תופעת הנוטוק, גלגול נשמות שמתרחשת בקרב ילדים בני העדה הדרוזית, פעמים רבות מעוררת בהלה בקרב המשפחות שחוות אותה עם ילדן. גם המשפחה העומדת במרכז הדרמה "נוטוק" (הפרק השני הערב, שלישי, אחרי החדשות, קשת 12) מתמודדת עם הטלטלה אצל בנה הבכור והיחיד דניאל (ג'וד חטיב) - שטוען כי בגלגול הקודם היה איש בשם עלי. לדברי דניאל, הוא התגורר במג'דל שמס, עבד בטרקטורונים והיה לו אח בשם סולי.

הוריו של דניאל (לוסי איוב ואמג'ד בדר) מתחילים לפוגג את הערפל סביב מה שעבר הילד שלהם, אבל אמו מיה מסרבת לקבל את המציאות ומתעמתת עם בני משפחתה ברכב: "אני לא רוצה לשמוע על זה". האב רמי לא מסכים איתה: "אני לא מבין ממה את מפחדת. ילדים עוברים נוטוק וממשיכים לחיות נורמלי. ריבונו של עולם, אני לא מבין אותך. רדי מהעץ כבר". ברגע של חוסר אונים, מיה מחליטה לרשום את דניאל לחוג רכיבה על סוסים שמעורר בו התנגדות.

"אני לא אוהב סוסים", אומר לה דניאל בעצב ואילו היא מתעקשת: "אני בטוחה שכשתנסה פעם אחת תאהב את זה מאוד. אני מצטערת שלקחנו אותך לרופא שהכניס לך שגעונות לראש". דניאל מתפרץ: "זה לא שגעונות", ומיה מתנגדת בנחרצות: "מספיק כבר, אתה לא עלי ולא בטיח. אנחנו ההורים שלך, וכל דבר אחר הוא טיפשי". ברגע של כנות, חושף דניאל שדיבר עם אביו וסבו (אבא של מיה) על ההתגלות הרוחנית שהוא עובר מאחורי גבה - מה שמכעיס אותה אפילו יותר: "אין לך מישהו חוץ מאיתנו. אתה כל יום צריך להודות על זה, כי יש אנשים שאפילו אבא ואמא אין להם".