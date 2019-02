ידיעת הרכילות הראשונה על הזוגיות של מגי אזרזר וקותי סבג פורסמה כבר לפני שלוש וחצי שנים. אזרזר (אז הצלע הפחות מוכרת בקשר. איזה עולם) וסבג הכחישו, חודשיים אחר כך גם נפרדו, לכאורה, לזמן מה, ואז שוב חזרו. בשלוש השנים שחלפו מאז, הדיווחים אודותיהם כמעט תמיד הכילו איזו התנצלות טקסטואלית על הפלישה לחייהם הפרטיים. גם בשנה שעברה עוד נכתב עליהם באייטם "עד כה הם ניסו לשמור על הקשר בסודיות ולא לחשוף אותו בפני התקשורת", ועל אף שהשניים נהנו כבר מקשר ארוך ויציב, עוד התגאינו שהצלחנו ללכוד אותם יחד באותו הפריים הטלוויזיוני. שנתיים וחצי בסוד? בביצה הישראלית הצפופה והפטפטנית? אם זה לא היה מחשיד כל כך, זה היה מעורר השתאות. הצעת הנישואים של סבג לאזרזר, שאירעה לפני שבועיים, הצליחה אפוא בו זמנית להפתיע ולא להפתיע את מעריציהם. מצד אחד, הגיע הזמן. זאת אומרת, בציר הזמן שציירנו לעצמנו על בסיס המעט שידענו על הזוגיות שלהם, שלוש שנים הן פרק זמן מכובד וראוי, ויופי להם שהם מרגישים מספיק מחויבים בשביל להתחייב האחד לשניה עד המוות. מצד שני - מה. כלומר מה? כלומר רגע, מה. זאת אומרת, נכון, ידענו ברמה הלוגית שהם בני זוג, אבל האם האמנו שהם באמת בני זוג? על רקע התמיהה הבסיסית הזו התקבלה הפרסומת המשותפת של השניים לשכונת מגורים חדשה בישוב חריש. סדרת הפרסומות בכיכובם של קוגי אזרבג (אהבתם את השם הפאוור-קאפלי? אהבתם מאוד) עלתה בשבוע שעבר, ומציגה אותם מתפעלים מכל המתקנים השיתופיים בשכונה, ומאיכות החיים הקהילתיים שתחכה להם ב"בצוותא". וכן, ה-"וו" ב"בצוותא" נכתב בהאשטג. וניכר שהפרסומאים הקפידו לאפיין את מגי וקותי של הפרסומת באופן שישיק לדימוי הציבורי האמיתי שלהם: בעוד אזרזר נרגשת ומטופפת על עקביה ממבנה למבנה, סבג רק רוצה לשבת ולשתות את הקפה השחור שלו. היא רוצה להרים לפטופים ומציעה לסבג לכתוב ספר, לרקוד במסיבת חינה ולשתול תפוגזר בגינה - והוא רק רוצה לשתות את הקפה השחור שלו. אנחנו אמורים להתייחס לפרסומת הזו ב-70% רצינות. מצד אחד, ברור לנו שמדובר בשקר. כלומר, ברור לנו שהמתקנים של "בצוותא" עוד לא הוקמו, ושמגי את קותי צילמו את הסצנות בפרסומת באולפנים או בלוקיישנים שאינם נושקים לבאקה אל-גרבייה. והשכונה עצמה נשמעת, סליחה שאני, כמו פרויקט ענבל אור-י, שכל מי שמכבד את פרטיותו הבסיסית או את שפיות דעתו צריך להתרחק ממנו. עוד הזדמנויות להיתקל בשכניי ועוד ליצור איתם מסגרות טיפוליות משותפות כמו נטיעת פטרוזיליה? לא תודה אלף פעם. אבל המוצר הזה, כלומר המוצר שלשמו התכנסנו, לכאורה, הוא בדיוק זה: מוצר לכאורה. מה שנמכר לנו כאן הוא מוצר אחר לגמרי, ומסקרן באותה מידה: הזוגיות של קותי ומגי. דינמיקה של זוג ישראלי מפורסם מתנהלת לא פעם