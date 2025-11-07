מאז ההכרזה על היריון ראשון, ולאחר שנתיים של זוגיות עם יהודה לוי, דנה פרידר פורחת מתמיד. השחקנית והדוגמנית האהובה מגיעה לתוכנית הבידור החדשה, "כוכבים בריבוע", ותעמיד למבחן את יכולות האלתור שלה. במהלך התוכנית, דנה תיאלץ לחשוף פרטים אישיים על חייה, כשחלקם אמת וחלקם פרי דמיונה (הערב, שישי אחרי החדשות, קשת 12). רגע לפני, תפסנו אותה לשיחה על החוויות מהצילומים וההיריון המרגש: "אני אוהבת לעשות דברים כאלה מצחיקים, כי זה לא באמת מרגיש עבודה".

למרות הציפייה להיריון והשמחה הגדולה בעקבותיו, החלקים הלא פשוטים לאורך הדרך לא פסחו גם עליה. כשהזהירו אותה מהחשקים של ההיריון, לא האמינה שגם היא תיפול בזה: "בשליש הראשון חשבתי שזה שקר. לא רציתי לאכול כלום, אפילו לא להריח אוכל. רק מריח של צ'יפס מטוגן הייתי יכולה להקיא", סיפרה והוסיפה: " אחרי שנגמר השליש הראשון של ההיריון הבנתי על מה כולן מדברות".

את חושבת שאת טובה בלשקר?

"אני שובבה בלשקר. כשזה מתוך מקום תחרותי אני יכולה להיות אלופה בשקרים, אבל בחיים האמיתיים אני גרועה בזה".

מה מסגיר אותך?

"אני לא מומחית לשפת גוף, אבל אולי בגלל זה יש לי את כל המניירות שעושים כשמשקרים. אני מגמגמת כשאני מנסה לשקר".

ומה השקר שאת מספרת הכי הרבה?

"אני תמיד אומרת 'יהיה בסדר', אבל זה שקר לבן שלפעמים עובד".

בלגלות שקרים של אחרים את טובה?

"כן, יש לי אינטואיציות טובות וככל שהשנים עוברות הם מתחדדות יותר. אני מסתכלת על הבן אדם ומקשיבה לתחושת הבטן שלי, זה לא מדע מדויק אפשר גם ליפול על האף מיליון פעמים".