הזמר רותם כהן ובת זוגו לרחבת הריקודים מישל ריאבוי הודחו הערב (שני) מ"רוקדים עם כוכבים". רותם הוא המודח התשיעי מהתחרות, ריקוד הסיום שלו היה בסגנון הפוקסטרוט אותו הוא רקד לצלילי השיר "All Of Me".

ריקוד הבכורה של רותם היה בסגנון הרומבה, אותו הוא רקד לצלילי הלהיט שלו "כל כך יפה לך". לאורך העונה השופטים החמיאו לו על הגרוב והדגישו שוב ושוב שהלטינו נמצא לו בדם, "היא כאילו פועמת לך מתוך הגוף", אמרה רונה לי שמעון. אלי מזרחי קבע שרותם הוא "מלך הלטיני הבלתי מעורער" ואנחנו מסכימים איתו.

"היית מאוד עדין ופרטנר מעולה" | צילום: רוקדים עם כוכבים, קשת12

לצד המחמאות, רותם נאלץ לא פעם להתמודד גם עם ביקורות לא קלות. דוד דביר אמר לו שהוא לחוץ ושלא רואים ממנו שהוא נהנה ואלי חשב שמבחינה טכנית הוא עדיין לא שם אבל שיש לו פוטנציאל. על דברי השופטים הוא אמר "אני 40 שנה לא עשיתי שום דבר שביקרו אותי ברמה הזאת. אני עובר איתכם תהליך".

לאחרונה הציע רותם כהן נישואים לבת זוגו שי שגיא, אחרי שנים רבות ללא זוגיות. במהלך התוכנית הוא סיפר בדמעות לצופים על הבחירה להתחתן ועל הרווקות המאוחרת, "היה שלב כזה שחשבתי שבאתי לפה רק כדי לשיר על אהבה. חשבתי שאולי אני רק צריך לשיר לאנשים, להיות פס קול של אנשים שאוהבים". לקראת הריקוד השלישי שלו, בת זוגו הגיעה לבקר אותו באולם החזרות והוא אף הקדיש לה את אחד הריקודים בתחרות. אנחנו מחכים לריקוד הואלס בחתונה.