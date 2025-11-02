קרן פלס כתבה שיר אירוויזיון למדינה זרה?

קרן פלס, שיצרה בין היתר את השירים Hurricane ו-New Day Will Rise, שייצגו את ישראל בתחרות הזמר הגדולה בעולם, כתבה שיר לקדם האירוויזיון היווני שעתיד להתקיים בחודש פברואר הקרוב, כך דווח היום (ראשון) באתר "יורומיקס". בזמן ש"הכוכב הבא" לאירוויזיון אמור להתחיל בקרוב, השיר של פלס, הוגש כבר לרשת הטלוויזיה היוונית ERT והוא מבוצע על ידי אמנית יווניה מקומית.

כזכור, הזמרת עמדה מוקדם יותר השנה במרכזה של סערה גדולה, לאחר ששיר שלה נבחר בשנה השנייה ברציפות לייצג את ישראל באירוויזיון. בהודעת תאגיד השידור הציבורי נמסר אז כי השיר "נבחר פה אחד על ידי צוות השופטים, שבראשו ברק איצקוביץ, מנהל תחנות המוסיקה של כאן, ובו עורכי מוזיקה בכירים מתאגיד השידור הישראלי, בכירים בתעשיית המוזיקה והטלוויזיה הישראלית ונציגת ציבור".