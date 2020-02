בסיומו של ערב מותח במיוחד, סוף סוף זה קרה – שני כרטיסי הגמר הראשונים נתפסו, ועכשיו אפשר להכריז שאלה-לי להב ועדן אלנה הן שתי הפיינליסטיות הראשונות, שישירו באירוע הגמר של הכוכב הבא לאירוויזיון 2020 שישודר בלייב ביום שלישי (21:00, קשת 12). שני המתמודדים שלא תפסו מקום בגמר הם ללי קולישקין, שהתמודדה מול השתיים בתלת קרב הסופי, ואוהד שרגאי שנפרד מהתחרות בשלב הדו קרבים שהתקיים מוקדם יותר הערב.

אז מה היה לנו? בדו קרב הראשון התמודדו להב ושרגאי ראש בראש, היא עם ביצוע לשיר של ריהאנה "Only Girl In The World", והוא עם "The Logical Song" של סופרטרמפ. הראשונה ניצחה, ובכך שרגאי מצא את עצמו מועמד להדחה. בדו קרב השני, צפינו באלנה מול קולישקין, כאשר הראשונה ביצעה את "היי שקטה" של ריקי גל, ואילו האחרונה את "Mirrors" של ג'סטין טימברלייק. כאן, קולישקין היא זו שהעפילה לתלת קרב, מה שדרש מהשופטים להחליט האם להיפרד הערב מאלנה או משרגאי.

כאמור, שרגאי הוא האחד שסיים את דרכו בתחרות, שאותה סיכם בכמה מילות פרידה: "זה לבוא לכאן ולגלות את עצמי מחדש, לבד, סולו ולא עם הרכב שאני איתו כבר תשע שנים. זה היה מאוד משמעותי עבורי, ותודה לכם על ההזדמנות הזאת, על ההכלה הזאת, על הבמה ועל מגרש המשחקים המוטרף של הכוכב הבא".

בהמשך הגיע הרגע שלו כולנו חיכינו לו. שלוש המתמודדות עלו בזו אחר זו לשיר בתלת קרב, כאשר הניקוד של השופטים והקהל ניתן רק בסוף כל הביצועים. ראשונה לעלות הייתה קולישקין עם ביצוע לשירו של סם סמית' "Writing’s on The Wall", אחריה להב עם "Royals" של לורד ואחרונה חביבה אלנה, שהספיקה בדיוק להחליף תלבושת ועלתה מהר לבמה עם השיר "Listen" של ביונסה.

מכאן, הגיע שלב הניקוד. כל שופט חילק בין שלוש המתמודדות את הנקודות שלו – 8, 10, ו-12, בדיוק כמו באירוויזיון. אליהם התווספה החלטת הקהל ולאחר דקות ארוכות של מתח, התוצאה נחשפה. להב ואלנה, הן אלה שתפסו את שני המקומות הראשונים, שתיהן עם 84 נקודות, ואילו קולישקין הגיעה למקום השלישי עם 72 נקודות. "קודם כל, היה לי באמת העונג לשיר מולכם ומול הקהל המדהים", היא פתחה בנאום הפרידה, "באמת נהניתי מכל רגע ורגע, וחצי גמר זה מקום מאוד מכובד ואני מאושרת. תודה רבה לכם".