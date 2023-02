21:20 - אירוע הגמר יצא לדרך!

הערב הגדול בחייהם. שלישיית הגמר: השבלול, הדגה והעכבישה, ממתינים מאחורי הקלעים לרגע שיעלו על הבמה וישירו את ביצועי הגמר שלהם. השלושה יאבקו הערב על תואר מנצח או מנצחת "הזמר במסכה", ואחרי עונה שלמה של ביצועים מטורפים, רמזים ואינספור ניחושים, יסירו את המסכות ויחשפו את הזהות המסתורית שלהם.

הערב המרגש ייפתח בנאמבר משותף לשלישיית הגמר ולכלל משתתפי העונה, שיחזרו לבמה ויבצעו את "A Kind Of Magic" של להקת קווין. מיד לאחר מכן ייערך הסיבוב הראשון, שבו יופיעו השבלול, הדגה והעכבישה עם הביצוע הראשון שלהם להערב. השבלול יבצע את "Finally" של סיסי פניסטון, הדגה את "Bootylicious" של להקת הבנות דסטיניז צ'יילד והעכבישה את "Can't Hold Us" של צמד ההיפ הופ מאקלמור וראיין לואיס.

אם השבלול יעפיל לסיבוב השני, הדו-קרב המכריע, הוא יבצע את "Life on Mars?" שביצע במקור דייוויד בואי. הדגה תבצע את "All I Ask" של אדל והעכבישה את "רפסודיה בוהמת" של להקת קווין. בסיום הביצועים הללו חברי הפאנל והקהל באולפן יצביעו בפעם השנייה ויכתירו את מנצח או מנצחת העונה. צילום: הזמר במסכה, קשת 12

צילום: הזמר במסכה, קשת 12

21:31 - שלישיית הגמר ומשתתפי העונה בנאמבר פתיחה היסטרי

המלך והמלכה על הכינורות, הצמר גפן המתוק, הארטישוק והרובוט זמרי הליווי, היתוש על הגיטרה, החתול בעמדת הדי-ג'יי וההיפופוטם על הפסנתר: זה היה נאמבר הפתיחה הגדול והמרשים ביותר בתולדות "הזמר במסכה", כשכל משתתפי העונה נפגשו שוב על הבמה וביצעו את "A Kind Of Magic" של להקת קווין. שלושת הענקים: העכבישה, השבלול והדגה, נרגשים ורעבים לניצחון. הקרב על תואר מנצח או מנצחת העונה יצא רשמית לדרך.

21:39 - סיפתח מהמם: העכבישה בתצוגת יכולות יוצאת דופן

ראויה לבמות הכי גדולות: העכבישה הייתה הראשונה לבצע שיר הערב, והיא עשתה זאת בהצלחה גדולה. העכבישה שרה את "Can't Hold Us", הרשימה את חברי הפאנל והקהל על הרגליים וגרפה מחמאות, כולל אחת משמעותית מסטטיק: "השלמתי עם זה שאת זמרת יותר טובה ממני, אבל את גם ראפרית יותר טובה ממני. לא השארת לי כלום".