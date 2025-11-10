אחרי שבמשך למעלה מ-11 שנים נלחמו משפחתו וחבריו של סגן הדר גולדין ז"ל להשיב את גופתו ארצה, הבוקר (ראשון) נסגר המעגל. כחלק מההסכם לסיום מלחמת "חרבות ברזל" ולמרות הקשיים שהערים חמאס, הוחזרה גופתו של החלל החטוף והוא יובא למנוחות בישראל. שניים מחבריו לצוות של גולדין, חנני קורני וגל שוורץ, סיפרו בריאיון לאברי גלעד ואלמוג בוקר על התחושות המעורבות, המאבק שעלה הילוך לאחר שפרצה המלחמה והמסירות שלו כלוחם להיות תמיד בחוד.

"לא נראה לי שיש קבוצה של אנשים שכל כך שמחה להגיע להלוויה", אמר שוורץ והסביר שהמאבק, שהתחיל ב-2014, שינה את פניו עם פרוץ המלחמה: "זה הלך והתעצם בשבעה באוקטובר והפך להיות מאבק של כל עם ישראל, כשבעצם כל שאר משפחות החטופים באו למשפחת גולדין והבינו מה זה לנהל כזה מאבק על חטופים".

בנסיבות אחרות, אתה היית אמור להיות במקומו, נכון?

"אני והדר לחמנו ביחד במבצע "צוק איתן" וזמן לא קצר לפני הכניסה האחרונה ביום שישי לאיתור המנהרות, החלפנו תפקידים, הדר היה בלב ההיתקלות ואני הייתי חלק מהכוח שעזר לאתר אותו. הוא היה קצין מצטיין, תמיד רצה להוביל, להיות בחוד, חתר למגע ורצה להיות בלב העניינים, הוא היה ממש מצטיין בכל מה שהוא רצה לעשות וכן, ככה זה יצא".

המחשבה הזאת מלווה אותך?

"לא, אני שלם עם זה, בסוף החיים קורים, אתה לא יכול לנהל כל החלטה שאתה עושה, אבל היה לי מאוד חשוב לאורך השנים ללוות את המשפחה כמה שיכולתי, גם כל הצוות. אנחנו ממש שמחים שהגענו ליום הזה שהדר יוכל לחזור לקבר ישראל ולנו ולמשפחת גולדין תהיה את סגירת המעגל הזאת".