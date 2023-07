הם היו מהזוגות הבולטים של העונה, אבל הערב (ראשון) יוגב מלכה וג'וליה שחר סיימו את דרכם ב"רוקדים עם כוכבים" - רגע לפני שלב איחוד הנבחרות והשידורים החיים. ההדחה המפתיעה התרחשה לאחר שהשניים הביעו קשיים בחדר החזרות לקראת הריקוד של הערב. "זה הריקוד הכי מתסכל שהיה עד עכשיו", אמר מלכה במהלך האימונים, "בעייתי מאוד שזה הריקוד לפני הלייב".

עבור השניים היה מדובר באתגר לא פשוט, אבל הם התאמנו בשיח הכוח בשביל לתת את הכי טוב שלהם על הרחבה. הם פתחו ברומבה לצלילי "Hands To MyseIf" של סלינה גומז, הפגינו יכולות מרשימות, אבל זה לא היה מספיק. "אין ספק שאתם חזק בתחרות ואנחנו מתרשמים מביצועים מטורפים, אבל אני חושבת שזה לא נאמבר מספיק טוב שלכם", אמרה אנה ארונוב, "היית מאוד סטטי. כנאמבר זה עבר אבל טכנית אני מרגישה שזה לא הריקוד החזק שלך".

בקהל ישבו החברים של הנינג'ה הישראלי השני וה-20 בעולם - וצפו בו על הרחבה. "כל הנינג'ות הגיעו איתי, כיף גדול שהם פה", אמר מלכה, "זה היה מאוד יפה, אני לא מסכים עם השופטים בכלל. רק שיישארו בתחרות", אמר הקולגה למסלול.

אלא שהשניים גרפו על הביצוע המדובר רק 29 נקודות מתוך 40. לאחר שקלול הצבעות הקהל, שהתווספו לריקוד הקודם, יוגב וג'וליה עלו לריקוד הדחה דרמטי - ועמדו מול אלה לי להב ומתנאל קונבסקי. "דווקא איתכם", אמרה אלה לי בדמעות רגע לפני הדו-קרב בסגנון צ'ה צ'ה.

יוגב וג'וליה היו הראשונים לעלות על הרחבה והם פתחו בנאמבר אנרגטי לצלילי השיר "You Should Be Dancing" - ושרפו את הרחבה. מיד אחריהם עלו אלה לי ומתנאל, ולבסוף השופטים הכריעו כי יוגב וג'וליה יסיימו את דרכם בתחרות רגע לפני השידורים החיים. "זה סיוט לא ציפיתי לראות את שניכם פה", אמרה רונה לי שמעון, "הייתי בטוחה שאני רואה אותך בגמר".

"אני קצת בשוק מכל מה שקרה פה הערב, זה מוקדם מדי", אמרה ארונוב מיד לאחר ההדחה, "הבאת כאן נאמברים שהשאירו אותנו פעורי פה. זה לא נאום פרידה - אנחנו תכף ניפגש - אין סיבה שלא תחזור אלינו בגדול". "אני מבקשת ממך לא לתת לדבר הזה לפעור בור עבורך", הוסיפה רונה לי.

"אמנם עכשיו הודחנו, אבל אנחנו עדיין מכוונים לגמר - זה לא השתנה", סיכם מלכה, "גם הדרך שלי ב'נינג'ה' לא הלכה חלק. הנאמבר פתיחה שהיה לנו לא היה הדבר הכי טוב שהיה, כי הייתי בלחץ, ולאט לאט הרגשתי שהשתחררתי והתחלתי באמת לרקוד ולהנות מכל רגע. גם ב'נינג'ה' נפלתי בעונה השלישית שהייתה הראשונה שלי ומשם רק עליתי. אין לי ספק שאנחנו נחזור ונגיע עד הסוף".