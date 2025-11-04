כשלוסי איוב קראה לראשונה את תסריט הדרמה החדשה "נוטוק", היא הרגישה משהו שלא קורה לה בדרך כלל: "זה סיפור מרתק, יש בו הכל. אהבה, מתח ופעולה, אבל בעיקר מדובר במהלך אמיץ לספר משהו שלא סופר". אותה עלילה מסתורית עוסק בתופעת הנוטוק, שקיימת במגזר הדרוזי ובה נשמה המתגלגלת לגוף חדש מדברת מתוכו. כשמתרחש הנוטוק, ילדים יכולים לדבר זכרונות מגלגולים קודמים וחיים אותם מחדש. בסדרה החדשה של קשת 12 (שלישי, אחרי החדשות) מגלמת איוב את הדמות הנשית הראשית, שעליה ועל החיבור האישי לתפקיד סיפרה בריאיון בלעדי ל+12.

תופעת הנוטוק לא זרה לאיוב, ומילדות היא נחשפה אליה: "בילדות תמיד היו לי חברים דרוזים, שמעתי סיפורים כאלה". היא הסתייגה: "אני בעצמי לא אדם רוחני, הקונספט היה רחוק ממני. ככל שדיברו עם יותר אנשים שחוו את זה או מכירים סיפורים, הבנתי מה זה מחולל באנשים ולמשפחות". גם במשפחה בה מתמקדת הסדרה, גלגול הנשמה שעובר בנם היחיד של הזוג במרכזה (איוב ואמג'ד בדר) מערער את המשפחה, ויציבות הקרקע עליה בנו את ביתם: "מה שקורה נוגע בה במקום אישי. היא רגילה שהכל קורה לה לפי הספר, הדמות שלי רופאה שהצטיינה כל חייה, ופתאום משהו משנה את הכל".

אחת מנקודות הדמיון המרכזיות בין איוב לדמות אליה נכנסה היא האמהות: "על פניו, חשבתי שהיא שונה ממני - מופנמת וקצת מקובעת, אבל ככל שהעמקתי יותר בדמות, מצאתי קווי דמיון מתחת לפני השטח ולחזות האסופה. בתחילת הסדרה היא יכולה לעבור כאמא קשוחה וסגורה. היא רוצה את הכי טוב עבור הילד שלה, אבל מגוננת גם על הנפש והמשפחה שלה".

השחקנית הוסיפה מנקודת המבט האישית שלה: "זה מה שילדים עושים לנו. מעלים על פני השטח טריגרים שהיינו מעדיפים לקבוע או להעלים מהם עין, אבל אין ברירה אלא להתמודד עם עצמנו. יש במיה, הדמות שלי, המון אהבה אבל הרצון לגונן יוצא מעט קשוח ותוקפני עד שמבינים על מה זה יושב".

את בעצמך מאמינה בנוטוק?

"לא רלוונטי אם יש לזה ביסוס מדעי או לא, הסיפור הוא מה שקובע. זה לימד אותי להיות פתוחה לרעיונות, גם אם אני מאמינה בהם בעצמי או לא. אין משפחה שאין בה לפחות 2-3 סיפורים על נוטוק, זה חלק מהפולקלור. זו תופעה רוחנית, תרבותית ומיסטית שאי אפשר להתעלם ממנה. יכול להיות שאנשים שעברו את זה במשפחה יגידו שיש בה משהו מרתיע, אבל כמו כל דבר שמקבל ביטוי פסיכולוגי עדיף להנכיח אותה ולהאמין לאנשים שעוברים אותה".

