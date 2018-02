לא נמאס לך ?!??? כן אתה הגבר שצופה בי עכשיו ... נמאס לשמוע כל בוקר על הטרדה מינית אחרת , נמאס ואפילו קשה מאוד ... היכן עובר הגבול בין הטרדה מינית למחמאה ?!! והאם כל גבר שמחמיא לי בעצם מטריד אותי ?!! אז אני פה כדי לעשות סדר בין שתי המינים .., כי מצד אחד יש מלא הטרדות מיניות מידי יום ומצד שני אנחנו גם מסרסות את הגברים שלנו עד כדי פחד מלהחמיא לנו בתמימות ובאהבה ... היכן עובר הגבול !!? סרטון גם לנשים וגם לגברים ... די להטרדות המיניות גם ככה אתם מסיימים בכלא !!!!׳ הסרטון המלא נמצא בפייסבוק האישי שלי .... #stop#mens#womens#harassment #love#hate.....

A post shared by Avivit Bar Zohar אביבית (@avivitbarzohar) on Dec 17, 2017 at 3:25am PST