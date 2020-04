בזמן שכמעט כל חברות התעופה בעולם צימצמו את הטיסות שלהן בצורה משמעותית וחלקן אף השביתו לגמרי את כל הטיסות, צצה בעיה נוספת שהיה צריך למצוא לה פתרון מהיר - איפה מאפסנים את כל המטוסים הללו?

הפתרון המתבקש הוא שכל חברת תעופה תאפסן את צי המטוסים שלה בשדות תעופה שנמצאים מדינתה, אך לא תמיד זה אפשרי. היות ויש חברות תעופה עם צי מטוסים גדול, או במדינות בהן אין מספיק שדות תעופה או מקום. הפתרון במצבים כאלה הוא להחנות מטוסים במדינות אחרות, או בשדות תעופה משניים ונידחים.

כך למשל, בחברת בריטיש איירווייז פיזרו את צי המטוסים שלה (כ-277 מטוסים) במדינות שונות בממלכה הבריטית וסביבתה. חלק נמצאים באנגליה, חלק בסקוטלנד וחלק באירלנד.

באטלנטה, ארה"ב, בה נמצא שדה התעופה העמוס בעולם, החליטו להסב שלושה מסלולי מראה, מתוך חמישה, לחניית מטוסים. עשרות מטוסים של חברות תעופה אמריקאיות כבר חונות שם בימים אלה.

פתרון נוסף בו השתתמשו החברות בארה"ב, הוא לשלוח את המטוסים שלהן לפינל איירפארק (Pinal Airpark) באריזונה, אחד משטחי חניית המטוסים הגדולים בעולם. לרוב, המטוסים שמגיעים אליו הם כאלה שיצאו משימוש וחונים בו במשך תקופה ארוכה. לא סתם המקום זכה לכינוי: "בית קברות למטוסים".

גם בארץ הצטרפו למאמץ ובשדה התעופה רמון הציעו לחברות תעופה באירופה להחנות מטוסים במחיר זול. המטרה היא להכניס קצת "כסף מהצד" ולאפשר לחברות גדולות שסובלות מחוסר מקום פתרון נוסף לאחסון המטוסים. על פי דיווח בגלובס, מספר חברות תעופה כבר הביעו רצון להחנות בשדה הדרומי, בו יש מקום לכ-100 מטוסים.

הסיטואציה המוזרה, בה המוני מטוסים חונים בשדות תעופה או נקודות שונות בעולם, יצרה מראה מרהיב שלא רואים כל יום.

