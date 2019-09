יש אנשים שמבלים את תקופת החגים בין ארוחה אצל הדודה לקינוח אצל הסבתא, יש כאלה שחורשים את כל ארץ ישראל ויש את אלו שמחליטים לארוז את עצמם ואת האהובים ולטוס לחופשה בחו"ל. אם אתם אנשי העולם הגדול ובחרתם את לונדון כיעד המושלם להעביר את החופש, יש כמה מקומות שלא בטוח ששמעתם עליהם וחבל. נדב בורנשטיין אסף עבורכם את ההמלצות הכי שוות לטיול בממלכה. Beigel Bake – מאפיית בייגל היעד הראשון שכדאי לכם לעשות עליו וי הוא מקום שכל המומחיות שלו היא ייצור בייגלים. המאפיה הוקמה על ידי משפחת כהן ובבעלות יהודית כבר זמן רב. יש שם תור ארוך במשך כל היום שקשה להחליט האם בגלל הטעם המעולה של הבייגלים, האווירה המשפחתית והחברית או סתם מהחיבור השורשי של המקום ליהדות. המקום פתוח 7\24 ומצליח בעלות של 4.5 פאונד, ובעזרת שלושה מרכיבים בלבד (ביף, חרדל ומלפפון חמוץ בכבישה במקום) ליצור את הכריך הפשוט והטעים ביותר. הבייגל שהטריף את לונדון | צילום: מתוך "חי בלילה", קשת 12 Soft Serve Society – גלידריה עם טעמים מפתיעים כמה עוד אפשר להפתיע עם גלידה? מסתבר שדיי הרבה. עם מבחר עצום של אפשרויות, תוכלו לבחור האם תרצו גלידת ענן שהיא בעצם שיערות סבתא עם סוכריות קופצות או אולי גלידה עם מרשמלו ענק מלמעלה? המקום פתוח בכל ימות השבוע בין השעות 11:00-21:00, ובעלות של 5.95 פאונד תוכלו לקבל גלידות במגוון טעמים מפתיעים וחלומיים. ענן סוכריות קופצות וגלידה עם מרשמלו | צילום: מתוך "חי בלילה", קשת 12 Natural History Museum – לילה מטורף במוזיאון נכון, זה אולי נשמע כמו עוד מוזיאון רגיל עם כמה תמונות ואולי איזה פסל או שניים, אבל אל תתנו לשם הזה לתעתע בכם. המוזיאון הלא שגרתי הזה מציע ערב מטורף במוזיאון, עם מסיבת פיג'מות למבוגרים, סעודת אבירים, משחקי חפש את המטמון והרבה מאוד אלכוהול. המוזיאון מחולק לחדרים שכל אחד מהם מוקדש לתקופה שונה בהיסטוריה, ששם שחקנים אחראים על הצגה פעילה שתשעשע אתכם. את החוויה הזאת תוכלו לעשות בכל ימות השבוע בין 10:00-18:00 בעלות של 180 פאונד למבוגר. מסיבת פיג'מות במוזיאון | צילום: מתוך "חי בלילה", קשת 12 ARTernativ - ארטרנטיב סיורי אומנות ואם כבר באומנות עסקינן, מה עם קצת אומנות רחוב? במשך כל היום תוכלו לצאת לסיור מודרך של ציורי גרפיטי מטורפים ברחבי לונדון. 13 אמנים שונים עבדו על ציורי הקיר שתראו בסיור, אבל אולי המעניין ביותר שזוהי אומנות שמשתנה כל הזמן, ובכל כמה חודשים תוכלו למצוא סיפור אחר שאולי אף אחד עוד לא ראה. עלות הסיור היא החל מ-23 פאונד לאדם. סיור גרפיטי | צילום: מתוך "חי בלילה", קשת 12 Brigit's Bakery afternoon tea bus tour – שעת תה באוטובוס התעייפתם מהסיור הרגלי והחלטתם לעלות על אוטובוס? כדאי שתבחרו את הקו בקפידה. האטרקציה הבאה משלבת בין שני סמלים ידועים של בריטניה - אוטובוס ושעת התה. בנסיעה המיוחדת הזאת תוכלו ליהנות ממאפים וכריכים שונים עם נגיעות מהמטבח הצרפתי. את התה שלכם תוכלו לבחור ממגוון רחב של אפשרויות ותקבלו אותו בכוסות ממותגות ומתוקות במיוחד. את האוטובוס תוכלו לתפוס בכל ימות השבוע בין 10:00-19:00 וכל התענוג הזה יעלה לכם כ-45 פאונד לאדם. מאפים וכריכים במבחר טעמים | צילום: מתוך "חי בלילה", קשת 12 Ballie Ballerson – בר בריכת הכדורים את הבר הבא לא כדאי לכם לפספס. אם נשים רגע בצד את הקוקטיילים המיוחדים שתוכלו לשתות שם, גולת הכותרת היא ללא ספק ריצפת המקום. הבר מלא כולו במיליון כדורי פלסטיק כמו בריכת הכדורים של הג'ימבורי, אבל אך ורק למבוגרים. כי בתכלס, לא משנה בן כמה אתה, זה תמיד כיף. הבר פתוח כל השבוע חוץ מבימי שני, בין השעות 18:00-00:00, בעלות של כ-7.5 פאונד. אנחנו התאהבנו. בר בריכת הכדורים | צילום: מתוך "חי בלילה", קשת 12 Cereal Killer Café – בית הקורנפלקס המושלם ולסיום, בואו רגע נודה באמת. ארוחות הבוקר בבתי מלון הן לרוב מפונפנות מידי ולפעמים גם לא הכי טעימות (חוץ מבארץ כמובן). אז במקום לנסות להעמיס צלחות שבסופו של דבר לא תאכלו מהן כלום, תכנסו לבית קפה המתוק הזה עם הקונפסט הממכר – קורנפלקס לארוחת בוקר. בכניסה יש קיר ענק ומבלבל עם מבחר עצום של דגני בוקר מכל העולם שמתחלפים מידי פעם, וגם לישראל שלנו יש ייצוג קטן בדמות כריות. את קערת הקורנפלקס שלכם תוכלו לטבול במבחר טעמים של חלב בכל ימות השבוע, בין השעות 9:00-21:00 בעלות של 5-10 פאונד. אז בקיצור, יאמי. אפילו כריות יש שם | צילום: מתוך "חי בלילה", קשת 12 View this post on Instagram A post shared by נדב בורנשטיין | nadavbornstein (@nadavbornstein) on Sep 21, 2019 at 11:49am PDT {title}





