84 ימים לבחירות והפוליטיקאים ומסקריהם רבים בכל הכוח על המסך והלב שלנו. אבל בתוך ים התעמולה, התככים הצפויים והאג'נדות, הביקוש לקצת הומור לא מסתיים אף פעם. כי נדמה שהכל כבר שמענו, אז לפחות שיהיה פה מצחיק.

לפני פחות מחודש נפתח "הפרלמנט של החדשות ", ערוץ הטלגרם של חברת החדשות לענייני הבחירות, שמקודם במהדורות השונות וכבר צבר 25 אלף עוקבים. בקבוצה הזאת, שמרגישה כמו אולם מינגלינג גדול של פוליטיקאים ומסקריהם, יש עקיצות וירידות הדדיות, איחולי בוקר טוב בין יריבים מהשמאל והימין וסלפיז מישיבות הכנסת.

אל תספרו בקבוצה של פוליטיקאים מה אכלתם ללאנץ', אם לא בא לכם לנהל אחרי זה דיון על הדתה

הח"כים הפעילים שם ביותר הם אורן חזן (לא מפתיע בכלל), איילת נחמיאס ורבין (שמתבלטת בערוץ הטלגרם הזה יותר מבכל שנותיה בכנסת), פנינה תמנו שטה (זאת שכונתה עולת המחמד על ידי השם הראשון ברשימה הזאת), יהודה גליק (שהחיבור שלו ושל אורן חזן מניב שרשורים נדירים) ומיקי זוהר (שכל דבר שהוא כותב אפשר לצפות מראש). בגזרת העיתונאים, הפרשן הפוליטי עמית סגל וכתבת הכנסת דפנה ליאל כמובן מובילים בכמות ההתבטאויות, אבל גם עורכים בחברת החדשות שלא נמצאים בפרונט מקבלים בערוץ הזה במה מכובדת.

איחולים שהתפתחו לקרב אלקטורלי

כל הצדדים משחררים מעט את העניבה והעוקבים מקבלים את כוכבי הבחירות, שבדרך כלל מאובטחים ביועצים ועוזרים, עם וויב ספונטני ומשפטים ללא ניגון דוברותי. ואין ספק שהתגעגענו לזה, כי גם כשהממלכתיות מתה וכל הח"כים נשמעים כמו חיקוי של עצמם ב"ארץ נהדרת", מדובר במהלכים מתוזמנים היטב.

ח"כ יהודה גליק מבשר חגיגית (וכמעט בלעדית) על החתונה שלו

פנינה תמנו שטה מחזירה מלחמה לאורן חזן שכינה אותה "עולת מחמד"

טלגרם מרגישה כמו היורשת הרעננה והיותר נגישה של טוויטר, שידוע כמקום התגוששותם של פוליטיקאים, עיתונאים ובעלי מקצועות חופשיים אחרים שמיומנות השנינה נדרשת בהם. בעוד שתחושת You can't sit with us נושבת מהטוויטר, בטלגרם יצליחו לנווט בהצלחה גם כאלה שאינם משוריינים ברשימות הברנז'ה. פשוט לקבל את המנה השעתית של עדכוני חדשות, פרשנות קלילה ורכילות שלא מדלגת מעליך.

כבר שנים מלהגים על כך שמהדורות החדשות סיימו את תפקידן כמדורות השבט, אבל צריך להודות שבגזרת האמינות, הקפדנות והאיזון, הסושיאל מדיה על אגפיה רחוקה מלהיות התשובה. נראה שערוצי הטלגרם שפתחו מערכות החדשות לא מתיימרים בשלב הזה להיות משהו שהוא מעבר לתוספת תוכן קלילה, אבל כן לחלץ מכם חצי חיוך בעוד יום של קרבות פוליטיקאים בתוך הנגמ"ש.

שישי בנוהל

עמית סגל ואורן חזן מתקרבים, ותוך כדי שומרים על מרחק