העונה החדשה של "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון" כבר בפתח וברור לנו מאוד מה הולך לקרות (פרק הבכורה ביום שלישי, אחרי החדשות, קשת 12). מתמודדים מוכשרים מכל קצוות הארץ יגיעו וינסו לכבוש את ליבם של השופטים. הצלילים ינגנו , מיתרי הקול יעבדו, קרן פלס תבכה ואסף אמדורסקי יתווכח עם עדן חסון. תמיד נדמה לנו שאנחנו יודעים בדיוק איך זה יראה - אבל האמת היא שבכל פעם הכל נראה דומה, ועם זאת הוא שונה כל כך. נזכרנו בביצועים ששבו אותנו מהעונה הקודמת, והבנו שבכל פעם שפה של זמר חדש ולא מוכר נפתח - יש אפשרות שאנחנו נשאר המומים.

ממתחרים לאוהבים - יובל רפאל ועידו מלכה

ביובל רפאל ועידו מלכה התאהבנו באופן אינדיבידואלי, כל אחד מהם שבה את ליבנו בלי קשר ליכולות השירה שהפגין. שניהם כריזמטיים, מתוקים וחולקים חיוך שמאיר כל חדר אליו יכנסו. עם התקדמות העונה, ולאחר שרפאל זכתה בתואר הנחשק וייצגה את ישראל בכבוד על במת האירוויזיון - חשפו השניים שהם מאוהבים ויוצאים כבר כמה זמן. האם עצרתם לחשוב מתי בדיוק קרה הרגע המרגש הזה? מתי ניצת הניצוץ ביניהם? צפינו בכל הפרקים, ניתחנו כל מבט, כל חיוך מרומז, כל אודם שקצת נמרח על השן - ומצאנו, כך אנו סבורים, את הרגע המדויק שבו התאהבו. השניים הופיעו בדואט משותף וראשון במשימת הזוגות ושרו את "Die With A Smile" של מקביליהם לעולם האומנות ברונו מארס וליידי גאגא. תכלס, גם אנחנו היינו מתאהבים בכל אחד שישיר לנו את הבלדה הזו.

אבות ובנים - רן ואלי דנקר

דואט לא פחות מרגש (אבל כן קצת פחות רומנטי) היה של רן דנקר, שהופתע לגלות על הבמה את אביו אלי דנקר. ההתרגשות של השניים לא חמקה מאף מבט, השניים שרו זה לזה והביטו עמוק בעיניו של השני. "יש להם היסטוריה, יחסים מורכבים - זה נורא מרגש שהוא בא", ציינה השופטת קרן פלס. בסולו האקורדיון של האב אפשר היה לראות את הגאווה בעיניים של רן, בנו, וההפך.

היא לא הולכת לשום מקום - עלמה מימון דה רזון

יש שיאמרו שזה אחד הביצועים המרשימים ביותר של העונה. נערה ג'ינג'ית התיישבה ליד הפסנתר ושרה את "Not Going Anywhere". בביצוע שהתחיל עדין ומתוק כמו חיבוק מבובת דובי, המתמודדת עלמה מימון דה רזון הפתיעה. היא פרצה את חומותיה והפתיעה עם יכולות ווקאליות מרשימות. מעבר להתרשמות של כולם - עלמה הוכיחה שלא בהכרח כל הזמרים המיומנים והמקצוענים מצליחים להוציא מעצמם את תמצית הרגש כדי לגרום לכל מי שמסביבם להתאהב בהם בעזרת שיר.

פרסומת

דואט מעבר לחיים - אסף ובני אמדורסקי

דואט משותף זה דבר מרגש לכשעצמו, הצלילים שמתנגשים וכאילו מטפסים יחד במעלה מגדל, ההדדיות שמקרבת את כל התווים יחד, אבל הדואט של אסף ובני אמדורסקי היה קצת שונה. יחסי הגומלין התקיימו אבל הפעם זה היה קצת יותר בודד, כאשר הפתיע את הקהל קולו של אביו, בני אמדורסקי. אפשר היה לקרוא לזה דואט יחידני, שכן אמדורסקי האב כבר לא נמצא בחיים. משהו בחיבור הקולות המשפחתי יחד, עם ניגונו של אסף יצר סינרגיה מושלמת ומרגשת שכנראה לא הייתה מתקיימת באף דואט אחר עם מישהו שנמצא בחיים.

היה הרבה יותר מרק נחמד - יובל גולד

זה היה רגע מכונן, הפעם הראשונה שבה שמענו את השיר שרבים לא הצליחו להפסיק לזמזם במשך חודשים גם לאחר סיום התוכנית. מוקף בחבריו המפורסמים נופיה ידידה וילד (עומר יפת ה"לא ספגטי"), יובל גולד שבה את ליבנו עם שירו "היה נחמד" וגופיית הסבא הלבנה. השופטים מיד העריכו את היכולות של גולד לנגן, לשיר ולהופיע עם להיטו בפעם הראשונה (שעדיין לא היה באוויר באותם ימים). איתי לוי אמר: "איזה ילד מלך", והוא אכן לא טעה.

פרסומת

ההפתעה בדואט - איתי לוי ועמיר בניון

כשהשופט איתי לוי התחיל לשיר את שירו "אין לי מקום אחר", הוא לא העלה בדעתו שאגדת המזרחית, עמיר בניון, ייכנס בהפתעה ויצטרף לדואט. "תמיד מפתיע אותי כמה הזמרים הכי מקצועניים בסופו של דבר מתרגשים לפני דברים כאלו", אמרה רותם סלע. לאחר ההפתעה המרגשת, המשיכו שני הזמרים האלמותיים לשיר את שירו של בניון "מקום אחר". זו הייתה אחת ההצטרפויות המפתיעות עבור כולם ולאחר הביצוע הנדיר שסיפקו השניים, כמעט כל אחד מהשופטים סיפר רגע שלעולם לא ישכח, בו מעורב הזמר בניון. השופטת מירי מימון שיתפה: "בכוכב נולד שרתי את השיר 'כשאת עצובה', למחרת קיבלתי ממנו טלפון - אני זוכרת בדיוק איפה הייתי".

קרן פלס בגרסת הקאנטרי - איתי פז ורוני דלומי

אחת הגרסאות שהכי כיף לשוב אליהן זה הביצוע של הקאבוי איתי פז והזמרת האהובה רוני דלומי, ששרו יחד את "איתי" של קרן פלס. באודישן הראשון שלו, הודה פז כי הוא מזדהה עם השיר ששרו לו כל חייו. "ככל שהקשבתי לשיר הבנתי שזה כמעט עליי. אף פעם לא הייתה לי בת זוג או אהבת אמת", סיפר בגילוי לב. אבל הביצוע הזה, שהגיע כמה פרקים לאחר אותו אודישן, חשף צד אחר בזמר, צד פתוח, משוחרר ומלא בכריזמטיות. יש מצב שאחרי אותו דואט כמה וכמה מהצופות רצו להוכיח לאיתי שיש סיבה להתעסק ברגשות יותר מדי.