הכי יוקרתית בעולם: הסוויטה בספינת Seven Seas Splendor

כלונסאות הקומוניזם בשירות הקפיטליזם

שתי סיבות להמשיך לקרוא: כי אתם בדרך לטביליסי או כי אתם מתעניינים בתעשיית הדפוס הסובייטית.

מבנה בו פעל בית-דפוס שהתמחה בעיתונים קומוניסטים, הפך למלון ברוטליסטי-מודרני מהמם. מלון Stamba ברובע ורה (Vera) בטביליסי, מתהדר באטריום בגובה חמש קומות ובריכת גג מזכוכית, כשאור השמש נשפך ממנה על העצים הגדלים בלובי ונתמכים על ידי הכלונסאות ששימשו לייבוש הדפוס. החללים הפנימיים משובצים מנורות תליון מהעידן הסובייטי, פסלים ויצירות אמנות של אמנים גיאורגיים, כמו גם ספרים. חדרי האורחים המרווחים (החל מ-52 מ״ר) מצויידים במיני בר ואמצעים להכנת קוקטיילים, ובסוויטות (79 מ״ר) קירות זכוכית עצומים המשקיפים על הגינה. מחיר: החל מ-248 אירו ללילה. Stamba | צילום: Design Hotels Stamba | צילום: Design Hotels Stamba | צילום: Design Hotels

אין קץ לנהנתנות

שתי סיבות להמשיך לקרוא: כי יש לכם תקציב נסיעות מפנק במיוחד או כי אתם רוצים לדעת מה האפשרויות בפני מי שיש לו כזה.

בפברואר 2020 תפליג לדרכה Seven Seas Splendor™ ועל סיפונה הסוויטה היוקרתית והגדולה ביותר שנבנתה עד כה בספינת-קרוזים. הסוויטה בסיפון 14 כוללת שטח פנים של כמעט 280 מ״ר ובתוספת המרפסת - המציעה תצפית של 270 מעלות - למעלה מ-400 מ״ר. הסוויטה כוללת סאונה אישית עם חדר אדים ואזור טיפולים, כשהאורחים בה - עד שישה במספר- יהנו מטיפולי-ספא ללא הגבלה. בעבור החל מ-11,000 דולר ללילה יהנו האורחים גם מבאטלר צמוד, מכונית ונהג בכל נמל, ואת הלילה יבלו על מיטת Vividus של מותג היוקרה השבדי Hästens, שנבנתה בעבודת יד ומחירה 200,000 דולר. בחדר השינה הראשי תמצאו פינת ישיבה עם טלוויזיה בטכנולוגיית 4K Ultra-Definition, ומי שיבחר לסעוד בסוויטה, יעשה זאת על שיש איטלקי ותחת נברשות מוזהבות. רוצים גם? כדאי שתמהרו, מרבית ההזמנות להפלגות של 2020 כבר נסגרו. Seven Seas Splendor | צילום: יחסי ציבור Seven Seas Splendor | צילום: יחסי ציבור

השירותים המצולמים ביותר בניו-זילנד

שתי סיבות להמשיך לקרוא: כי אתם ממעריצי הונדרטוואסר או כי אתם מתכננים טיול לחבל נורת׳לנד.

בנייניו המיוחדים של האמן האוסטרי-יהודי פרידנסרייך הונדרטוואסר (Friedensreich Hundertwasser) ידועים בססגוניותם וברצפותיהם העקומות, ורובם פזורים באירופה, אך כדי לבקר בשירותים שבנה תצטרכו להצפין עד לחבל נורת׳לנד שבאי הצפוני בניו זילנד. הפֶמיליָירִיוּת של חצי האי וויקר אינלט (Waikare Inlet) והחופש לטייל ברחובות העיירה הקטנה באנונימיות שבו את ליבו של האמן שהגיע לראשונה לניו זילנד בשנות ה-70 לטובת תערוכה ונשאר בה עד סוף חייו בזכות האווירה. משנת 1975 התגורר בקאווה-קאווה (Kawakawa), עיירה קטנה ובה הותיר חותם יוצא דופן: מבנה שירותים.

ב-1998 שיתף פעולה עם מועצת הקהילה של העיירה לשדרוג מתקני השירותים השוכנים ברחוב הראשי, והתוצאה המרהיבה כוללת אריחי קרמיקה ממוחזרים, לבנים מבניין ששימש כבנק, חלונות משובצים בבקבוקי זכוכית, עבודות נחושת, פסלים ודשא על הגג. את עבודת האמנות המרשימה יצר הונדרטוואסר ב-1999, כשנה לפני מותו, ולא זכה לראות את גדודי המבקרים (כ-250 אלף מדי שנה), שהפכו את השירותים הציבוריים ברחוב 60 Gillies לשירותים המצולמים ביותר בניו-זילנד.

