הפרק הראשון של BH90210, החידוש לבוורלי הילס 90210, ישודר היום בארצות הברית (אל תדאגו, אצלנו הוא יעלה מחר ב-VOD של yes) והמעריצים לא מפסיקים לדבר על הפתיח החדש. רשת FOX פירסמה אמש את סרטון הפתיח לסדרה בו חברי הקאסט המקוריים רוקדים וצוחקים על גבי רקע לבן, ממש כמו בפתיח המקורי.

ששת פרקי הסדרה החדשה יתמקדו בשחקנים שחוזרים לגלם את הדמויות המקוריות מתחילת שנות התשעים. נזכה לראות שוב על המסך את טורי ספלינג, שאנון דוהרטי, ג'ייסון פריטסלי, ג'ני גארת', בריאן אוסטין גרין, גבריאל קרטריס ואיאן זירינג.

"יש לי פלאשבקים! אני מרגישה בבית", כתבה אחת המעריצות בחשבון הטוויטר שלה אחרי שצפתה בפתיח. מעריצה אחרת שיתפה: "לא מתביישת להגיד שזה ריגש אותי ועשה לי עור ברווז. השיר הזה הוא הפסקול של גיל ההתבגרות שלי". יחד עם ההתרגשות מהפתיח, היה קשה להתעלם מחסרונו של מי שהיה חלק בלתי נפרד מהקאסט, השחקן לוק פרי שהלך לעולמו מוקדם יותר השנה. "פרצתי בדמעות כשראיתי את שהכוכבים האהובים עלי כבר מבוגרים. בכיתי אפילו יותר כשהבנתי שהקראש הראשון שלי, לוק פרי, לא שם".

I’m having flashbacks! Feels like home. ❤️ — Classysassy (@lindsthrulens) August 7, 2019

Not ashamed to say it gives me goosebumps and makes me emotional!! That song was the soundtrack to my growing up! — bethany burchfield (@blburchf3) August 7, 2019

I cried tears of joy seeing my childhood loves all super grown up. Cried even more realizing my first crush Luke Perry wasn’t there. I can’t wait to see this reboot! pic.twitter.com/fGrpBB3vMP — FatouFIERCE (@FatouSadio) August 7, 2019

פרי, שזכור בתור דילן מקיי, מת בגיל 52 לאחר שעבר שבץ מוחי. אחרי בוורלי הילס המשיך אחר כך לתפקידים דרמטיים נוספים בטלוויזיה, ובשנים האחרונות שיחק בסדרת נוער פופולרית נוספת, ריברדייל שמשודרת בארץ בנטפליקס.

שאנון דוהרטי, שגילמה את ברנדה, בת זוגו של דילן לפרקים, התראיינה לאחרונה וסיפרה שבכלל לא רצתה להשתתף בריבוט. "לא הייתי נגד בוורלי הילס 90210, פשוט לא רציתי לחזור לשם", היא שיתפה בתכנית בוקר טוב אמריקה. "ואז לוק מת והרגשתי שיצרנו כל כך הרבה ביחד בסדרה, הדמויות שלנו, מערכת היחסים והאהבה ביניהן. לחזור לסדרה שהייתה כל כך חשובה לו הרגיש כמו הדבר הנכון לעשות".

"היינו ביחד כשזה קרה (המוות של פרי)", סיפרה בהזדמנות אחרת טורי ספלינג ששיחקה את דונה. "רק רצינו להיות ביחד ולדבר זה עם זו. המשפחות והחברים שלנו לא יכלו להבין את מה שאנחנו עוברים. בראיון אחר, ג'ני גארת', ששיחקה את קלי, הוסיפה שמותו של פרי החזיר את חברי הקאסט לקשר: "נמשכנו זה אל זה כמו מגנטים".