רועי עידן: "הייתי בא מהמילואים לצילומים וחוזר לשם"

לאחרונה עלתה על המסך סדרת הדרמה "נוטוק" שעוסקת בגלגול נשמות בעדה הדרוזית, נושא שרבים בארץ לא נחשפו אליו (פרק חדש בשני, אחרי החדשות, קשת 12). העלילה מתרחשת ביישובים שבהם מתגוררים בני העדה, וחלק מהצילומים התרחשו במג'דל שמס בתקופת המלחמה שבה האזור ספג מכות קשות.

אתמול (שישי) סיפרו יוצרי הסדרה רועי עידן ואמג'ד בדר בריאיון ב"גלית ואילנית" על העבודה בצל התקופה המתוחה במדינה: "הייתי במילואים כמעט כל הזמן, הגעתי משם לימי צילום וחזרתי. תסריטאי על סט צילום זה כמו זונה שנשארת לארוחת בוקר, אף אחד לא מעוניין בך שם. אני פשוט בא ולא כופה את עצמי, הייתי בא עם המדים של הצבא ובתפקיד שלי בסדרה אני לובש את המדים האמיתיים שלי", אמר עידן ובדר הוסיף: "זוכר שביום צילומים אחד ברמת הגולן נפל פצמ"ר ליד המקום וגרם לשריפה. נפל גם טיל בכפר שאני בא ממנו, נפל שם חייל מילואים. זו הייתה חוויה מלחמתית, הצילומים מתערבבים עם המציאות".

הבחירה בנושא גלגול הנשמות הייתה קלה עבור שני היוצרים, שמכירים את התופעה מקרוב. "גדלתי בסביבה עתירת דרוזים, הכרתי את זה מגיל צעיר. ראיתי את זה קורה בבתים של אנשים שאני מכיר ואני יודע שהם לא משוגעים, ראיתי איך הם מאמינים בזה", סיפר עידן. "זה ממש חלק בלתי נפרד מהחיים, זה תמיד ריתק אותי ואהבתי את הסיפורים. כבר עשו עם זה דברים, אבל רציתי לעשות סדרה כזאת".

בדר, שמשתייך לעדה הדרוזית וגר ביישוב חורפיש, סיפר על קרבתו למושג "נוטוק": "לא חוויתי את זה אישית, בטוח שבמשפחה שלי יש סיפורים מדהימים. זה חלק מהאמונה, אתה גדל עם זה. כשאתה ילד זה טיפה מסקרן ומפחיד, אנחנו חיים עם זה אז זה לא מוזר לנו". בסדרה מגלם בדר את רמי, אביו של דניאל שחווה נוטוק: "היה בינינו חיבור טבעי, נראה לי שהיינו קשורים באיזה גלגול", סיפר על הקשר עם השחקן הצעיר ג'וד חטיב.

עידן הוסיף על חטיב: "שכשהתחלנו לעבוד על הסדרה, אמרתי שיהיה קשה להביא ילד שיודע לשחק ומדבר ערבית עם המבטא הנכון. הבמאי והמלהקת עשו חיפוש ומצאו אותו דיי מהר, בסוף הדבר הכי מסובך היה לא מסובך".

אתם מכירים אנשים שחוו נוטוק?

עידן: "ראיתי בעיניים שלי ילד שזוכר את החיים הקודמים שלו, ברמה כזאת שאפשר לאתר את מי שהוא מדבר עליו. הוא מדבר רגיל, זו תחושה טבעית".

בדר: "בתור ילד הוא לא מבין מה קורה, מספר את מה שקורה לו בזיכרונות. הוא ממשיך את החיים הקודמים, זה הוא".

צילום: נוטוק, קשת 12

אתם חושבים על מה הייתם בגלגול קודם?

עידן: "חושב על זה המון. בטוח שאם הייתי דרוזי אז היו מוציאים ממני את הגלגול הקודם שלי".

קיבלתם ביקורות מהעדה הדרוזית?

בדר: "כן, כמו כל ביקורת על סדרה אחרת שיש אנשים שפחות אוהבים ויש שיותר".

מה אתם רוצים שאנשים ייקחו מחוויית הצפייה בסדרה?

עידן: "שייהנו, שיתחברו לסיפור טוב. זו עדה שהמגזר היהודי הכללי צריך להכיר יותר, הסדרה הזאת נותנת הזדמנות מצוינת להכיר לעומק את העדה הדרוזית. זו סדרה שמדברת על אמונה ועל דברים שאנחנו לא מבינים עד הסוף, זה מה שהוביל אותי".

בדר: "כיף לראות סוף סוף סדרה שהיא מתוך החברה הדרוזית".