באופנים דומים. בהתחלה יש פפראצי, או טוב מכך - תמונת אינסטגרם משותפת. אחר כך מגיעות התמונות המשותפות באירועים מתוקשרים, אחריהן האזכורים בראיונות במוספי סוף השבוע ובסוף גם ראיון זוגי, כי בכל זאת. קותי ומגי דילגו על חלק ניכר מהמסלול הזה. הם לא הכחישו באופן פעיל שהם ביחד או משהו, אבל הם כן התעקשו לצמצם את הדיבור עליהם, על היחידה האחת הרכילותית שהיא קותי + מגי, למינימום ההכרחי. אזרזר המשיכה לקטוף תפקידי משחק וקמפיינים כסלבריטאית שלמה ונפרדת, וסבג היה... לא יודע, מה שהוא עושה בימים אלה. בטח יזם. ואז פתאום החליטו בני הזוג לשבור בבת אחת את תענית השתיקה שגזרו על עצמם ועלינו. במהלך חודש אחד הם הפכו מהזוג הזה שאסור לדבר עליו לזוג שמתארס במהלך כנס של חברת קוסמטיקה ומרים תוך שבועיים גם קמפיין ראשון שרומז בעצמו לחייהם העתידיים. הרי אם היו רוצים, סבג ואזרזר היו יכולים לפרסם ביחד כמעט כל מוצר בשוק, אבל הם בחרו למכור לנו דירות לצעירים משום שבתקשורת הסמויה שקיימת בין סלב לקהל, זה השלב הבא במערכת היחסים שלהם: הם זוג צעיר, והגיוני שיעברו לגור מחוץ לעיר וילכו לכתוב ולהפריע לאחרים באיזו חממת יוצרים מקומית עם נוף לכביש 6. ויש בזה מן ההונאה, לא? זאת אומרת, יותר משרצינו לשמוע על סרום משקם רצינו לשמוע שהם באמת מאוהבים. יותר משאכפת לנו מאולם אירועים שיתופי במועצה מקומית חריש-קציר, אכפת לנו מי מהם מכין למי את הקפה (השחור) בבוקר. קותי ומגי כאילו סיפקו לנו הצצה לזוגיות שלהם, כאילו שילמו את המחיר הסלבריטאי הנדרש, אבל דאגו לכל אורך הדרך שזה יהיה מגובה גם בתמורה כלכלית. המסר שעובר פה הוא לא שמדובר בזוג שקנאי לפרטיותו, אלא שהזוגיות שלהם הוסתרה כל עוד לא השתלמה מספיק. אזרזר סיפרה למדור הרכילות של מעריב אונליין "אחרי שנים, קותי באמת הספיק להכיר אותי וידע שארצה שזה יקרה במעגל אינטימי", אבל התמונה הראשונה שלה ענודה בטעת אירוסים הופיעה בחשבון האינסטגרם של מותג הטיפוח גרנייה. זה ההיפך המוחלט מאינטימיות, כשם שהפרסומת לשכונת "בצוותא" היא ההפך המוחלט מההתלבטות האותנטית ומעוררת ההזדהות שמנהלים בני זוג לפני חתונתם. View this post on Instagram A post shared by Garnier Israel (@garnier_il) on Jan 23, 2019 at 4:13am PST הפרסומת לשכונת המגורים מנסה להציג לנו מגי וקותי שאינם קיימים באמת. אמרנו מההתחלה שאנחנו לא יודעים איך הם מתנהגים באמת משום שלא נחשפנו מספיק לתקשורת האינטימית ביניהם - וזה בסדר גמור. הכי זכותם בעולם, ובנוף הישראלי זה אפילו מרענן ומחדש. לעומת זאת, הבחירה לאוורר את אותה זוגיות סתרים בשורת קמפיינים, ועוד להכניס לקמפיינים האלה את המאפיינים היעני-אותנטיים של אזרזר וסבג - תראו כמה היא מצחיקה ורועשת! תראו כמה אין לו כוח לחיים האלה! חה חה חה -היא פשוט מבאסת. לא לזה חיכינו שלוש וחצי שנים. {title}





