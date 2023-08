הם היו מהזוגות האהובים והמפתיעים של העונה, אבל הערב (רביעי) דורון בן דוד וג'ניה ליבמן סיימו את דרכם ב"רוקדים עם כוכבים" - ומסעם בתחרות הריקודים הסתיים. השניים הודחו לאחר שביצעו ריקוד מודרני לצלילי השיר "יש לי סיכוי" של אביתר בנאי ועליו קיבלו ניקוד של 31.

כבר בריקוד הפתיחה של השחקן, היה אפשר לראות שמדובר בתופעה. בן דוד וג'ניה התחילו בג'ייב, אחד מסגנונות הריקוד הקשים בתוכנית, אז השניים הציבו רף גבוה והפתיעו את כל השופטים. רונה לי שמעון, שהיא גם חברתו מהסדרה "פאודה", פרגנה לו בענק: "זה היה כל כך מדויק ויפה, אני ממש גאה בך".

השחקן והרקדנית המשיכו להשתפר עם התקדמות התחרות, והגיעו לאחד מרגעי השיא שלהם בריקוד הפוקסטרוט המרגש, לצלילי השיר "Fly Me To the Moon". אז, השניים הציגו ביצוע יפייפה במיוחד, שהביא להם 34 נקודות מהשופטים.

במהלך התחרות הכרנו צד אחד של בן דוד. השחקן שרגיל להופיע בטלוויזיה בתפקידים קשוחים ומחוספסים כמו ב'"פאודה" או "מנאייכ", הראה לכולנו את החלק הרגיש ומלא ההומור שלו, כשהוא מתמסר לכל ריקוד בלב שלם ומבלי להתנצל. בפרק הסיפורים האישיים בן דוד שיתף גם על הילדות המורכבת שהייתה לו כילד יחיד לאם חד הורית, וסיפר על החיבור המיוחד שלו למשפחה ולילדים.

אחרי דרך ארוכה בה דורון בן דוד למד להכיר את הגוף שלו ואת יכולות הריקוד שלו המרשימות בהחלט, הוא וג'ניה שהפתיעו את כולם מההתחלה, מצאו את עצמם מחוץ לתחרות. עכשיו כשאנחנו מכירים את הצד הרגיש והרך של השחקן, אנחנו מחכים לראות אותו מככב על המסך.