תוכנית הבידור החדשה, "כוכבים בריבוע", תעלה לשידור בסוף השבוע הקרוב בהשתתפות הכוכבים הכי אהובים במדינה. המשתתפים יצטרכו לחשוף פרטים אישיים על חייהם, כאשר כמה מהם נכונים והשאר הם שקר מוחלט. בשביל חלקם הדבר קורה יותר בקלות, לעומת אחרים שמסתבכים עם השקר. אחד המשתתפים הוא הקומיקאי והשחקן אורי לייזרוביץ', תפסנו אותו לשיחה רגע לפני תוכנית הבכורה (יום שישי, אחרי החדשות, קשת 12): "היא מצחיקה ומרעננת. כולם במשחק פחדו לפנות אליי ואמרו שאני שחקן טוב. זאת מחמאה מצד אחד, אבל מצד שני חבר'ה בואו ותתמודדו".

למרות כישורי המשחק המעולים שלו, שקרים זה דווקא לא הצד החזק אצלו והוא נוטה להימנע מהם: "אם אני יודע שאני בתוך דמות ויש לי משימה, אין לי בעיה לשקר. אבל ביום-יום אם אני מנסה לשקר, הקול שלי הופך לגבוה ומתייבשת לי הלשון" סיפר והוסיף שאפילו בתור ילד, לא נהג להסתיר דברים מהוריו: "הייתי ילד בהמה, לא דפקתי חשבון למה שאומרים, אז גם לא הייתה לי סיבה לשקר".

ובכל זאת, מה השקר הלבן שאתה משתמש בו הכי הרבה?

"כשאני מוזמן לחתונות אני משקר שאני בחו"ל, כדי לא להגיע. אבל אני מרגיש לא נעים ששיקרתי, אז אני קונה כרטיס טיסה ובסוף גם שולח מתנה לחתונה".

תפסת פעם מישהו משקר לך?

"תפסתי הרבה פעמים אנשים ששיקרו לי. זה עניין של אמינות, אני שואל שאלות וכשנותנים הרבה פרטים אני חושד".

איך הגבת?

"הראש שלי התחיל לעבוד מהר, העמדתי את הבן אדם במקום ועד שלא הוצאתי אותו שקרן לא נרגעתי".