אחרי הנחיתה בפאפוס, שלקחה בדיוק 40 דקות מרגע ההמראה, חיכה לנו איש שהחזיק שלט עם השם שלנו והוביל אותנו למונית גדולה. היינו 10 אנשים שנחתו ביחד באותה הטיסה, 5 זוגות, שרובם הגיעו דרך מודעה שראו באינטרנט והזמינה לחוויה מעולם אחר ביער הסודי בקפריסין, רק 40 דקות נסיעה מנמל התעופה. אף אחד מיושבי המונית לא הכיר האחד את השני, אבל מיד התחלנו לדבר ולחקור "איך אתה שמעת על המקום הזה"? היתה הרגשה כמו בסרט בלשי, בו אנשים שלא הכירו לפני, נוסעים ביחד למקום מסתורי שמבטיח ניתוק מוחלט, שקט ומרגוע. נוסעים ביחד אל גורל משותף.

> המדריך השלם למטייל בפאפוס

בפועל, הסיפור הרבה יותר פשוט והרבה פחות אפלולי. "היער הסודי" (Secret Forest) הוא ריזורט, מרחב בריאות אם תרצו, חדש שנפתח לפני כשלושה חודשים בלבד בלב יער קפריסאי, בסמוך לעיירה קטנה בשם מיליו (Miliou). הבעלים של המקום הוא יוני כהנא, לו עוד שלושה בתי מלון בקפריסין, וזה הבייבי החדש שלו. יוני, שהגיע במקרה לריזורט שכבר היה פעיל, התאהב בו מיד ולקח עליו בעלות. הוא יצק בו תוכן, מהות, תוכנית יומית, אוכל בריא ים תיכוני וכשר והחל לשווק אותו לישראלים, לרבות לקהל הדתי שמחפש חופשות כשרות מעבר לים, בלי לסחוב קופסאות מהבית. וכך נולד "היער הסודי" והישראלים החלו להגיע במהירות ולהעביר את השמועה מפה לאוזן. בביקור שלנו במקום פגשנו מישהי שזה כבר הביקור השני שלה (בשלושה חודשים, כן?). היער הסודי | צילום: אביב קורט

הנוף הירוק מזכיר את טוסקנה | צילום: אילן ארנון

שני דברים קצת "הפחידו" אותי לפני ההגעה ליער הסודי. הראשון זה העובדה שהוא ממוען לישראלים. אתר האינטרנט בעברית, הבעלים ישראלי, הצוות בחלקו הגדול ישראלי. המחשבה שעברה לי בראש היא "למה לצאת לחופשה בחו"ל כדי לשמוע עברית? את זה אני יכול לעשות גם בארץ". התשובה היא שהמחיר הרבה יותר זול, שישראלים בחו"ל שמגיעים לשקט ורוגע הם כאלה שאתה רוצה לבלות במחיצתם והחוויה הנעימה של המקום נוצרת דווקא בגלל שכולם ישראלים. כך למשל, זה התחיל מהחיבור המיידי במונית שלקחה אותנו אחרי הנחיתה, והסתיים כשעזבנו אחרי שלושה ימים ונפרדנו מכולם בחיבוקים. זו היתה הרגשה שלא היינו מקבלים בחופשה אחרת, בטח לא בארץ.

הפחד השני הוא מאווירת הכשרות. בתחום הקולינרי, אני אינני אדם ששומר כשרות, ויותר מזה - מעדיף בחו"ל "לחטוא" כמה שיותר. אך במקרה של היער הסודי האוכל על טהרת הדגים היה פשוט טעים (ובריא) ובשבת מכונת הקפה ומיץ התפוזים עבדו. בארץ זה לא היה קורה במקום כשר. ובנוגע לאורחים הדתיים שחששתי שיעקמו מבט בזמן שאני שומע מוזיקה ליד הבריכה בשבת, ההפך התגלה כנכון. כל אחד יכול להעביר פה את החופשה שלו בצורה שבא לו, בלי להעיר ובלי לשפוט. מי שרוצה לאכול את ארוחת השישי שלו בסעודה סביב שולחן ענקי יכול, מי שלא, לא חייב. מי שרוצה יכול לקפוץ למים בביקיני ולשמוע מוזיקה. מי שפחות מתחבר, לא יעשה זאת. מי שרוצה יכול לבקש שהחדר שלו לא ינעל בשבת, ומי שזה לא מפריע לו לא יעשה זאת. ביער הסודי מתקיימת אוטופיה שהלוואי על כולנו שתתקיים בארץ, במיוחד בימים אלה. האוכל היה טעים ומכונת הקפה פעלה בשבת | צילום: באדיבות סיקרט פורסט

כל אחד יכול ליהנות מחופשה חופשית, רק אל תצעקו. הבריכה המחוממת | צילום: מיכל ועמית

אז מה עושים ביער הסודי?

ההבנה שהגענו למקום שהקצב שלו מתנהל בצורה אחרת, בקטע טוב, התחילה מיד עם הירידה מהמונית. התפאורה מסביב היתה ירוקה, בואך טוסקנה, השקט היה מורגש, למקום היה מראה קלאסי והצוות שקיבל את פנינו היה מזמין בצורה קיצונית. את ארוחת הצהריים שמרו עבורינו, למרות שהשעה שלה כבר עברה, פשוט כי ידעו שאנחנו מגיעים. איזה כיף, מיד הרגשנו בני בית.

