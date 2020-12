מקסיקו: הוכרזו 11 העיירות הקסומות החדשות

מולדת אבות האצטקים, עיירת דייגים קטנה והכפר בו מתגוררים בוני כלי מיתר אגדיים: 11 עיירות חדשות הצטרפו לתוכנית העיירות הקסומות של מקסיקו. ה-Programa Pueblos Mágicos היא יוזמה של משרד התיירות ומשרדי-ממשלה נוספים ומטרתה לקדם את התיירות לעיירות המציעות למבקרים בהן חוויות ייחודיות. התוכנית הושקה ב-2001, ומספר העיירות שהשתתפו בה בשנים הראשונות עמד על 32, והצטרפות העיירות החדשות יביא את המספר הכולל ל-132. העיירות שנבחרות לרשימה מתהדרות בטבע יפהפה, עושר תרבותי, מסורת, חשיבות ההיסטורית, מטבח לאזור, מלאכה עתיקת-יומין - וביניהן החדשות הצטרפו העיירות הבאות: הכפר מקסקלטיאן (Mexcaltitán) שבמדינת נאיאריט (Nayarit), שוכן על אי משלו ונחשב לאי-מולדתם של אבות האצטקים בסביבות 1091, שממנו החלה ההגירה לטנוצ'טיטלאן, מקסיקו סיטי של ימינו.

אל האי, שכמו קפא באיזו נקודה בזמן, ניתן להגיע בסירה ולשוטט בין דייגי הסרטנים בכפר בו הרחובות בנויים בצורת צלב. כבר ב-1219 התיישבו בטטאלה דה אוקמפו (Tetela de Ocampo), פואבלה (Puebla) ארבעה שבטים באזור מרובה הגבעות, וכיום תמצאו בו מוזיאון עם פריטים מהתקופה הטרום-קולומביאנית ועד למהפכה המקסיקנית. עיירת החוף סיסל (Sisal) מעודדת תיירות אקולוגית ושוכנת בין שתי שמורות טבע. העיירה הייתה הנמל הימי הראשי של יוקטן בעידן ״הזהב הירוק״, בו גידלו בני המאיה אגבה לרוב. הקסם שנקשר בכפר פראצ'ו דה ורדוזקו (Paracho de Verduzco) שבמיצ'ואקאן (Michoacán) הוא בעלי המלאכה המייצרים כלי מיתר איכותיים, וכפר הדייגים איסלה אגואדה (Isla Aguada) שבקמפצ'ה (Campeche) נבחר גם בזכות מגדלור הפסים שנבנה בראשית המאה ה-20 ושומר בראשית המאה הנוכחית.

עוד נוספו לרשימה: טונטיקו (Tonatico), מדינת מקסיקו; זמפואלה (Zempoala), הידלגו, מאני (Maní), יוקטן; סנטה קתרינה חוקילה (Santa Catarina Juquila), אואחאקה; אג'יץ' (Ajijic), חליסקו; וסנטה מריה דל ריו (Santa Maria del Rio), סן לואיס פוטוסי.

בית הבראה אלפיני

למלון Milla Montis יש נוף של הרי הדולומיטים ומיקום בכפר החקלאי האלפיני הקטן מרנזה (Maranza) באיטליה, נקודת התחלה לא רעה למרגוע לגוף ולנשמה. הבחירה של האדריכל פיטר פיכלר (Peter Pichler) במבנים דמויי האסמים הנפוצים באזור הכפרי הופכים את התוספת החריגה בכפר לרגישה לסביבתה. גם החזיתות מרמזות לציוד חקלאי וצורתן כקלשונים ומעליהם גגות משופעים המחופים בעץ ארזית צבוע בשחור. החללים הפנימיים עוצבו ב״סגנון אלפיני נצחי״, עם ריהוט עץ בהיר וצמר ירוק, כולל 30 חדרי האירוח שרבים מהם בעלי גישה למרפסת פרטים. החללים המשותפים: הבר, המסעדה, הספא ובריכת האינסוף, מוקמו כך שהאורחים יוכלו להביט על הדולומיטים עד אין קץ.

המחיר כולל ארוחת בוקר עם מעדנים מדרום טירול, תיק עם חלוק וכפכפים לספא, גישה לספא ולחדר המדיטציה, וכרטיס Almencard PLUS המקנה נסיעות חינם בתחבורה ציבורית באזור, 9 נסיעות רכבל והטבות נוספות.

המירוץ לדרכון הבריאות

בימים בהם מדינות רבות עדיין סגורות למבקרים בינלאומיים, חברות התעופה פועלות כדי להחזיר את המטוסים למסלולם בהקדם, ונערכות ביחד ובנפרד לעידן התיירות תוך כדי המגפה ואחרי החיסון. בהיעדר יכולת להשתמש בשיטת האמון, מעדיפות מדינות רבות להותיר על כנם איסורי נסיעה מלאים כל עוד נמשכת המגפה. אחד הקשיים שניצבים בפני המדינות הוא היכולת לאמוד את סטטוס הקורונה של הנכנסים בשעריה בהתבסס על הצגת דו״ח מעבדה או אישור חיסון מודפסים בשפה זרה ממעבדה שפקיד הגבול שבוחן אותם אפילו לא ידע שקיימת.

ענקיות התעופה ג'ט בלו, לופטהנזה, סוויס אינטרנשיונל איירליינס, יונייטד איירליינס ווירג'ין אטלנטיק צפויות להציג את החודש את אפליקציית CommonPass שאולי תתן מענה לבעיה הזו. CommonPass, שפותחה על ידי קרן Commons Project והפורום הכלכלי העולמי, תאפשר לנוסעים להציג מידע כגון תוצאות מעבדה או רשומות חיסונים מבלי לחשוף מידע בריאותי אישי אחר, ולפקידי הגבול לאמת את סטטוס הקורונה של הנוסע גם ביחס לדרישות הספציפיות שקבעה מדינתם. אחרי שטיסת המבחן לאפליקציה נחתה בשלום, היא תופץ במהלך החודש בטיסותיהן של כלל החברות הממריאות מלונדון, הונג קונג, ניו יורק ובוסטון.

האפליקציה של חברת התעופה דלתא למשל פותחה בשיתוף פעולה עם המרכז לבקרת מחלות ומניעתן (CDC), והיא צפויה לצאת לחנויות ב-15 בדצמבר. המערכת תבקש מהנוסעים לארה״ב לספק את שמם המלא, כתובת דוא״ל, כתובת בארה״ב ושני מספרי טלפון, במטרה לייעל את המעקב אחר הדבקות. המידע המסופק באופן וולנטרי בלבד, יועבר עם הגעת הנוסעים ל-CDC באופן מאובטח כשהשאיפה היא להגדיל את מספר האנשים המשתמשים ב״טכנולוגיית חשיפה״ ולהאט את התפשטות הנגיף. חברת דלתא צפויה להשיק השבוע טיסות ללא הסגר בין ארה״ב לאיטליה, כשהראשונה תחבר בין הנוסעים בקו אטלנטה - רומא.

בסוף השנה מתכננים גם בארגון חברות התעופה הבינלאומי (IATA) להשיק את ה-Travel Pass. האפליקציה תשמש כדרכון בריאות גלובלי שיכלול מידע על סטטוס הקורונה של הנוסע ותציג בפניו מידע על תקנות הקורונה העדכניות ביעד, כמו גם לבדוק היכן מעבדת הקורונה הקרובה.