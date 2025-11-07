רובנו מצאנו את עצמנו במסעדה עם חברים או משפחה, רוצים להזמין קינוח אבל לא תמיד לשלם. האם נספר שאחד מחברי השולחן חוגג יום הולדת? הדילמה הזאת הגיעה ל״כוכבים בריבוע״, וידוי מפתיע של עידו רוזנבלום שמוכיח כי כולנו אותו הדבר (פרק חדש, הערב אחרי אולפן שישי, קשת 12).

כאשר נשאל על ידי חברת הקאסט לוסי איוב, האם גם יונית חוטאת במסעדות? ענה רוזנבלום בהומור האופייני לו והתוודה על הטריק שלו ושל מנחת החדשות ורעייתו כאשר השניים יוצאים לחופשה: "כשאנחנו טסים לחו"ל, הרבה פעמים אנחנו מזדהים כנשואים טריים במלון"