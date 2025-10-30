מתן פרץ לבר זומר: “לא לחרטט, נשבע שזה קרה לך”

"בר, אל תחרטטי": בסוף השבוע הקרוב תעלה למסך תוכנית בידור חדשה, "כוכבים בריבוע", בהשתתפות כל הכוכבים האהובים ביותר. במסגרת התוכנית הסלבס הולכים לחשוף פרטים על חייהם, כשחלקם יהיו אמת וחלקם שקר מוחלט (פרק הבכורה מחר, שישי, אחרי "אולפן שישי", קשת 12).

רגע לפני שהעניינים מתחממים קיבלו המשתתפים אחד מהשני מארז מפתיע במיוחד שהכיל לוח משחק ועובדה מפתיעה על אחד הכוכבים האחרים. המשימה הייתה פשוטה, אך מבלבלת, כשעליהם היה לקבוע אם הפרטים נכונים או שקריים.

הקומיקאי מתן פרץ נשאל אם בר זומר נאלצה להצטלם עם עקבים שקטנים עליה ובעקבות המקרה לא יכלה ללכת שלושה ימים. בסרטון ששיתף בחשבון האינסטגרם שלו קבע: "בר לא לחרטט. נשבע שזה קרה לך". גם עדי חבשוש שיתפה בעובדה שקיבלה שטענה כי אורי לייזרוביץ' היה בחוג ריקוד בילדותו. "זה סופר אמת אורי, אני ממש רואה את זה", אמרה בסרטון שהעלתה והוסיפה בחיוך: "לא רק שהיית בחוג ריקוד, אלא גם בשורה הראשונה".