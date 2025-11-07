אילנית לוי: "עשיתי בושות כשאמרתי את הווידוי הזה"

חמישה משתתפים נותרו בתחרות "במאסטר שף" לאחר שהתמודדו עם משימות קשוחות והרשימו את השופטים. אחד מהם הוא צחי מסאס, ששואף להמשיך לסחוט מחמאות ולהשיג כרטיס לחצי הגמר (פרק חדש בשבת, אחרי החדשות, קשת 12). היום (שישי) התראיין הבשלן ב"גלית ואילנית" וסיפר על הדרך שעבר בתוכנית - והגיש למנחים מנה שגרמה לאילנית לוי להחמיא על עבודתו ולשתף בווידוי מפתיע.

"אני לא יודעת לאכול עם צ'ופסטיקס", הודתה לוי כשמסאס הציג את מנת הראמן ללא מרק ולצדה את כלי האכילה המסורתיים. תמרה אהרוני שהשתתפה בפאנל התוכנית באה לעזרתה: "בשידור חי אני מלמדת אותך, אעשה לך כמו שאני עושה לילדים שלי", והמנחה השיבה: "גם ככה עשיתי בושות עכשיו שאמרתי את הווידוי הזה". לבסוף הצליחה לוי להשתמש בכלים ונהנתה: "גם את זה אני לא עושה טוב אבל אני אוכלת. זה טעים, אוהבת שזה חריף מעט".

כאמור, מסאס העפיל לשלב הבא בתחרות הבישול לאחר שהתמודד מול יובל רוזן - והשופטים העבירו את שניהם. "התגובה שלי הייתה ממש מצחיקה, לא הבנתי שזה מה שהולך להיות", אמר הבשלן. "יובל היא רוצחת, אמרו לי שאני מתמודד מולה וקינוחים זה פחות אזור הנוחות שלי - לאורך כל המשימה חשבתי שזה ייצא טעים, אבל גם ששלה טעים".

דמיינת להגיע לשלב הזה?

"זה לא משהו שתכננתי להגיע אליו. הייתי צופה ואהבתי את הפורמט, אבל בכל פעם שעברתי שלב בהרשמה הרגשתי שאני שני צעדים מאחורה ומשלים עם הכל. כשאתה כבר בתוך זה אז מתחיל הרעב והרצון להתקדם".