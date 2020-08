יפן: מלון בוטיק עם חדרים בהשראת בנטו

הקיץ נחנך באוסקה מלון חדש, שתכנונו חוגג את המורשת הקולינרית והעיצוב העכשווי של עיר הנמל. מלון Zentis Osaka בן 16 הקומות מציע 212 חדרים בסך הכל, בהם חדרי סטודיו וסטודיו פינתי (25-32 מ״ר) המהדהדים בעיצובם את קופסת הבנטו ובסוויטות (57 מ״ר) לחילופין תמצאו שולחן לסעודה זוגית ואמבטיה. את המלון תכננו משרד האדריכלים Toshiken ו-Kajima Design, ולעיצוב החללים הפנימיים אחראית טרה ברנרד (Tara Bernerd), בת טיפוחיו של פיליפ סטארק, והוא מתהדר בלוחות עץ טבעי, לבנים חשופות וגרמי מדרגות מאבן. מההודעה לעיתונות של Design Hotels עולה כי שלוש הארוחות היומיות שיוגשו במסעדת UPSTAIRZ שבקומה השניה ״משתמשות במרכיבים עונתיים ומנהנות את המטבח היפני והצרפתי״ ובראש המסעדה שף המישלן שינייה אוטסושיאהאשי (Shinya Otsuchihashi). המלון, הראשון מקבוצת Design Hotels בעיר, שוכן במרחק הליכה מאזור העסקים והמסחר באומדה (Umeda) וקיטה-שינצ׳י (Kita-Shinchi) עם מוזיאון המדעים והמוזיאון הלאומי לאמנות. צילום: Courtesy of Design Hotels צילום: Courtesy of Design Hotels

נורבגיה 2024: טיילת שהיא פארק עם שביל תת-ימי לצוללנים

לשוק הדגים, הבתים הצבעוניים והפיורדים העוטפים את ברגן בנורבגיה, צפוי להתווסף פארק יפה ואקולוגי במיוחד. פרויקט True Blue של משרד האדריכלים White Arkitekter יקום לאורך קו המים ויכלול מסלולי הליכה, בריכת שחייה צפה בצורת כוכב ים, סאונות, חופים חוליים, מגרשי משחקים לילדים ושביל תת ימי לצוללנים. ההצעה של White Arkitekter זכתה בתחרות של עיריית ברגן להרחבת תוואי החשמלית כשבתקציר התחרות נתבקשו המשתתפים להגיש הצעות ליצירת הפארק הטוב ביותר ל-100 שנים, כלומר: גם יפה וגם בר-קיימא.

״המטרה היא ליצור מרחב עירוני אטרקטיבי כולל לתנועה, בילוי ואירועים מסוגים שונים. מקום מפגש חדש לברגן, שבו התושבים יאותגרו לחוות את איכויות המים לאורך כל השנה״, אמר נילס דה ברוין (Niels de Bruin) ותיאר את חלוקת פארק החוף המשתרע על פני קילומטר לשלושה אזורים: הראשון, שיהיה גם מקום המפגש הגדול ביותר, מתחיל במרכז העיר עם חוף עירוני, בריכת ים צפה ומקום לפעילויות ספורט ואירועים, השני יהיה אזור טבע ובילוי והאחרון יתמקד בחיים מעל ומתחת למים ויכלול מבנים קבועים וצפים כגון איים, גשרים ורציפי רחצה שיאפשרו גישה אל ומהמים. ״היבט חשוב נוסף היה ליצור משהו שהוא בר-קיימא לתקופת זמן ארוכה מבחינה חברתית ואקולוגית. בין היתר, הדבר בא לידי ביטוי ביצירות בסיס איתן שיכול לעמוד בתנאי מזג אוויר שונים ובהתמקדות בשיפור איכות המים באזור. לכן פיתחנו מערכת לטיהור טבעי של אספקת המים ומדדים להגברת המגוון הביולוגי בסביבה התת-ימית. אם אין חיים במים - אין חיים לאורכם״. במשרד מקווים להשלים את החלק הראשון בפרויקט ב-2022, ולסיים את כולו עד 2024. צילום: Courtesy of White Arkitekter צילום: Courtesy of White Arkitekter צילום: Courtesy of White Arkitekter

אסטוניה ברבדוס וגיאורגיה רוצות שתבואו לשנה שלמה

לפני המגפה הנוכחית נאלצו נוודיות דיגיטליות לספור את ימי ויזת התייר לפני המעבר למדינה אחרת, ועכשיו - למרות מגפת הקורונה ואולי דווקא בזכותה, צצות הזדמנויות חדשות למי שמבקשת לעבור למקום אחר לתקופה של שנה. אז מה בתפריט?

הנופים שלה מרהיבים, האוכל שלה ערב לחיך והמחיה בה זולה: גיאורגיה מזמינה נוודיות דיגיטליות לטייל בה לפחות חצי שנה. מדיניות הוויזה החדשה, שנכון להיום אינה מפלה מי שתגיע ממדינות אדומות, עדיין לא נחשפה במלואה, אבל היא צפויה להתפרסם במקביל לפתיחת הגבולות המדורגת. ״אנחנו מזמינים את קהילת הנוודיות הדיגיטליות לגאורגיה״, אמרה נייטלה טורנבה (Natela Turnava) שרת הכלכלה והוסיפה: ״לגיאורגיה יש דימוי של מדינה בטוחה במונחים של מעמד אפידמיולוגי ואנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזו. אנחנו מדברים על פתיחת הגבול באופן שיאפשר לנו להגן על בריאותם של אזרחינו... ולאפשר לכל אזרחית זרה הנופלת בקטגוריה זו להיכנס״. אורזת מזוודה? קחי בחשבון את דרישת הבידוד ל-14 יום והוכחת יכולת פרנסה.

הפרטים צפויים להתפרסם בלינק הזה.

תעדיפי את ברבדוס הקריבית? אפשר להבין. ויזת Welcome Stamp המוצעת כולל שהיה ל-12 חודשים, ותלויה בהצגת בדיקת קורונה שלילית ב-72 השעות שקדמו לטיסה או שבוע למי שמגיעה ממדינות ירוקות. התנאים? גיל 18 ומעלה ולמשפחות כולל ילדים עד גיל 26, אפשרות לעבוד מרחוק עם צפי להכנסה שנתית של כ-170 אלף שקל ותשלום ויזת כניסה בגובה 2,000 דולר או 3,000 דולר למשפחה. פרטים כאן.





גם אסטוניה, שהשיקה ב-2014 את הוויזה לנוודיות דיגיטליות במסגרתה הפכו למעלה מ-50,000 אזרחי מדינות אחרות ל״תושבים דיגטליים״, מתכננת השקת ויזה חדשה, שתאפשר לכאלפיים איש ואישה לשהות במשך שנה במדינה. תוכנית הוויזה החדשה צפויה להתחיל לרוץ החודש, והתנאים כוללים הוכחת הכנסה בגובה של כ-14,000 שקלים בחודש ודמי טיפול בוויזה בגובה 100 אירו, כמו גם 14 ימי בידוד. פרטים כאן. ברבדוס | צילום: אימג'בנק / Gettyimages היעד המושלם | צילום: none, shutterstock