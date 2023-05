מאז שהייתה צעירה, לוסי איוב התמודדה עם שאלה שמלווה אותה בכל מקום אליו מגיעה: מה את? כנראה שזה המחיר שהיא נדרשת לשלם בתור בת לאב נוצרי ואמא יהודייה שהתנצרה, נכדה לסבתא ניצולת שואה וסבתא שהושארה במנזר בחיפה כאשר ההורים ברחו ללבנון במהלך מלחמת העצמאות. אבל נראה שהדילמה היא לא רק חיצונית אלא גם פנימית ואיוב עברה תהפוכות פנימיות שהובילו אותה למקום שבו היא נמצאת כיום.

רגע לפני שתחזור בשלישי הקרוב לעונה החדשה של תחרות הריקודים המטורפת "רוקדים עם כוכבים", היא הגיעה ל"אנשים" וסיפרה לאנה בורד על אותה שאלה שמעסיקה אותה לאורך כל חייה, לשיתוף הפעולה עם גורי אלפי ונזכרה בטיול לנפאל שדחף אותה ללכת אחרי הלב. "יום או יומיים אחרי שסיימנו את הטרק של האנאפורנה, בערך ב-12 אחרי הצהריים אנחנו מבינים שיש רעידת אדמה", היא נזכרת. "הכל מתחיל לרעוד, זה משהו שקשה לטעות בו", היא סיפרה.

כזכור, האסון שהתרחש במדינה בשנת 2015 גבה את חייהם של כ-10,000 בני אדם, בהם מטייל אחד ישראלי והותיר חותם על איוב הצעירה. "זה מין רגע כזה שנשאר איתך. ההבנה הזאת שבאמת דברים הם כל כך ארעיים. אני זוכרת שתקופה ארוכה היה לי איזה מין פחד כזה שקצת קשה לי לתאר אותו, אבל ממש פחד מוות. הדבר המזוקק עצמו, הפחד לחדול, פחד פשוט למות".

זה גרם לך לבחור אחרת, להחליט אחרת?

"זה השפעה ארוכת טווח כי בטווח הקצר היה את רעידת האדמה, הדבר הבא שעשיתי היה להירשם ללימודי הנדסה. אני חושבת שבארוך טווח, זה כן גרם לי להבין שאני צריכה דווקא לעשות את הדברים שאני חולמת לעשות".

אז מה הדבר הבא?

"מה הדבר הבא? לשחק בחו"ל? כן הנה אני אומרת את בקול רם".

אז זה הסוף, אבל אולי ראוי לחזור רגע להתחלה. איוב, 30, נולדה בחיפה ובמהלך השירות הצבאי הייתה מדריכת סימולטור בחיל האוויר. אחרי השחרור נסעה לטיול הגדול במזרח שם פגשה את איתי, שיהפוך בהמשך לבעלה ושאיתו בקרוב תקים משפחה. היא נרשמה ללימודי הנדסה בטכניון, אבל לפעמים החיים מתגלגלים אחרת. ערב אחד במהלך 2016 היא הופיעה עם קטע שכתבה על הזהות שלה. הסרטון "יש לי וידוי" הפך לוויראלי, זכה למאות אלפי צפיות, וסימן את תחילת הדרך למסך. הפריצה הגדולה הגיעה כאשר איוב נבחרה להנחות את האירוויזיון בישראל לצד ארז טל, אסי עזר ובר רפאלי. "עצם זה שישראל אירחה את האירוויזיון זה כבר אירוע חריג. בתוך האירוע החריג הזה אני זכיתי להנחות".

כשהנחת את האירוויזיון, את עדיין סטודנטית?

"הייתי סטודנטית, נגמר האירוויזיון והייתה לי תקופת מבחנים. אני חושבת שבאיזה מקום היה לי חשוב לשמור על החלק הזה בחיים שלי שהוא מקורקע. להיות סטודנט זה החיים עצמם, לשכור דירה בתל אביב, לשלם שכירות. במקצוע שלנו קל לאבד אחיזה במציאות".

גם תפקיד המשחק הגדול הראשון לפני שנתיים ב"פאודה" סדרה שמשודרת ביותר מ-190 מדינות.

"היינו בניו יורק לא מזמן וניגשה אליי מישהי בטיים סקוור. אישה מבוגרת, בלונדינית, מתוקתקת ואומרת לי: 'are you an actress by any chance?'. אני כזה 'כן'. היא זיהתה ששיחקתי ב"פאודה"".

מה חשבת על "מאיה", הדמות שלך.

"אהבתי את המורכבות שהיא מביאה, מה שהיא מוכנה לעשות למען המשפחה שלה. יש בה איזה חוש צדק כזה וניסיון להבין מה נכון לעשות, מה יהיה צודק, מה התפקיד שלה בכל המשוואה ומי היא. כל הזמן מחשבה על איך להיות בסדר, אני מאוד מכירה את התחושה".

