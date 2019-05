האם נינט טייב חוזרת לארץ אחרי שלוש שנים בלוס אנג'לס? ב"חדשות הבוקר" סיפקה הזמרת תשובה חד משמעית לשאלה. "לא, לא אמרתי את זה ולא דובר על שום חזרה. באיזשהו שלב בעתיד זה יקרה מן הסתם, אני לא מתכוונת להיות שם תושבת קבע, אבל כרגע אנחנו עדיין בעיצומו של מסע לגילוי עצמי, אני עדיין בשלב הדהירה".

טייב הכחישה את השמועות שפורסמו לאחרונה על כך שהחלה לבדוק גנים בארץ עבור בתה, אמיליה: "אל תאמינו לכל מה שאתם קוראים. יש לי כוונה לחזור בעתיד הרחוק, אבל כרגע אני עדיין שם, ממשיכה לעבוד, להתפתח ולצמוח, במקביל לצמיחה שלי פה".

איך זה מרגיש לבוא לביקור בארץ?

"זה נעים. זה מרגיש כמו תא לחץ כזה כי הכל מתנקז, אני באה לזמן קצר תמיד אבל הכל מתנקז לנקודה אחת. תמיד צריך להספיק וצריך לעשות ויש כל כך הרבה הופעות ועניינים וצילומים". View this post on Instagram A post shared by Ninet Tayeb (@n.tayeb) on Feb 1, 2019 at 3:02am PST

את עובדת מאוד קשה בלוס אנג'לס, חורכת את הבמות מחוף לחוף. בחצי השנה האחרונה משהו שם השתחרר אצלך מבחינת ההופעות והאהדה.

"משהו שם השתחרר בגדול, לחלוטין. בחצי השנה האחרונה אנחנו מרגישים איזושהי קפיצה, אני לא רוצה להגיד קפיצה קוונטית אבל קפיצה, מרגישים את הדרך. אנחנו שם כבר כמעט שלוש שנים. אני במסע של החיפוש הזה, עדיין מנסה להבין מהי המהות ולאן, אבל כל הזמן מחזירה את עצמי להווה, לעבודה, להופעות, למוסיקה וליצירה וזה מה שחשוב כרגע. אני עם המשפחה שלי, שזה הדבר הכי גדול שיש בערך. קורים הרבה הרבה דברים וגם וודסטוק, שזה מבחינתי סימן דרך מאוד מאוד גדול בשבילנו".

זה כבוד גדול, פסטיבל וודסטוק מציין 50 שנה ואת נבחרת להופיע שם ביחד עם הרבה זמרים מוכרים, רוברט פלאנט ביניהם.

"כן, נבחרתי להופיע שם ואנחנו עדיין לא מאמינים. יכול להיות שאני אעלה עם רוברט פלאנט לאיזה שיר, נראה. אל תתפוס אותי במילה אבל יש מצב, כן. אני שמה לי את זה כמטרה, כיעד, ואני אודיע לך אם זה יקרה בסוף".

אמרת שאת מחפשת את המהות, אז מה מבחינתך היעד הבא במסע הזה בארצות הברית? או שאולי החיפוש העצמי הוא העניין עצמו?

"זה בדיוק מה שהתכוונתי כשאמרתי על המהות, קלעת בול. אני שואלת את עצמי מה היעד ואז שוב מחזירה את עצמי לזה שמאוד חשוב לי לגדול בתוך הדרך הזו ושאולי היעד לא כזה חשוב. חלק מההחלטה לעבור לשם זה היה כדי שבגיל 50-60 אני לא אגיד לעצמי: 'שיט, למה לא עשיתי את זה בגיל 30', אז מבחינתי כבר הגשמתי הרבה מהיעדים שלי".