אחרי שלוש שנים בארצות הברית, הוא נחת חזרה בישראל היישר לתוך הלב שלנו, הצליח להפתיע אותנו בכל שבוע עם שואו בלתי נשכח ועל הדרך גם להכניס לנו כמה שירים מקוריים שלו לתוך הפלייליסט. ועכשיו, אחרי אירוע הענק בזאפה LIVE פארק בראשון לציון, שם הוא נתן את ההופעה שהכריעה הכל, כבר אפשר סוף סוף להכריז: תמיר גרינברג הוא הזוכה הגדול של הכוכב הבא 2021, וזכה במיליון שקלים להתנעת הקריירה המוזיקלית שלו.

באירוע הגמר, תמיר ניצח בדו קרב מול ואלרי חמאתי, אחרי ששרף את הבמה עם "Crazy In Love" של המלכה האם – ביונסה. בשלב התלת הקרב התחרה על הניצחון מול ואלרי ומתן, שם ביצע את השיר המקורי שלו "Tell Me Where The Light Goes", שבזכותו הצליח להיכנס אל הנבחרת בקרב השיאנים, וכאמור גם זה שהביא לו את הניצחון.

בסיום שלב ההצבעות ולאחר שקלול תוצאות השופטים והקהל, תמיר הגיע למקום הראשון עם 55 אחוזים מסך ההצבעות. אל המקום השני הגיעה ואלרי ואל המקום השלישי הגיע מתן עם 20 אחוזים מסך ההצבעות. שי המבר, ממנה נפרדנו בתחילת הערב ולא עלתה לתלת קרב, הגיעה למקום הרביעי והמכובד. הזוכה הגדול | צילום: אורטל דהן

תמיר שהתחיל את דרכו בתחרות עם 76 אחוזים ושני אדומים, הצליח להוכיח לשופטים ביצוע אחרי ביצוע שהבמה היא לגמרי המקום הטבעי שלו. הוא חי ונושם את המוזיקה, ויחד עם השואו המטורף והסטייל ההיסטרי, הוא הצליח לסחוף את כולם אחריו - כל הדרך אל הניצחון בגמר.

עכשיו, מחכים לזוכה הגדול מיליון שקלים שעומדים לרשותו כדי לתת פוש ענק לקריירה המוזיקלית שעוד מחכה לו. ועם כישרון מטורף כמו שלו, אין לנו ספק שהוא הולך לעשות את זה – ובענק. מחכים כבר לסינגל הראשון, שיהיה בהצלחה.

מיד אחרי הזכייה, תמיר ניסה להסביר מה עבר עליו באותם הרגעים על הבמה, כשהוא ביצע את השירים שהביאו לו את המיליון. "אתה מנסה שלא יעבור כלום - זאת המטרה. כמה שיותר משוחרר, כמה שפחות מחשבות, הכי פשוט שאפשר. באתי להביא את עצמי במאה אחוז, ובאמת הופתעתי. עכשיו, אחרי כל הדבר הזה, אני כל כך שמח שבאתי כי היו לי המון חששות, ובאמת נתנו לי חופש יצירה מדהים – שרק יכולתי לחלום עליו".

מה תעשה עם המיליון?

"אני עוד לא חושב על זה".

זה אומר שאבא יפסיק לחלק דיסקים במונית?

"זה ימשיך תמיד".