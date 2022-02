חופשת סקי אקולוגית למען החופשות הבאות

אם חופשת סקי מופיעה בתוכניות העתידיות שלכם, אולי תעדיפו לבלות אותה באחד מאתרי הסקי הכי ברי-קיימא בעולם. כדי להפוך את המשימה לקלה יותר, בחרו באתר התיירות האקולוגית Ecotourism-World בשלושה אתרי סקי מובילים בתחום. את הרשימה פותח אתר Les Arcs בצרפת שהתוכנית להפיכתו לירוק יותר יצאה לדרך כבר ב-2010 וכוללת כיום מערכות חימום אקולוגיות, מערכת תחבורה ציבורית ייעודית והרחבת הדרכים לטובת הולכי רגל על חשבון כלי רכב פרטיים ואופנועי שלג.

מאז 2016 מחזיק אתר הסקי Geilo בנורבגיה בתואר יעד קיימות (Sustainable Travel Destination), בין היתר בזכות שימוש ב-100 אחוזי אנרגיה ממקור הידרו-אלקטרי, ובשנה שעברה גם קיבל תעודת הסמכה סביבתית של קרן Eco-Lighthouse הנורבגית. האתר השלישי ברשימה הוא ג׳קסון הול (Jackson Hole) בווייומינג, שתוכנית מזעור פליטת הפחמן שלו כללה התקנת מערכות חימום חסכוניות, תוכניות מיחזור יסודיות ובמבנים חדשים נעשה שימוש בחומרים ממוחזרים.

"שלושת האתרים המפורסמים הללו בקושי מגרדים את פני השטח בכל מה שנוגע לחופשות ידידותיות לסביבה!למטיילים בעלי מודעות סביבתית שמחפשים את המקומות הטובים ביותר לסקי יש בחירה מרובה", נמסר מעורכי Ecotourism-World. אז אם אתם בעניין של ‘keep it green to keep it white’, אל תתפשרו על אתרי סקי שלא לוקחים בחשבון את עתיד כדור הארץ.

צפו בסרטון של אתר הסקי האקולוגי Les Arcs:

אירלנד: ברוך שובו של פטריק הקדוש

אחרי שנתיים של "חגיגות" מקוונות חוזרות חגיגות יום פטריק הקדוש לרחובות. כפיצוי על עוגמות הנפש של השנתיים האחרונות, יהנו תושבי אירלנד מסוף שבוע ארוך במיוחד שיתחיל ביום רביעי ה-16 במרץ ויסתיים במוצאי-ראשון, ה-20 במרץ. התמה של הפסטיבל בן ארבעת הימים היא ‘Connections’ ולדברי מנהלת הפסטיבל אנה מקגואן (Anna McGowan), הבחירה בה מסמלת את "החיבור בין האנשים שנכנסים לדבלין ויוכלו לחגוג ביחד לראשונה מזה שלוש שנים".

כחצי מיליון מבקרים צפויים לבקר בדבלין ולפקוד את מצעד יום פטריק הקדוש, ומי שלא רוצה להשכים כדי לתפוס מקום או לשלם 77 אירו על מושב VIP, יכול למצוא מצעדים מעט צנועים יותר בערים ובכפרים הסמוכים.

האנתרופוקן האחרון: הספארי של צ׳רנוביל

אפילו רמות הזיהום המוגברות לא הצליחו לעצור את התפחותו של אזור האסון הגרעיני של צ׳רנוביל, שהפך לשמורת טבע מלאה בחתולי פרא, סוסי בר, זאבים, נשרים וחיות נדירות נוספות - ואם אתם מבקרים בווינה באביב תוכלו לקבל הצצה לחיים השוקקים שבמקום. בחודש הבא תיפתח תערוכת הצילומים 'Chernobyl Safari' של האמנית אנה ג'רמולווה (Anna Jermolaewa), שתיעדה את שמורת הטבע שבאזור האסור בין השנים 2014 ל-2021.

תיעדה את שמורת הטבע שבאזור האסור | צילום: Anna Jermolaewa

"הספארי של אנה ג'רמולווה מציע בסופו של דבר שבעלי חיים יכולים להסתדר היטב בבית גידול שנהרס וננטש על ידי בני אדם. הפרויקט של האמנית מאפשר הקבלה עם התפיסה של אקולוגיה עמוקה בפילוסופיה של האקולוגיה ומניח שאין לראות את האנושות כנעלה או מועדפת על פני צמחים ובעלי חיים, כאשר יש צורך לקבל החלטות אקולוגיות", נכתב בהודעה לעיתונות של גלריית מוזיאון MAK, המארח את התערוכה.

בעלי חיים יכולים להסתדר היטב בבית גידול שנהרס וננטש | צילום: Anna Jermolaewa

אזור האסון צ'רנוביל הוא מקלט ללמעלה מ-400 מינים | צילום: Anna Jermolaewa

בעשרות השנים שחלפו מאז האסון בכור הגרעיני בצ׳רנוביל, התרבו בתי הגידול של מיני בעלי חיים רבים באזור, המהווה כיום מקלט ללמעלה מ-400 מינים, בהם 50 שסווגו כנמצאים בסכנת הכחדה. "כפי שהאסון הגרעיני של צ'רנוביל מראה, לאנושות יש פוטנציאל להשמיד את הכוכב הזה בכוונה. מנקודת מבט אקולוגית, לכדור הארץ יהיה עתיד טוב יותר ללא אנשים", נכתב בהודעה לעיתונות של התערוכה שתיפתח ב-8 במרץ ותרוץ עד ה-5 ביוני 2022.