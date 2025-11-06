הביצוע שריגש את שירי מימון: "ממש החזקתי את עצמי לא לבכות"
שופטי "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון" שומעים מאות זמרים מדי עונה וכשמגיע שלב הביקורות, הם נוטים לספק רגעים בלתי נשכחים. מהזמר שריגש את שירי מימון, דרך התלבושת שתפסה את העין של אחד השופטים ועד הביצוע שגרם לאסף אמדורסקי לחרוג ממנהגו - זהו את ביקורות השופטים מהעונה הקודמת
מי שמגיע ל"הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון" מכין את עצמו לקבל את הביקורת הכי ישירה שיש. היא יכולה להיות קצת פחות מפרגנת, מלאה במילים טובות ולפעמים מפתיעה וקצת הזויה. רגע לפני שהעונה החדשה מתחילה (שלישי, 11.11, אחרי החדשות, קשת 12) חזרנו לביקורות הכי מעניינות ששמענו מהשופטים בעונה הקודמת, חושבים שאת זוכרים את כולן? מוזמנים להוכיח.