את מרגישה את הקונפליקט הזה גם אצלך?

"למזלי אני מרגישה שהיום אני אדם מאוד מפויס עם עצמו והזהות שלו. אני יודעת מי אני וטוב לי עם זה וככל שהדבר הזה מתחזק אני חושבת שהקולות מבחוץ נחלשים והרבה פחות אכפת לי מה אומרים או את כל הוויכוחים שמתנהלים בשמי. יש ויכוחים הלכתיים ברשת".

"הייתי בטיים סקוור ומישהי אמריקאית זיהתה אותי מ'פאודה'". | צילום: מתוך "אנשים", קשת 12

מה זאת אומרת ויכוחים הלכתיים?

"אני לא אתן את הפסיקות שיש בענייני. יש ויכוחים וזה מדהים מה מעסיק אנשים שהם הולכים וחוקרים את אילן היוחסין. הם אומרים: 'אה טוב, אמא ככה ואבא ככה אז זה אומר שמבחינה הזו זה ככה וככה'. הם כבר מדברים על הילדים והנכדים שלי, ואני אומרת: 'אנחנו לא מתעסקים בזה עד כדי כך, למה זה כל כך מעניין אנשים'. לא יודעת, במדינה זה ממש מטריד אנשים".

בואי נתעכב על הדבר הזה של לבחור צד. את אומרת שהיום את חיה עם זה בשלום, אבל מה קרה פעם?

"מה זה אומר לבחור צד, לבחור מי יותר טוב? אני חושב שכל עוד את חייה עם עצמך בשלום אז הכל בסדר".

כשהיית קטנה שאלת את ההורים מה את?

"כששאלנו אז קיבלנו תשובות ברורות וקיבלנו גם רפלקציה שעודדה אותנו לעשות עבודה בעצמנו, לחשוב מה אנחנו ומה אנחנו רוצים לייצג בעולם. זה לא היה קל אבל למי קל בחיים".

עוד שלב בדרך היה כשאיוב הגישה ביחד עם גורי אלפי טוק שואו בזמן הקורונה, ואז את הסדרה "בלי פאניקה" בה הם יצאו במסע בעקבות אסונות ונפגשו עם הפחדים הכי גדולים של כולנו. "היא בן אדם שאוהב ידע. היא נכנסת לעובי הקורה, מביאה תמיד נתונים, מביאה יותר מידע מהמומחה שאנחנו פוגשים, מתישה את כולנו", סיפר גורי. לוסי מצידה לא נשארה אדישה ונזכרה בטיפ הזהב שקיבלה מאלפי בפעם ההיא שהייתה מאוד לחוצה: "התקשרתי אלייך ואמרת לי משפט שלא אשכח ואני גם אומרת אותו לעצמי בכל פעם שאני עולה להנחות: 'פשוט תהיי טובה' וזה עבד. עד היום אני עושה את זה".

"פשוט תהיי טובה". הטיפ שקיבלה מגורי אלפי | צילום: מתוך "אנשים", קשת 12

אם חשבתם שאיוב נכנסת לשלב בהיריון בו היא נחה ומחכה בציפייה לקראת הלידה, אז כנראה שרק החלק השני של המשפט נכון. היא נהנית מהאקשן ומאולפני הטלוויזיה והחל מהשבוע הקרוב היא חוזרת להנחות את תחרות הריקודים של הכוכבים מהשורה הראשונה בארץ, "רוקדים עם כוכבים". "היא מתרגלת להליכה על הרחבה והבמה. היא יכולה הייתה לעשות קריירה גדולה בעיתונאות או בפוליטיקה, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה אז זה טוב בשבילי שהיא כאן", אמר עליה הבמאי והעורך הראשי של התוכנית יואב צפיר.

קיבלת פניות ממפלגות?

"כן. אני לא זוכרת אפילו זה היה מזמן. זה היה 'לא' מובהק והפסיקו לחזר".

את יודעת לעשות תנועות מהריקודים?

"נראה לך? אני ותנועה זה לא משהו שהולך ביחד".

"אני ותנועה לא כל כך הולכים ביחד" | צילום: מתוך "אנשים", קשת 12

דמיינת את זה כשהיית קטנה?

"כן דמיינתי את עצמי שרה ומופיעה, כן לגמרי".

איך בחורה כזו נרשמת לטכניון?

"אני בן אדם מאוד פרקטי, אני באה מחינוך כזה שלא לגמרי תופס את זה כמקצוע. זה משהו מקסים שקורה למעטים ופשוט לא קורצתי מהחומר הזה. זה נראה היה מהדברים שקורים לאחרים. יש את האנשים בטלוויזיה, השחקנים, ויש את האנשים הרגילים שהולכים לאוניברסיטה, לומדים משהו ומוצאים עבודה".