קדימון לפארק

אוהבים את הטבע? כדאי שתכירו את האחים פאטיז שאוהבים בכל רמ״ח אבריהם את הפארקים והיערות במולדתם. האחים וויל וג׳ים פאטיז, שייסדו את ארגון More Than Just Parks לאחר ביקור בגרנד-קניון, שמו לעצמם למטרה “לחלוק את נפלאות הגנים הלאומיים עם כמה שיותר אנשים ובכך להבטיח את ההגנה העתידית שלהם לדורות הבאים”.

בחמש השנים האחרונות מבלים האחים וויל וג׳ים פאטיז בטיול ותיעוד ברחבי הפארקים הלאומיים בארצות הברית, וחולקים את חוויותיהם עם כל מי שמעוניין. בערוץ היוטיוב של הארגון תמצאו סרטונים קצרים ומרהיבים ויזואלית באיכות HD של הפארקים והיערות אותם הספיקו לתעד, ובאתר ישנם מדריכים שיעזרו לכם לתכנן את הטיול בהם בעצמכם.







ספרד: הרכבות הירוקות באירופה

בחודש שעבר הושק בספרד שירות רכבות מהירות חדש, שמבטיח להתחרות בחברת הרכבות הממשלתית Renfe, וחברת הרכבות הצרפתית Ouigo הפועלת במדינה. החל מהרבעון השני של 2022, יתחילו הרכבות של מותג iryo לנסוע בין מדריד, ברצלונה, ולנסיה, אליקנטה, סביליה, מלגה, קורדובה וסרגוסה.

החברה השקיעה כמיליארד אירו ברכבות היחידות בעולם הנושאות את תקן Environmental Product Declaration והן, לדברי החברה, הרכבות הכי “ברות קיימא, מהירות ושקטות״ באירופה. כ-95 אחוזים מהרכבות עשויות מחומר בר-מחזור, וחוסכות כ-80 אחוזים מפליטת הפחמן הדו-חמצני לנוסע ולנסיעה. יש רק לקוות שמחירי הנסיעה יהוו תחרות אמיתית לרנפה היקרה להחריד.



לילה בבית הכלא של אמלין פנקהרסט

רשת המלונות האמריקאית Nomad London, חנכה את המלון הראשון שלה מעבר לים, בבניין בו פעל במאה ה-18 בית-כלא, בית משפט שלום ותחנת משטרה. הדלת הראשית של המלון, דרכה הובאו נאשמים כמו אמלין פנקהרסט ואוסקר ויילד, מובילה ללובי מהמם ומעליו אטריום בן שלוש קומות, כשכל אחת מהן מלאה בצמחים תלויים וצבועה בירוק קצף-ים.

בית משפט השלום ההיסטורי הפך לאולם נשפים ובו ציורי קיר שצוירו על ידי האמנית הצרפתייה קלייר באסלאם, וחללים אחרים, כמו חדר האח, כוללים טפטים מצוירים ביד על רקע ריפוד קטיפה. רצפות עץ מכניסות חמימות לחדרי האורחים (23-70 מ״ר), חדרי הרחצה משובצים פסיפס משיש קררה ובהם מוצרי רחצה מפנקים של Côté Bastide. את ארוחת הערב מוזמנים אורחי המלון לסעוד במסעדה המגישה מאכלים המבוססים על תוצרת מקומית וממוקמת בחלל המרכזי של המלון תחת כיפת זכוכית אדירה; ולסגור את הלילה בתחנת המשטרה לשעבר, שהפכה לפאב בריטי טיפוסי בשם Side Hustle . על המהפך של המבנה חתום משרד האדריכלים EPR Architects.

מלון NoMad בלונדון | צילום: NoMad London סלון החדר, מלון NoMad בלונדון | צילום: NoMad London חדר הרחצה, מלון NoMad בלונדון | צילום: NoMad London