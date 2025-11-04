דרמת המתח החדשה, "נוטוק", יצרה שיח רחב בחברה הישראלית והדרוזית לאחר שידור הפרק הראשון. הסדרה, עוסקת באמונת גלגול הנשמות בחברה הדרוזית ומגוללת את סיפורם המותח של זוג הורים צעיר, שבנם הקטן חווה את התופעה (שלישי, אחרי החדשות, קשת 12). יוצר הסדרה, נהד בשיר, סיפר היום (שלישי) ב"חדשות הבוקר", על החוויה בתור יוצר ושחקן בסדרה והביקורות שקיבל בעקבות הפרק: "יש ביקורת בתוך העדה ואני יכול להבין את זה".

הסדרה, שמציגה לראשונה על המסך את החברה הדרוזית, פותחת צוהר לחייהם ומספקת הצצה לאמונות של העדה. בשיר שיתף שהוא מקבל תגובות חיוביות גם בארץ וגם בחו"ל, אך מנגד, בחברה הדרוזית עצמה נשמעו גם ביקורות פחות אוהדות: "אנחנו עדה שמרנית בחלקה. לא רגילים לראות על המסך סיטואציות כמו בעל שמציע לאשתו סיגריה, או גברים דתיים עם לבוש מסורתי בפריים טיים", סיפר בשיר והוסיף: "באופן אישי אני שלם עם עצמי. אני גאה שאני מביא את הסיפור של העדה באופן אובייקטיבי".