בין מופעי הסטנדאפ על הבמות הגדולות לבין הטיפול בבנו התינוק, חזר לאחרונה אוראל צברי להופיע על מסך הטלוויזיה. לצד הדמויות הרבות שהוא מגלם ב"ארץ נהדרת" הצטרף השחקן לתוכנית הבידור החדשה "כוכבים בריבוע" בהנחיית עידו רוזנבלום, שם הוא לא מסתתר מאחורי מסכות - אבל עדיין משתמש ביכולות המשחק שלו (שישי, אחרי החדשות, קשת 12).

במסגרת התוכנית הסלבס הגדולים בישראל הולכים לחשוף פרטים וסיפורים שלא שמענו על חייהם, חלקם יהיו אמת וחלקם שקר מוחלט. בריאיון ל-mako סיפר צברי על ההתרגשות מההשתתפות בפורמט - ועל ההתמודדות שלו עם שקרים בחייו הפרטיים: "תפסתי כמה פעמים אנשים ששיקרו לי, יצא לי לזהות שאנשים מחרטטים אותי ולפעמים גם העמדתי אותם במקום - כמו שאופירה אסייג אומרת: 'אתה בא לחרטט אותי?', אז ככה". השחקן הודה שגם הוא לא תמיד אומר את כל האמת: "אני אומר לסיוון שהפעלתי את הסטריליזטור של הילד אבל בפועל לא עשיתי את זה, זה השקר הלבן שאני אומר הכי הרבה".

כאמור, אל "כוכבים בריבוע" מגיע צברי עם היכולת לזהות שקרים - אבל בתוכנית הוא גם הולך לספר בעצמו כמה כאלה. "אני לא שקרן טוב בדרך כלל, בבסיס שלי אני לא אחד שמשקר למרות ששיקרתי כמה פעמים לאמא שלי. אמרתי לה פעם אחת שאני הולך לפעולה של הצופים ולא באמת הלכתי, שקרים קטנים כאלה. לפעמים כיף למתוח את הצד השני ולחרטט חרטוטים, הניצחון האמיתי זה כשמאמינים לך", אמר.

"זה כיף מאוד ומרגש להיות חלק מדבר חדש, בא לעשות שמח בתקופה הזאת. צחוקים בשישי בערב עם המשפחה, יושבים אחרי הקידוש ובאים לצחוק", המשיך צברי והתייחס לעבודה לצד שמות גדולים ביניהם גורי אלפי, לוסי איוב ועוד רבים: "מעניין לשמוע את הסיפורים של הסלבס, מה קרה להם ומה אמת או שקר. אני גם מספר שם כל מיני סיפורים שקרו לי וגם כל מיני שקרים. יצא לי לראות את הפורמט שעשה סיבוב גם בארץ, זה כיף וזכות ענקית להיות חלק מדבר כזה".

כשחקן קל לך להיות משכנע, מרגיש שיש לך יתרון?

"לאו דווקא, מרגיש לי שגורי אלפי שקרן טוב יותר. צריך להפעיל פה את כל היכולות של השחקן ולגרום לצד השני להאמין שהחרטוטים שאתה אומר הם אמיתיים".