צילום : Chi Han Lin - The Comedy Wildlife Photography Awards

העולם מצחיק אז מצלמים

אם אתם זקוקים למשהו שימרח חיוך טפשי על פניכם - ואולי אף יעורר צחקוק קל, אתם מוזמנים לצלול לרשימת העולים לגמר בתחרות פרסי הצילום הקומי של חיות הבר. מתוך אלפי התמונות שהוגשו למארגני The Comedy Wildlife Photography Award נבחרו 42 המועמדים הסופיים, וציבור הגולשים מוזמן להתרשם ולהשתתף בבחירת התמונה הזוכה. הצילום הזוכה יוכרז ב-22 באוקטוב ובין המדרגים יוגרל Ipad חדש. צילום: Lea Scaddan - The Comedy Wildlife Photography Awards צילום: Jan Piecha - The Comedy Wildlife Photography Awards

או-וואו: התוכנית לתיירות בת-קיימא של האי אואהו

מחוף וואקיקי, דרך החרוט הגעשי דיאמונד הד, פרל הארבור וכלה באינספור מקומות לגלישה, אכילה או טיול בטבע - לאי אוֹאַהו (Oʻahu) שבהוואי יש מגוון מוקדי-משיכה לתיירים, אך מספרם של אלו צפוי להיות מוגבל בקרוב. בימים אלו, עם חזרתם של מבקרים לאי השלישי בגודלו בהוואי, גובר החשש שתשתיות האי לא יעמדו בלחץ, ואיכות החיים של המקומיים, כמו גם איכות החוויה של התיירים, תיפגע קשות. מועצת התיירות האיזורית, בשיתוף פעולה עם תושבי האי, פיתחו תוכנית שמטרתה "לבנות מחדש, להגדיר מחדש ולאפס" את מספר המבקרים באי, על ידי שליטה במספר מקומות הלינה המיועדים לתיירים, שינוי מדיניות השימוש בקרקע, התכנון ומדיניות נמל התעופה.

התוכנית להפיכת התיירות באי לבת-קיימא תושק בהדרגה בשלוש השנים הקרובות ותכלול בין היתר מערכת הזמנות לאתרי תרבות וטבע עם ״מס התחדשות״, שיתמוך ישירות בתוכניות סביבתיות מקומיות, כמו גם ניטור השימוש של מבקרים במכוניות ככלי-תחבורה באי. "זה היה מאמץ משותף של הקהילות, הממשלה והתעשייה להשלמת מהלך שמוביל את התיירות בכיוון שאליו אנחנו יודעים שעליה ללכת" ,אמר נואלני שילינג-וילר, מנכ"ל לשכת התיירות של אואהו והוסיף: "כעת מתחילה העבודה הקשה ואנחנו מקווים שכולם יירתמו לקידום תיירות בת קיימא, למען הקהילות שלנו והמקום שאנחנו אוהבים".

View this post on Instagram A post shared by Tourism Hawaii (@tourismhawaii)

ברכבת חשמלית בין שתי ערים

בחודש הבא יושק שירות רכבות חדש שיחבר בין לונדון לאדינבורו ב-14.90 פאונד בלבד. את הרכבות המונעות בחשמל תפעיל חברת Lumo, שעל פי ההודעה לעיתונות מאמינה שלכולם מגיע לנסוע בסטייל ובמחיר משתלם.

"נסיעה בבריטניה לא צריכה לעלות הון וכדור הארץ בהחלט לא צריך להיות זה שמשלם", אמרה הלן ויילד, מנכ״לית לומו והוסיפה כי "אין זה משנה מה אמצעי התחבורה המועדף עליך, אנחנו צפויים להיות זולים יותר וחביבים יותר לכדור הארץ." במחיר הכרטיס ייהנו הנוסעים ממושבים ארגונומיים, מערכת בידור ואינטרנט אלחוטי, ללא צורך בתשלום עבור כרטיס משודרג. לדברי החברה, כ-50% מהתפריט יהיה צמחוני, מקור מדי הצוות במקורות אחראיים סביבתית וברי מחזור לגמרי, והיא גם מתחייבת לפרסם את שיעור פליטת הפחמן שלה באופן קבוע. השירות יתחיל לפעול ב-25 באוקטובר, והנסיעה בין שתי ערי הבירה, עם עצירות בניוקאסל, מורפת׳ וסטיבניג׳, תימשך כארבע שעות ומחצה. צילום: Lumo