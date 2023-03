ראש הממשלה נתניהו ורעייתו צפויים להמריא מחר (חמישי) לרומא לביקור מדיני עם עם ראשת הממשלה באיטליה. לאחר הסאגה בנושא, השניים ייאלצו לטוס בדגם בואינג 737 של אל על, על אף שביקשו לטוס בדגם המתקדם היותר - בואינג 777. מה בדיוק ההבדל בין הדגמים - ומה מציעים בכל אחד מהם?

"שני המטוסים האלה נמצאים בקטגוריות שונות של התעופה", מסביר קברניט אל על בשיחה עם N12, "זה מתבטא קודם כל בגודל של המטוס: לשם ההדגמה, מבחינת הרוחב ב-737 יש מעבר אחד במטוס עם 3 מושבים בכל צד. לעומת זאת ב-777 יש שני מעברים במטוס עם שני מושבים בכל צד ובאמצע עוד 3 או 4 מושבים, תלוי בדגם".

#Boeing 777 vs 737...both beautiful and well manufactured, and only a slight difference in size... =)) (CR) pic.twitter.com/gFh4o9nvpG