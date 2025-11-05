הישראלי שהצביע לממדאני האשים בשידור: "אתם עושים רצח עם"

מרגע שנכנס למירוץ לראשות העיר ניו יורק וביתר שאת משהפך לפייבוריט, זכייה אפשרית של זוהראן ממדאני הדאיגה לא מעט יהודים וישראלים שחיים בתפוח הגדול. לצד זאת, סקרים העריכו כי עשרות אחוזים מתושבי העיר היהודים תומכים במועמד האנטי-ישראלי, על אף אמירותיו נגד פעילות צה"ל והמדינה. אודי אלוני, בנה של שולמית אלוני ז"ל ואחד מתומכיו, התראיין אמש (שלישי) לאברי גלעד וג'קי לוי בטרם החלו להתפרסם התוצאות. הוא הסביר מדוע הצביע לממדאני, ביקר את מה שכינה "פשעי המלחמה" של ישראל והעריך מה הייתה אומרת אמו.

אלוני האשים במילים קשות את ישראל: "אתם עושים רצח עם!" ולכך לוי ענה: "אתה מדבר עם אנשים שניצלו מרצח עם, אולי במונחים ניו יורקיים זה סביר האופן שבו אתה מתנהל מולנו". אלוני נשאר בדעתו: "יש יהודים, שאוהבים את היהדות שלהם, שלא רוצים שכל פשע שישראל עושה יהיה על כל הקהילה היהודית".

אלוני נימק את תמיכתו בממדאני: "מה שטוב לניו יורקרים טוב גם ליהודים, מוסלמים, סיקים, אפילו לנוצרים ומאמדני הוא מדהים. מי שמתנגד לטראמפ, מי שבעד שמדינת ישראל תהיה מדינה שווה לכל האזרחים ללא עליונות יהודית, מי שמאמין שמה שקורה בעזה זה היה רצח עם, אין לו בעיה איתו. הוא אדם שמייצג כמות גדולה של יהודים, 43 אחוז מהם מצביעים לו וכנראה יש פילוג עצום מה זה להיות יהודי היום. אני חי את היהדות שלי עד הסוף והדרך הכי טובה שלי להיות יהודי זה להצביע למישהו שמאמין שצריך לעזור לחלשים".

יש האומרים שממדאני הוא יציר של קטר ומדינות הציר.

"אתה לא רציני, נכון? הוא אחד מאיתנו, אנחנו ניו יורקרים, הוא בא ומצביע בכלל בלי קשר לישראל. אני גם חושב שישראל עושה דברים נוראיים, אני משלם המון מיסים לתמוך בפשעי מלחמה. ישראל היא לא כמו סודן או סוריה, שקורים שם דברים נוראיים גם כן, היא נתמכת על ידי כסף אמריקאי, גרורה של אמריקה ושל המערב. כל הימין שתומך בישראל זו חבורת אנטישמים שנותנים ליהודים לעשות את העבודה המלוכלכת שלהם במזרח התיכון, להרוג אנשים שיהיה להם מקום, אנחנו לא רוצים את זה".

ממדאני יאפשר לסטודנטים יהודים ללמוד בקמפוסים בניו יורק בביטחון?

"אנחנו רק רואים סטודנטים מוסלמים נעצרים באישון לילה, נלקחים באלימות מגורשים, כל מי שמבקר את ישראל, יש רשימות שחורות, אף יהודי באוניברסיטה לא מרגיש רע. כשהיה את המרד בקולומביה, אנשים עשו איתנו קבלת שבת יחד, התפללנו יחד, את מי עוצרים באישון לילה, יהודים או מוסלמים?".

אמו של אודי אלוני היא כאמור השרה לשעבר שולמית אלוני ז"ל, שהייתה דמות בולטת בצד השמאלי של המפה הפוליטית. הוא טען שאם אמו הייתה בחיים, היא הייתה תומכת בעמדתו: "אמא ממש הייתה הולכת איתי עד הסוף, אם היא הייתה רואה את רצח העם שקורה בעזה, היא הייתה פשוט בשוק. היא נלחמה ב-1948 להגן על ירושלים, כבר כשקרטר כתב שזה אפרטהייד היא באה אליה עם דמעות ואמרה שכנראה הוא צודק ובכתה".