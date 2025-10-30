השחקן והסטנדאפיסט גורי אלפי עשה כמעט כל מה שאפשר על מסך הטלוויזיה שלנו - מתפקידים דרמתיים ועד לכאלה שהפילו אותנו מצחוק. עכשיו הוא מגיע ל"כוכבים בריבוע" בתפקיד עצמו, וחולק זמן מסך עם החברים המפורסמים אוראל צברי, שני כהן, לוסי איוב ורבים נוספים (פרק הבכורה בשישי, אחרי "אולפן שישי", קשת 12). "התוכנית היא תירוץ להיפגש ולעשות משהו יחד חוץ מהדברים הרגילים, לצחוק ולהנות", שיתף בריאיון ל-mako. "יש תחושה של חבורה כיפית שבאה להיפגש ולעשות דאחקות".

"אנחנו מרגישים שזה הזמן הנכון לעשות דברים כאלה מבלי להתבייש, להתחבא ולהגיד שצריך אסקפיזם", שיתף אלפי והתייחס למצב במדינה. "זה התפקיד שלנו וזאת הטלוויזיה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבדר, ואנחנו באים לעשות את זה הכי טוב שאפשר. אני עובד כאן עם אנשים שאני אוהב ומעריך".

תוכנית הבידור המטורללת "כוכבים בריבוע" נוחתת בישראל לאחר שהגרסה האמריקאית שלה בהובלת השחקנית דרו ברימור התפוצצה בארצות הברית. במהלכה, הכוכבים הכי גדולים בישראל יחשפו פרטים שלא ידענו על חייהם האישיים, כשחלק מהסיפורים הם אמת וחלקם שקר מוחלט.

התפקיד שלך בתוכנית מאלץ אותך לשקר, איך אתה מסתדר עם זה?

"בקלות. בתור שחקנים זה מה שאנחנו עושים, רוב הזמן משקרים. כדי להיות טובים בזה אנחנו צריכים לשקר לעצמנו, אחרת זה מאוד מאתגר. יש לנו הזדמנות לשחק ולהשתעשע עם הדבר הזה. גם רוב משחקי החברה שלנו הם כאלה של שקר ואמת. בתוכנית לקחו את זה לאקסטרים, כמו שהישראלים יודעים לקחת פורמט ולהפוך אותו לשלהם. גם ברמת הכתיבה אני כל הזמן מאתגר את עצמי בדברים שאני ממציא או מגלה - שניהם בעייתיים, אבל כיף ותענוג שיש כזה דבר".

מה היית אומר שמסגיר אותך כשאתה משקר?

"אני משחק הרבה פוקר אז למיטב ידיעתי אין לי 'tell'. מניח שריבוי פרטים בדרך כלל מסגיר את העובדה שאתה משקר. מבחינת הגוף והנינוחות אי אפשר לדעת עליי, אני עושה את העבודה, זה לא מסובך. גם אני משחק את המשחק עם עצמי תוך כדי ואני לא יודע מי משקר ומי לא. לרוב אני מופתע מהסיפורים של לוסי (איוב), כי אנחנו חברים טובים, אם יש לה סיפור שאני לא מכיר אני בטוח שמדובר בשקר - וכשאני מגלה שמדובר בסיפור אמיתי אני לא מבין איך היא לא סיפרה לי את זה. אבל אני מזהה ועולה עליה כשהיא מרבה בפרטים".

"אנחנו כל הזמן משקרים", מסביר אלפי. "לא שקרים כמו בגידה, אבל שקרים שהם העמדת פנים, כמו מצבים שאנחנו מתחרפנים בכביש או כל מיני דברים כאלה. כדי לשרוד פה אתה צריך להעמיד פנים בהרבה מקרים רק כדי לעבור יום. אני חושב שרוב היום אנשים משקרים".

ואיך אתה מגיב לשקרים?

"זה תלוי במה, יש לי המון חברים שמגזימים, לפעמים אתה מבין שהדברים היה המצאה ושקר, אבל זה 'גוד סטורי' - ואם זה סיפור טוב אז אין לי שום בעיה עם שקרים. אבל אם זה היה כדי להכאיב או כדי לעשות משהו אסור מולי ומול אנשים שאני אוהב - זה אדם שמסומן לעד. בלי שאפילו אגיד משהו, זה תמיד יהיה לי בראש".

יש שקר לבן שיוצא לך להגיד הרבה?

"מול הבנות שלי אני תמיד מלבין את המציאות, היו לנו שנתיים שבהן הייתי צריך לעשות את זה דיי הרבה, כל האבות בארץ שיחקו את עצמם רוברטו בניני עם הילדים וניסו להמתיק את המציאות המאוד מרה מסביב, אז התמחנו גם בזה".

זה עבד?

אני לא יודע, נגלה עכשיו כשהכל יצוף החוצה ואני אחזור להיות אני".

יוצא שהן משקרות לך?

"אני תופס אותן כל הזמן. אם זה שקר סביר מבחינתי ואני מבין למה היא שיקרה, או שזה קשור לדברים שאני בכלל לא רוצה לדעת, אז שלא יספרו לי בכלל. אבל אם זה שקר בוטה וגס - שתדע עם מי היא מתעסקת".