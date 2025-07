בן זיני וג'וליה שחר סומנו עוד משלבי התחרות המוקדמים כאחד הזוגות החזקים בה, אך בשבוע שעבר הטנגו שרקדו זכה לביקורות מעורבות. אחרי שצנחו מטה מהמקום הראשון בטבלה, השניים הגיעו למשימת הצלע השלישית דרוכים מתמיד עם הפתעה מיוחדת. מי שבחרו הזוג לארח בריקוד שלהם הוא יוגב מלכה, פיינליסט "נינג'ה ישראל", חבר טוב של זיני וכמובן - הארוס של הרקדנית.

"אני שומע את הביקורות הרעות שקיבלתי מהשופטים בלילה", שיתף זיני והוסיף: "יוגב הוא אחד האנשים הווינרים שהכרתי. בחרתי בו לרקוד איתנו בשביל האנרגיות, וגם כדי שהוא לא יראה שקורה פה משהו מעבר", צחק. כזכור, מלכה רקד לצד שחר בעונה השנייה של ריאליטי הריקודים ובמהלך החזרות השניים התאהבו, התארסו ובקרוב יתחתנו.

את הג'ייב המשולש שלהם קשה לשכוח, כשרקדו לצלילי "One Way Or Another" וגילמו שני מחזרים שנאבקים על לבה של הרקדנית. גם השופטים התחברו לנאמבר, שקיבל את הציון המכובד 32, והוסיפו: "זה לא כמו הטנגו, היה טוב" אמרה אנה ארונוב, ודוד דביר הוסיף: "ברוך שובכם לתוכנית". גם השופטת האורחת, עדי חבשוש, שיבחה את זיני: "מבחינתי אתה הפתעת העונה. אהבתי במיוחד את הריקוד שהקדשת לאבא שלך".