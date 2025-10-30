מתן פרץ לבר זומר: “לא לחרטט, נשבע שזה קרה לך”
רגע לפני ש"כוכבים בריבוע", תוכנית הבידור החדשה של קשת 12, מגיעה אל המסך שלחו הכוכבים מארז מסקרן במיוחד אחד לשניה - ואתגר: לקבוע אם העובדה שצורפה למארז היא אמת או שקר. העובדות היו מבלבלות - והובילו לתשובות מצחיקות במיוחד
"בר, אל תחרטטי": בסוף השבוע הקרוב תעלה למסך תוכנית בידור חדשה, "כוכבים בריבוע", בהשתתפות כל הכוכבים האהובים ביותר. במסגרת התוכנית הסלבס הולכים לחשוף פרטים על חייהם, כשחלקם יהיו אמת וחלקם שקר מוחלט (פרק הבכורה מחר, שישי, אחרי "אולפן שישי", קשת 12).
רגע לפני שהעניינים מתחממים קיבלו המשתתפים אחד מהשני מארז מפתיע במיוחד שהכיל לוח משחק ועובדה מפתיעה על אחד הכוכבים האחרים. המשימה הייתה פשוטה, אך מבלבלת, כשעליהם היה לקבוע אם הפרטים נכונים או שקריים.
הקומיקאי מתן פרץ נשאל אם בר זומר נאלצה להצטלם עם עקבים שקטנים עליה ובעקבות המקרה לא יכלה ללכת שלושה ימים. בסרטון ששיתף בחשבון האינסטגרם שלו קבע: "בר לא לחרטט. נשבע שזה קרה לך". גם עדי חבשוש שיתפה בעובדה שקיבלה שטענה כי אורי לייזרוביץ' היה בחוג ריקוד בילדותו. "זה סופר אמת אורי, אני ממש רואה את זה", אמרה בסרטון שהעלתה והוסיפה בחיוך: "לא רק שהיית בחוג ריקוד, אלא גם בשורה הראשונה".
מי שעוד שיתפו את המארז שקיבלו הם גורי אלפי ולוסי איוב. איוב העלתה לחשבון האינסטגרם שלה תמונה של בתה הקטנה, משחקת בלוח המשחק וכתבה: "נאיה כבר מתכוננת לשישי בערב". אלפי, שנשאל אם לוסי איוב קיבלה התכווצות שרירים בשידור חי, כתב בהומור: "שקר מוחלט. ללוסי אין שרירים, זה הכל קאדיף בפנים".