גדי איזנקוט: "אני רואה ארץ נהדרת, החיקוי הוא קשקוש מוחלט במהותו"

הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט הפתיע את כולם לפני חצי שנה כשהתפטר מהממשלה ופירק את השותפות הפוליטית שלו עם בני גנץ. לאחרונה הקים איזנקוט מפלגה חדשה בשם "ישר!" יחד עם שיר סיגל ביתו של שורד קית' סיגל. הלילה (שני) הגיע לריאיון אצל "אברי ושרקי" בו דיבר על פרשת הפצ"רית, החיקוי ב"ארץ נהדרת" ובנו גל שנפל במלחמה.

בפרק האחרון של "ארץ נהדרת" הוצג איזנקוט כמי שמתלבט לגבי שותפיו בדרכו הפוליטית. בתגובה לכך התייחס לתכנית ואמר: "מודה שאני צופה ב'ארץ נהדרת', יובל סמו ואני רואים את הדברים בגובה העיניים ואני אוהב אותו, אבל החיקוי הוא קשקוש מוחלט במהות". חבר הכנסת הדגיש את השוני בין החיקוי לבין המציאות: "מי שמכיר אותי יודע שאני מקבל החלטות קשות כל החיים".

ברקע פרשת הדלפת הסרטון משדה תימן, בראשה עומדת הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי, ולאחר החשש הכבד לחייה והחיפושים שהסתיימו כשאותרה בחיים, סיפר הרמטכ"ל על היכרותם האישית וההלם שהכה בו כשגילה על הסיפור. "מבחינתי זה היה כמו רעם ביום בהיר", אמר. "הפרקליטות הצבאית צריכה לשמש מופת התנהגותי ואם הפרסומים נכונים זה אירוע חמור בצורה בלתי רגילה. גם במעבר על החוק וגם בתבונה בסיסית, לא מפרסמים קלטת כזו כשחטופים חיים עדיין נמצאים בידי חמאס כי זה עלול לפגוע בחייהם".

לפני כשנתיים נפל בנו של איזנקוט, גל, בקרב בדרום הרצועה לאחר שטיהרו פירי מנהרות. הרמטכ"ל לשעבר סיפר כי לא הבין את כאב המשפחות השכולות עד אותו רגע שהפך לכזה. "מבחינתי המוות שלו רק מוסיף למחוייבות שהייתה לי כל החיים", אמר. "זה נותן תוקף משמעותי, להיות ראויים להקרבה של גל והלוחמים אחרים. רק כשגל נפל הבנתי את עומקו של הכאב של המשפחות השכולות שניחמתי כרמטכ"ל".

פרסומת

ברקע חוק התקשורת שמקדם השר שלמה קרעי ומאיים על ערוצי הטלוויזיה המבקרים את הממשלה וחופש הביטוי, אמר חבר הכנסת: "הקואליציה של נתניהו לא למדה שום דבר, שישה שבועות לפני המלחמה שלחתי לו מכתב וקראתי לו לעצור. יש לו טעויות אסטרטגיות והוא פוגע באחידות של העם. צריך לחבר את האופוזיציה".