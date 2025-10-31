לוסי איוב: "זה משהו שלא הצלחתי להתרגל אליו"

למרות המאמץ של כולנו לנסות ולשמור על שפיות ושגרה מסוימת בשנתיים של מלחמת "חרבות ברזל", אי אפשר להגיד שזה היה פשוט. כך הרגישו גם לא מעט מכוכבי עולם הבידור, שחזרו בהדרגה להופעות ולטלוויזיה, גם כשבפנים זה היה קשה. בריאיון לצד גורי אלפי לקראת השתתפותם ב"כוכבים בריבוע" (פרק הבכורה הערב, שישי, אחרי החדשות, קשת 12), לוסי איוב שיתפה בקושי של השנתיים האחרונות, ההיריון שהגיע לחודש השמיני והשיפור של שניהם בשקרים לכבוד התוכנית.

"זה משהו שאני אישית לא הצלחתי להתרגל אליו", סיפרה איוב על העבודה על המסך במהלך המלחמה. היא שיתפה על הקושי שחשה במהלך שתי העונות האחרונות של "רוקים עם כוכבים", אותן הנחתה: "כל פעם שעליתי לשידור עליתי עם המחשבה הזאת בראש וגם דיברתי על זה בסוף העונה האחרונה, גם על הפוסטר של גלי וזיו (ברמן) שהיה תלוי לנו שם מאחורי הקלעים. זו הייתה סיטואציה הזויה והיה צריך רגע לתווך אותה, גם לעצמנו וגם לקהל ולהבין מה אנחנו עושים. עכשיו כשכל החטופים החיים בבית זה נותן הרבה יותר מרווח נשימה לכולנו וגם את היכולת להתחיל להשתקם כחברה, זה צעד ראשון שיכול לאפשר לנו לעשות את זה".

אלפי הוסיף: "העובדה שהם כבר חזרו ואנחנו באיזשהו מקום אחר כחברה, אומנם לא כולם ואנחנו עוד צריכים שכולם יחזרו, אבל עדיין השינוי הזה במוח הוא כל כך מאפשר לתוכנית כזאת לקרות, שאנחנו פשוט יכולים רגע לבוא וליהנות ולהסתלבט וזה יהיה יותר קל".

איוב כזכור נמצאת בחודש השמיני להריונה והופתעה לגלות דבר חדש: "שמחתי שאני יושבת סוף סוף ולא מצטלמת בעמידה, אבל מסתבר שלשבת בהיריון מתקדם זה הרבה יותר קשה מלעמוד". אחרי שאלפי הדגים איך איוב נכנסת אליו לריבוע אחת לכמה זמן, היא הסבירה: "אני חייבת לעשות הליכות, אחרת אני עם בצקות".