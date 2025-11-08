דודו אהרון: "שאלו שאלות, ציירתי את המציאות באור חיובי"

דודו אהרון ומשה פרץ נחשבים לשניים מהזמרים הבולטים במוזיקה המזרחית, כשלצד ההצלחה המקצועית הם שומרים על יחסים חבריים. את התחרותיות ביניהם הם מעדיפים שלא להציג על הבמה - אבל כשהם התמודדו אחד מול השני אתמול (שישי) בתוכנית הבידור "כוכבים בריבוע" הם נתנו הכל במטרה לזהות מי מהמפורסמים שיושבים מולם שיקר ומי חשף פרטים אמיתיים.

אל הפורמט הגיע אהרון עם ניסיון בהתמודדות מול שקרים, דבר שבו נתקל במהלך הקריירה: "לא פעם קוראים לתעשייה אצלנו 'עולם השקר'. זו תעשייה לא פשוטה, אתה נכנס אליה וצריך להיות חסין, יש הרבה שמבלפים ויש גם אנשים טובים", סיפר הזמר בריאיון ל-mako. "הרבה פעמים לאורך עשרים שנות קריירה הבטיחו הבטחות. אתה מפתח תכונה שאיתה אתה יודע מי מבלף לך ומי דובר אמת".

"אפשר לעגל פינות אבל אני תמיד הולך לפי האמת, ככה חונכתי מהבית", המשיך אהרון. למרות הרצון לא לשקר, הודה שהיה מקרה שבו לא סיפר את האמת לבנותיו: "אפשר לצייר להן מציאות אחרת כשהן לא יכולות להתמודד איתה, במיוחד בזמן המלחמה - הן ראו טלוויזיה ושאלו שאלות, אז ציירתי להן את זה באור חיובי ופחות את מה שהשתקף במציאות".

כעת הביא אהרון את יכולותיו ל"כוכבים בריבוע", שם כאמור התמודד מול משה פרץ ולא הצליח לגבור על הקולגה. "צלחנו בזה ועמדנו בכבוד, היה תענוג גדול. קשה לאמת עם זה שקר או לא, הם שחקנים מדהימים וכל הפאנל הם חברים ומוכשרים", אמר על השתתפותו בתוכנית והוסיף על המפגש עם פרץ: "התחלנו את הדרך ביחד. כתבנו הרבה שירים אחד לשני שהפכו ללהיטים ולנכסי צאן ברזל במוזיקה הישראלית. לא הייתה בינינו תחרות, תמיד ידענו לפרגן אחד לשני מהלב. במוזיקה אם אתה לוקח אומנים אחרים אז מן הסתם יכולה להיווצר תחרות, בסיפור שלי ושל משה זה לא קרה - רק בכדורגל כשהיינו משחקים ביחד, תמיד היינו רוצים לנצח ונהיים עצבניים".

פרץ, שכאמור התמודד מול אהרון בתוכנית הבידור וניצח, סיפר בריאיון על החוויה: "מדהים לצאת מהשגרה ולצחוק. כיף להיפגש עם דודו, תמיד קורים בינינו דברים כיפיים. אני מאוד תחרותי, גם הוא חשב שהוא היה יכול לנצח אותי וזה מה שכיף".

"אני שקרן גרוע, בדרך כלל בוחר שלא לשקר. כשאני חושב על להגיד משהו לא אמיתי אני מתחיל להתגרד, לא אוהב שקרנים", המשיך והוסיף על היכולת שלו לזהות שמשקרים לו - מיומנות שעזרה לו בפורמט: "מריח אותם מאלף מטר. יש לי אינטואיציה, עם העיניים ושפת הגוף. בודק את הנתונים, לא פתי מאמין לכל דבר".