בגיל 10 בלבד: ג'וד חטיב כובש את המסך ב"נוטוק"

ג'וד חטיב, המגלם את דמותו של דניאל בסדרת הדרמה חדשה "נוטוק", הצליח לכבוש את ליבנו עם כישרון המשחק הגדול והחיוך התמים. דמותו בסדרה, דניאל, הוא ילד דרוזי צעיר שחווה את תופעת גלגול הנשמות וחושף בפני משפחתו את סיפור חייו הקודמים. בכך פותח תיבת פנדורה בחיי שתי המשפחות המעורבות בסיפור (היום, אחרי החדשות, קשת 12).

גם על לוסי איוב ואמג'ד בדר, שמגלמים בסדרה את הוריו, הקסם לא פסח. השניים, שהתחרו לאורך הצילומים על תשומת ליבו של השחקן הצעיר, התאהבו בו מהרגע הראשון: "תגיד שהאדם שהכי אהבת על הסט זה אני", התבדח בדר. התמיכה משאר השחקנים והכישרון הטבעי שלו על המסך, מבטיחים לו עתיד מצליח בתחום. אבל החלום הוא בכלל סוג אחר של משחק: "אני משחק הרבה כדורגל, כשאגדל אשחק בברצלונה או בריאל מדריד" סיפר.