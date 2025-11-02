"אנחנו רואים את המגמה של הממשלה הזו מהרגע הראשון במסלול בשתי חזיתות. חזית אחת להחליש את מערכת המשפט, חזית אחרת להחליש את התקשורת. הוא (השר) אמון על התקשורת, ההצעה שהוא מנסה לרתום את החרדים אליה זו הסיבה שהוא אמר שילך להפגין נגד רדיפת החרדים, הוא מתחנף אליהם", המשיך. "החרדים די ברוגז עכשיו, הם מחליטים מה להעביר ולקדם. הוא עובד לשכנע את החרדים להעביר את אותן הצעות חוק שכולן נועדו להחליש את הערוצים המסחריים, כולל הערוץ הזה".

"יש עוד נקודה: איפה נתניהו בסיפור הזה? הוא עומד למשפט על תיק 4000, תיק שכולו נסוב על התערבות שלו בתקשורת. אין כאן ניגוד עניינים של ראש הממשלה, או של הממשלה כולה, בניסיון שלה להחליש, להכפיף את התקשורת ולגרום לה לעשות מה שהשלטון רוצה? כשאין תקשורת עצמאית זה כבר לא מדינה דמוקרטית שלמה. אני לא יודע כמה זה מטריד את הציבור אבל צריך להבין שבסוף מה שהם רוצים זה שהציבור ידליק טלוויזיה ורדיו וישמע מסרים של השלטון. לא את האמת, עוולות של השלטון או טעויות שלו. זה בסוף כל הסיפור", חתם.