"נפתח עולם של אפשרויות שלא היו קיימות קודם"

בשנים האחרונות חוותה הבינה המלאכותית התקדמות גדולה, וכיום נעזרים בה תחומים רבים. הטכנולוגיה עשתה את דרכה גם אל עולם האומנות, שם יוצרים נעזרים ביכולותיה ואף יוצרים בעזרתה. אינו קציר היא אומנית שמשלבת בין שני העולמות - כשהיא מציירת בידיה ואז מחיה את היצירה בעזרת בינה מלאכותית.

היום (שישי) התראיינה קציר ב"גלית ואילנית" וסיפרה על תהליך היצירה המיוחד שלה: "אני מציירת בצורה המסורתית, מלכלכת את הידיים עם צבעי שמן. בגלל שאני מעצבת גרפית ובאה מעולמות הסושיאל ופרסום, אני חושבת שהבינה המלאכותית פתחה עולם שלם של אפשרויות שמשתלבות בצורה מדהימה בעולם האומנות. זה לא בא להחליף שום דבר, רק לשדרג את הקיים".

"אני יוצרת יצירה שיש רק אחת ממנה, זו אומנות שמדברת על תהליך של התפתחות רוחנית ומזמינה את הצופים לחקר פנימי", תיארה קציר את עבודתה. "בסושיאל אני אוהבת לשחק עם AI ולהפיח ביצירות חיים, ממש מוציאה את האלמנטים מהציור ומנפישה אותם. גם מי שקונה את היצירה יכול להנות מהשילוב הזה".

את מגדירה לבינה המלאכותית מה לעשות או שאת נותנת לה חופש ביטוי?

"אני אומנית ויודעת בדיוק מה אני רוצה ויודעת איך זה יראה, גם אם צריך לג'נרט המון פעמים. את אומרת מה את רוצה שיקרה עם היצירה והבינה המלאכותית מנסה להביא לך כמה דוגמאות למה שביקשת בעזרת מילים או תמונות".

בעוד רבים דואגים שהבינה המלאכותית תוביל לכך שלא יהיה צורך בהתערבות אנושית בתחומים מסוימים, קציר לא חושבת שהדבר יקרה בעולם האומנות: "הבינה המלאכותית פותחת לנו עולם שלם של אפשרויות שלא היו קיימות קודם. באומנות את כבר לא יכולה לדעת מה נעשה בידיים ומה על ידי אלגוריתם, אנשים מחפשים את האנושי. אני נהנית לשלב את שניהם", אמרה.

איך הקהל הישראלי מגיב לדבר כזה?

"התגובות מדהימות. אנשים ממש מתחברים, זה מרגש, אמיתי ומהלב. הציורים שלי מדברים על התפתחות רוחנית שהיא לא רק אישית, מרגישים אותה קולקטיבית. אנשים מחפשים אמת ונשמה, רוצים את זה ומתחברים לזה".