ליער הסודי מומלץ להגיע לשלושה עד ארבעה לילות, אפשר סופ"ש שזולג לראשון ואפשר באמצע השבוע. הרעיון הוא שהאורחים לא דואגים לכלום (גם את הטיסות יוכלו לסגור עבורכם אם תרצו) חוץ מלבחור לאיזה פעילויות ללכת מתוך הלו"ז שתלוי בלוח ליד הלובי וגם מחכה מודפס בחדר. בלו"ז יש 3 ארוחות ביום, בירות חופשי, שייק בריאות בכל יום שמתחלף ביין בערב, סיורים מודרכים ליער הסמוך ולכפרים, טיול ג'יפים, בכל בוקר יש שיעורי יוגה, פילאטיס וכושר שונים, הרצאות, סדנאות העצמה, ארוחת שישי משותפת (מאוד מומלצת) והכל כחלק מ"החבילה". בנוסף, בסופ"ש שאנחנו היינו חגגו יומולדת למאיר אריאל במופע מדהים של אהוד אריאל וארז לב ארי. איזה כיף, הרגשנו שלא חסכו עלינו בכלום. אווירה רגועה | צילום: באדיבות סיקרט פורסט ביום מגישים כאן שייקים, בערב יין. "הבר הישן" | צילום: אביב קורט

הופעה לרגל יום ההולדת של מאיר אריאל ב"בר הישן" | צילום: אילן ארנון

ומעבר ללו"ז הגדוש, יוני, הבעלים של היער הסודי שהחלום שלו הוא לעשות "משהו שלא היה כמוהו", השכיל להבין שאם רוצים לגרום לישראלים להרגיש בבית, הצוות שאחראי על ההפעלות, ההוואי וההרגשה הטובה, צריך להיות כולו ישראלי. "אני לא צריך צוות שישאל את האורחים How Are You sir" אמר לי יוני, "אני צריך שבאמת ידאגו לכל אחד". כך, מי שאחראית על התוכן, מי שמעביר את הסיורים בכפרים, הזוג שאחראי על תכנית הוולנס וגם מי שאחראים על "האווירה הטובה", כולם ישראלים, וכולם יוצאים מגדרם כדי שיהיה נעים. כבר אמרנו אוטופיה? את כולם הכרנו בשמות שלהם ולכולם ממש התחברנו - לרותם, למנדי, לדוד ובמיוחד לישראל. מעולם לא ראיתי מישהו שאיכפת לו מהאורחים שלו כמו ישראל, שדאג לנו לטיול ג'יפים בהזמנה אישית, לסיור לכפר הסמוך, שאל אם בא לנו בירה בדיוק כשהיה בא לנו בירה, וסתם התעניין לשמוע את הסיפור שלנו ולספר את שלו. ולחשוב שה"ישראליות" של המקום הדאיגה אותי בהתחלה. איזה כיף, הרגשנו שאנחנו באמת חשובים.

מה עוד יש ביער הסודי?

ביער הסודי יש בסך הכל 62 חדרים ברמות שונות, כך שגם כשהתפוסה במקסימום, היא לא עמוסה. יש שתי בריכות חיצוניות, אחת קרה ואחת קטנה יותר מחוממת. יש מרכז ספא גדול (2,200 מ"ר), עם בריכות מקורות טיפוליות, סאונה, חדרי טיפול, חדר כושר, חדר אימונים וחדר מנוחה. צילום: באדיבות סיקרט פורסט

צילום: אילן ארנון

יש כאן חדר אוכל בו מגישים ארוחות בוקר וערב. את ארוחת הצהריים אוכלים בחוץ ליד הבריכה. את אורחת שישי אכלנו במרתף היין, סביב שולחן ענק ומרשים של 50 אורחים שלא הכירו האחד את השני ומהר מאוד ניהלו שיחות פתוחות וחשפו סודות. בצימר בגליל זה לא היה קורה.

מסביב למתחם יש יער ירוק, השקדיות היו בשיא פריחתן ועצי התפוזים פורחים בצורה מדהימה בגלל המים המינרליים באזור (את התפוזים למיץ של הבוקר ניתן לקטוף לבד מהעץ). הכפר הסמוך, מיליו, בו גרים רק 50 אנשים, משרה אווירה קסומה.

בטיול הג'יפים שעשינו ביום השני גם ראינו מפל יפה, לגונה ענקית וחוף ים מרשים. מי שרוצה יכול לקחת אופני הרים של המקום ולגלות את הטבע שמסביב בעצמו. מתחם הבריכות המחוממות בספא | צילום: באדיבות סיקרט פורסט הכי כתומים שיש. את התפוזים למיץ אפשר לקטוף ישר מהעץ | צילום: אילן ארנון

הלגונה המרהיבה שביקרנו בטיול הג'יפים באזור | צילום: אילן ארנון

ומה אין ביער הסודי? בחדרים יש טלוויזיות שנשארו מהגלגול הקודם אך הן לא מחוברות. מי שמעשן ייאלץ לעשות זאת מחוץ למתחם, בפינה מיוחדת לכך.

ואם צריך לסכם את החוויה במילה אחת, היא תהיה - אוטופיה. בכמה מילים - תגיעו, ממש כיף ונעים כאן. שולחן ארוחת השבת המרשים. היתה חוויה ייחודית | צילום: אילן ארנון

יוני כהנא, הבעלים של "היער הסודי". היתרון המרכזי של המקום הוא האנשים | צילום: נטע שני

כמה זה עולה?

חבילה לסופ"ש החל מ-3,200 שקלים לאדם כולל טיסות, העברות ואירוח על בסיס פנסיון מלא.

המחירים ללילה על בסיס פנסיון מלא החל מ1,300 שקלים.

לעוד פרטים והזמנות באתר

*הכתב היה אורח המקום