22:30 – התלת קרב הגורלי יצא לדרך

אור עמרמי ברוקמן הוא הראשון לשיר בתלת קרב האחרון של העונה, עם ביצוע לשיר "האם להיות בך מאוהב" של אביב גפן. מיד אחריו אלה-לי להב עם "Roar" של קטי פרי ועדן אלנה עם "Halo" של ביונסה, ובסופו של דבר יפתחו ההצבעות וכולנו נגלה מי הזוכה הגדול. רגע האמת, הנה אנחנו מגיעים. אור עמרמי ברוקמן בתלת קרב | צילום: מתוך "הכוכב הבא לאירוויזיון 2020", קשת 12 אלה-לי להב בתלת קרב | צילום: מתוך "הכוכב הבא לאירוויזיון 2020", קשת 12

22:15 - יש לנו שלישיית גמר: קבלו את אור עמרמי ברוקמן, אלה-לי להב ועדן אלנה

אירוע הגמר של הכוכב הבא לאירוויזיון 2020 כבר בעיצומו, ולאחר שני דו קרבים מותחים במיוחד, זה קרה: אור עמרמי ברוקמן, אלה-לי להב ועדן אלנה הם שלישיית הגמר של התוכנית. מי שהגיעה למקום הרביעי והמכובד היא גאיה שאקי, ואיתי נפרד ממנה במילים חמות: "אני אשמח לארח אותך באחת ההופעות שלי".

מיד השלושה יתחרו בתלת קרב על הסיכוי לייצג אותנו בתחרות האירופית, מי זה יהיה? רק אתם קובעים. שימו לב, ההצבעה לזוכה שלכם תיפתח רק בסוף שלושת הביצועים. קבלו את שלישיית הגמר של הכוכב הבא לאירוויזיון 2020 | צילום: מתוך "הכוכב הבא לאירוויזיון 2020", קשת 12 גאיה ברגע ההדחה | צילום: מתוך "הכוכב הבא לאירוויזיון 2020", קשת 12

22:05 - אלה-לי להב היא המנצחת בדו קרב השני

אחרי הביצוע של אלה-לי עלתה גאיה עם השיר "My Immortal" של להקת אוונאסנס. היא השיגה 61 אחוזים מהקהל והשופטים, וגרפה פה אחד חמישה כחולים. למרות זאת, היא לא הצליחה להרים את המסך ואלה-לי היא האחת שמצטרפת לאור ועולה לתלת קרב הגורלי. מיד תפתח ההצבעה להציל את האחת שלכם – מי זו תהיה עדן או גאיה? אתם קובעים. גאיה שאקי בדו קרב | צילום: מתוך "הכוכב הבא לאירוויזיון 2020", קשת 12

21:55 - הדו קרב השני יצא לדרך

גם הדו קרב השני יצא לדרך, כשהפעם היו אלה גאיה שאקי ואלה-לי להב שמתחרות זו בזו, לא לפני סיכום העונה שלהן. ראשונה לעלות הייתה אלה-לי, שביצעה את השיר "Into You" של אריאנה גרנדה והשיגה 75 אחוזים מהקהל והשופטים. היא קיבלה שלושה כחולים מקרן, אסף וסטטיק ובן אל, ומנגד, שני אדומים משירי מימון ואיתי לוי.

21:45 - אור עמרמי ברוקמן הוא המנצח בדו קרב הראשון

אחרי הביצוע של עדן עלה אור עם ביצוע לשיר "אבא" של שלומי שבת, הוא הרים את המסך עם 73 אחוזים, וקיבל גם כן ארבעה כחולים מהשופטים ואדום מאמדורסקי. בכך אור הפך למנצח הראשון שעלה לתלת קרב הגורלי, מה שהעמיד את עדן בסכנת הדחה. לאחר הדו קרב הבא, נגלה מי יצטרף לאור ומי יתמודד מול עדן. אלה-לי להב בביצוע | צילום: מתוך "הכוכב הבא לאירוויזיון 2020", קשת 12

