות הגיל, מיכל לגמרי מוכנה - והיא הרימה את המסך עם 78 אחוזים.

הפרק של יום שני יוצא לדרך עם מתמודד תימני, ולראשונה אף אחד לא מרגיש צורך לציין זאת (מינוס איתי, שפתאום אוכל סרט על זה שיש עוד אנשים שמדברים בח' וע', ומזל שנינט שם להוריד אותו לקרקע), כל הכבוד! יצחק כברה שר את "מלאכית" של רן דנקר - אמנם מדובר בפעם הראשונה שבה מתמודד מבצע שיר של רן בתוכנית, אבל זו לא בחירת שיר מאוד מוצלחת, ומשהו בו מנומנם מדי לאודישן. למרות כל זה, כישרונו של יצחק מעביר אותו הלאה עם 81 אחוזים. הבאה בתור, מאי רשתי בת ה-18, שרה את "Soon We’ll Be Found" של סיה. יש לה קול מיוחד, והבוסריות הבימתית, הילדיות, יוצרת חוויה אותנטית ומרגשת. היא עוברת עם כחולים מכל השולחן.

יואב ברנמן שר את "You Take My Breath Away" של קווין - וחבל שהוא לא שר שיר יותר מוכר של הלהקה, כי נשמע שזה היה יושב עליו מדהים והצופים היו נהנים אפילו יותר. הוא עדיין מרשים מאוד, כובש את השופטים והקהל ועולה לשלב הבא עם 90 אחוזים. לאודישן הבא מגיעה נוה גדג' שמבצעת את "סחרחורת" של טונה לא רע אבל גם לא מספיק מעניין. השולחן מתמלא אדומים והיא לא עוברת.

וואלה, בלי ציניות, משחק הפירגון והאהבה של אסי רותם מעלה בי חיוך ונותן לי אנרגיות חיוביות להמשך. כחולים לכולם ממני! לווייבים האלו מגיעה מישל ניסנוב בת ה-17 שהיא כבר חלק ממערכת "הכוכב" והשתתפה בצעירותה ב"בית ספר למוסיקה". מישל מבצעת את "שבע בערב" של דקלה, ויש לה קול עוצמתי ויכולות מרשימות, אבל הכל תלוי ברן. הוא נותן לה הזדמנות לשיר את "בבאים", שיר האודישן שלה עוד מימי "בית ספר", והיא עוברת על הקשקש עם 71 אחוזים. בניגוד אליה, האקרובט לשעבר לידר דנה - שמבלבל אותי לרגע, האם אני ב"נינג'ה ישראל"? - מציג ביצוע לא מספיק טוב ולא ממשיך לשלב הבא.

האודישן האחרון הוא של מורן סלע, קרובת משפחה אמיתית של רותם. אה, לא. פשוט נפלתי בקסמיה של המגישה הקסומה. קל. מורן שרה את "Easy On Me" ומפגינה שליטה קולית מעולה וניסיון ניכר לאוזן. היא לא צריכה לזעוק את הכישרון שלה בכוח החוצה, הוא פשוט יוצא ממנה בלי מאמץ. מורן עוברת עם 94 אחוזים וכחולים מכל השולחן.

כוכביות לסיום:

* כמה כולם יפים עם הפרחים על הראש! התאמת הצבעים מדויקת, הבדיחות נהדרות (אסי: "שירי נראית כמו ילדה הונגריה", רותם: "זה הדבר הכי נורמלי שאסף שם על עצמו העונה"), הגוון הולם את קרן, נינט כה יפה ואיתי מתוק-מתוק כשהוא מסדר לרן את הזר.

* רותם, ברגע של חוסר ריכוז בראיון, מפצה עם האבחנה הבאה: רמת גן היא הברוקלין של תל אביב.

* נעה שאואט מזכירה קצת את לקסי מ"אופוריה", לא?

* האם צפיתי בלופ בשיחת "מי הצביע לי" שיזמה שירי עם נינט? כן. לפחות 3 פעמים.

* התשובה לשאלה מי הכי מקסימה - קרן.

* כמו נינט, גם מורן עזבה הכל וניסתה את מזלה באל.איי. איפה היא מצאה את עצמה בסוף? ב"הכוכב הבא". אני שמחה על הבחירה של שתיהן.