21:35 - הדו קרב הראשון יצא לדרך

הדו קרב הראשון של העונה התחיל, כשאור עמרמי ברוקמן ועדן אלנה הם הראשונים לשיר זה מול זו, לא לפני שסיכמו את העונה בדקה וחצי. ראשונה לעלות הייתה עדן אלנה, שביצעה את השיר "Where Have You Been" של ריהאנה והשיגה 66 אחוזים מהקהל והשופטים. היא קיבלה ארבעה כחולים מהשופטים, כאשר אסף היה היחיד בשולחן ששם לה אדום, בטענה שהביצוע לא היה מדויק. עכשיו אנחנו מחכים לראות מה יקרה בביצוע של אור. אור עמרמי ברוקמן בדו קרב | צילום: מתוך "הכוכב הבא לאירוויזיון 2020", קשת 12

21:15 - בפעם האחרונה: רביעיית הגמר בביצוע משותף

אירוע הגמר יצא לדרך, ואחרי שכל השופטים התיישבו במקומות שלהם הפיינליסטים עלו לבמה לביצוע משותף אחרון ל"Hall Of Fame" של להקת The Script. פייר, התרגשנו. עדן אלנה בדו קרב | צילום: מתוך "הכוכב הבא לאירוויזיון 2020", קשת 12

גאיה שאקי | צילום: מתוך "הכוכב הבא לאירוויזיון 2020", קשת 12

עדן אלנה | צילום: מתוך "הכוכב הבא לאירוויזיון 2020", קשת 12

אלה-לי להב | צילום: מתוך "הכוכב הבא לאירוויזיון 2020", קשת 12

21:00 – אירוע הגמר, מתחילים

הנה זה קורה, אירוע הגמר של הכוכב הבא לאירוויזיון 2020 יוצא לדרך, ממש עוד מעט, יעלו לבמה ארבעת הפיינליסטים, אלה-לי להב, עדן אלנה, גאיה שאקי ואור עמרמי ברוקמן ויבצעו את שירי הגמר שלהם. מי יתמודד מול מי בדו קרב, ואלו פיינליסטים ייכנסו לשלישייה האחרונה? הצטרפו עכשיו לשידור. אור עמרמי ברוקמן | צילום: מתוך "הכוכב הבא לאירוויזיון 2020", קשת 12

20:45 – כולם כבר במקומות, עוד רגע מתחילים

המיקרופונים כבר מכוונים, המצלמות עוד רגע נדלקות וממש עוד כמה דקות נזכה לראות את הפיינליסטים בביצועי הגמר המרגשים. פאנל השופטים כבר התמקם מאחורי השולחן, אסי ורותם על הבמה ומה איתכם? הכינו את אפליקציית mako כדי להצביע ולהשפיע על הצבעת הגמר.

20:10 - "אם היינו יכולים לשלוח את כולם היינו עושים את זה"

בזמן שהפיינליסטים עושים חזרות אחרונות ולוקחים כמה נשימות עמוקות לפני האירוע המכריע, מצאה המנחה רותם סלע בתוך הערב העמוס, כמה דקות פנויות כדי לשוחח עם עודד בן עמי, לו סיפרה על התחושות שלה לפני הגמר. "אתה לא יודע כמה אני לחוצה אם להיות כנה", אמרה רותם, "יש נטייה שחוזרת על עצמה כל עונה לשכוח את מה שהיה בעונה שעברה, ולהגיד שהעונה הנוכחית היא טובה, אבל אני שמחה שזה ככה כי כנראה אנחנו הולכים ומשתפרים בכל פעם".

רותם נשאלה מי לטעמה הכי ראוי לייצג את ישראל באירוויזיון, אבל סירבה לתת שם ספציפי. "כל אחד מהם מוכשר, אנחנו בבעיה העונה. אם רק היינו יכולים לשלוח את כולם היינו עושים את זה. אני מאוד מחוברת אליהם עברנו איתם דרך. בגלל שרובם צעירים זו חוויה לא פשוטה, עוצמתית ומטלטלת שתמיד היינו צריכים להיות ברגע הנכון ולאסוף אותם ברגעים מסוימים". יוצאים לדרך. אסי עזר ורותם סלע | צילום: מתוך "הכוכב הבא לאירוויזיון 2020", קשת 12

בעוד המנחה מתראיינת מאחורי הקלעים, ניגש אסף לשולחן השופטים והחליט לנצל את ההזדמנות כדי למסור מסר לצופים. "עוד מעט מתחילים והיום זה היום", אמר, "הכל מוכן, האדום מוכן ואני מוכן". אם האדום מוכן, אז אנחנו רגועים.

19:00 - גאיה שאקי מקבלת חיזוק בלתי צפוי

אחרי שעיריית תל אביב וירושלים שלחו חיזוקים ליקירי העיר שמתמודדים הערב בגמר הכוכב הבא לאירוויזיון 2020, מגיע תורה של מועצה אזורית חבל מודיעין להרים לגאיה. "לא בכל יום מגיעה בת יישוב שלנו לגמר הכוכב הבא", כתבו בעמוד הפייסבוק שלהם, "גאיה שלנו ממושב חדיד עברה דרך ארוכה מאוד והגיעה לגמר. מחזיקים אצבעות ועוזרים לגאיה לייצג את מדינת ישראל בהולנד".

18:45 - עיריית ירושלים מאחלת בהצלחה לעדן אלנה

אחרי שעיריית תל אביב העלתה פוסט עם איחולי הצלחה לאור עמרמי ברוקמן, מנצלת את הרשת החברתית גם עיריית ירושלים עם פוסט מפרגן משלה. "דחוף! עדן אלנה הקטמונית המושלמת הערב בגמר הכוכב הבא לאירוויזיון 2020", כתבו, "אנחנו מתרגשות ברמות של איתי לוי עומד על שולחן. מי שלא מצביע לעדן לא מקבל הנחה בארנונה סורי".

18:20 - משפחות הפיינליסטים מגיעות לאולפנים

ההכנות לאירוע הגמר של הכוכב הבא לאירוויזיון 2020 נמצאות בעיצומן. בזמן שמאחורי הקלעים הפיינליסטים בוחרים בגדים, מסיימים להתאפר ועושים חזרות אחרונות לביצועים שלהם הערב, אל הגרין רום מתחילים להגיע קרובי המשפחה והחברים שלהם.

עד עכשיו התמקמו במקומות שלהם בני משפחתן של גאיה שאקי ועדן אלנה, מתמודדי הנבחרת דוראל סעדון, לואי עלי, רביב כנר, ענג ישראל ואוהד שרגאי, וגם חברי הנבחרת הצעירים של "בית ספר למוסיקה", שתעלה בקרוב למסכים בקשת 12. בני משפחתן של עדן אלנה וגאיה שאקי | צילום: אורטל דהן גם ענג ישראל בודקת שהאפליקציה מוכנה לקראת ההצבעה | צילום: אורטל דהן דוראל, רביב ולואי מכינים את הדגלים לערב הגמר | צילום: אורטל דהן

במקביל, העלתה עיריית תל אביב פוסט תמיכה באחד הפיינליסטים מבלי לציין את שמו. "אנחנו לא נוהגים לקדם תכניות טלוויזיה בעמוד הזה", כתבו, "אז פשוט נאחל המון בהצלחה לכל מי שמתמודד היום בגמר של תוכנית ריאליטי שירה, שהוא ג'ינג'י בן 17 מתל אביב-יפו, בוגר להקת צעירי תל אביב ושהשם שלו מתחרז עם השם של השחקן גבי עמרני". יש לכם ניחוש אחד.

גם נבחרת "בית ספר למוסיקה" הגיעה לעודד את הפיינליסטים | צילום: אורטל דהן

17:45 - טיל: איתי לוי מברך את הפיינליסטים

גם איתי לוי הגיע כדי לאחל לרביעיית הגמר בהצלחה: "ההכנות בעיצומן, הגמר הגדול הערב ב-21:00. בהצלחה לכל הפיינליסטים, אוהב אתכם, יהיה טיל". אז מה אתם אומרים על האאוטפיט שלו? ואיך התלבושות של אור עמרמי ברוקמן ושירי מימון?

ברמות של חתן. אור עמרמי ברוקמן | צילום: אורטל דהן

17:10 - תגידו שלום: נועה קירל גם כאן

אם חשבתם שרק אסי והפיינליסטים שם, כדאי שתחשבו שוב. כי הכוכבת עם הסטייל הכי מטורף שיש, גם כן מתכוננת לקראת הנאמבר שלה. וזה מה שיש לה להגיד: "אנחנו כאן בהכנות לגמר כמו שאתם רואים לנאמבר שלי של פאוץ, שזה הולך להיות מעניין, תבואו". באמת תבואו. קיס קיס. איתי לוי ושירי מימון | צילום: אורטל דהן

17:00 - מי הצטרף לחדר האיפור של הפיינליסטיות?

ההכנות מאחורי הקלעים עדיין בעיצומן, ומי שהצטרף לחדר האיפור של הפיינליסטיות הוא האחד והיחיד, אסי עזר. שם הוא הצטלם לו לסלפי מול המראה וכמובן לא ויתר לאלה-לי להב על חיוך נוסף.

איפה החיוך? עדן אלנה | צילום: אורטל דהן התאהבנו בשיער. גאיה שאקי | צילום: אורטל דהן מה אתה הולך לשיר שם? אור עמרמי ברוקמן | צילום: אורטל דהן

16:00 - ההכנות לגמר החגיגי מתחילות

השופטים בחדר האיפור, התפאורה של הבמה כבר עומדת, בדיקות הסאונד מצלצלות ברקע וארבעה פיינליסטים נרגשים כבר מחממים את הקול לקראת רגע האמת של העונה - אירוע הגמר של הכוכב הבא לאירוויזיון 2020. השידור החי יחל הערב ב-21:00 (קשת 12), בו נגלה מי יהיה הזוכה הגדול והאחד שייצג אותנו בתחרות האירופית שתשודר במאי בכאן 11. כבר במשדר אמש (שני) חשפה רביעיית הגמר אלו שירים הם עומדים לבצע, והיום הם יעלו בזה אחר זה להתחרות על התואר הנכסף.

>> ההצבעה המוקדמת נפתחה, לחצו כאן והצביעו לזוכה שלכם

אבל לפני שכל זה קורה, אתם מוזמנים להתעדכן כאן אחר העדכונים שמגיעים ישירות מאחורי הקלעים של הגמר. אם עדיין לא הצבעתם, שימו לב, כדי להצביע ולהשפיע על תוצאות הגמר, עליכם לוודא שאפליקציית mako מותקנת על מכשיר הסמארטפון שלכם, ולהיכנס ללינק ההצבעות. כרגע ההצבעה המוקדמת לזוכה שלכם כבר פתוחה, והיא תיסגר עם תחילת השידור ב-21:00, אז תיפתח הצבעת הגמר שבסופה כולנו נגלה מי יהיה המנצח של העונה.

>> איך מצביעים באירוע הגמר של הכוכב הבא לאירוויזיון 2020? כל הפרטים

בינתיים, תפסנו את הפיינליסטים שלנו מתאפרים להם לקראת הרגע הגדול. אז מה נסגר עם התלבושת של אלנה (איפה אסי עזר, איפה?) ומי עוד מתאפרות לצידה? התחלנו. תגידו צ'יז. אלה-לי להב ואסי עזר | צילום: אורטל דהן מה עם התלבושת עדן? | צילום: אורטל דהן אפשר להציץ? אלה-לי להב מתאפרת | צילום: אורטל דהן