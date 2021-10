בואו נעשה את זה קל - למרות הבירוקרטיה הקלה בדרך, תאילנד היא עדיין החלום האולטימטיבי לחופשה רומנטית: יעד של חופי חול לבנים ורכים, מי טורקיז צלולים עם תפאורה של יערות טרופיים, בתי מלון מפנקים, אוכל טעים, מסאז'ים על בסיס יומי, שווקים, טרקים לחרוצים, בטן-גב לעצלנים, אננס טרי על שפת הים, בירה סינגה ומאי תאי. והעובדה שחיי הלילה הסוערים, שאפיינו את האיים בימים שלפני הקורונה, הורידו ווליום, רק הופכת את תאילנד למתאימה יותר מתמיד לחופשה בשניים. ולמי שצריך תירוץ למה לא לקחת את הילדים לחופשה הזו אז הכנו כזה עבורכם: החזרה מתאילנד דורשת בידוד לילדים בעוד הוריהם המחוסנים (שזה אתם) לא נדרשים לו. במילים אחרת – אין ברירה, אנחנו נוסעים לבד.

לכל אלה נוסף קריטריון חשוב מאוד לנסיעה – כאשר עונת השיא בפתח ופחות מ-10% מהתיירים שהגיעו לפני הקורונה נכנסים למדינה, מחירי הטיסות נמוכים מאי פעם ובתי המלון מציעים חדרים עד 70% הנחה. בשורה התחתונה: ניתן ליהנות מחופשה יוקרתית בתאילנד בהרבה יותר זול מבעבר, ויותר מכך – במחצית המחיר ממלונות היוקרה בארץ. אין ברירה, הילדים צריכים להישאר בבית | צילום: Two Flying Boys פוקט רומנטית עכשיו יותר מתמיד | צילום: Two Flying Boys צילום: Two Flying Boys

כהרגלנו בקודש, לקחנו על עצמנו לעשות את העבודה השחורה ויצאנו לחפש לכם טיסות, מלונות, אוכל טוב, חוויות כיפיות ושאר המלצות שיעשו לכם את החופשה לכזו שתזכרו תמיד. אז קבלו – המדריך המלא לשבוע זוגי, יוקרתי, חווייתי וזול בתאילנד:

החל מנובמבר – תאילנד נפתחת ללא הגבלות לתיירים מחוסנים ממדינות בסיכון נמוך. גם ישראל ברשימה

אתמול (ה') הכריזה ראשת ממשלת תאילנד על כוונתה לפתוח את תאילנד החל מה-1.11 ללא הגבלות לתיירים מחוסנים מ-46 מדינות בסיכון נמוך. ברשימה הסופית נמצאת גם ישראל, וכעת נוכל לנחות כמעט בכל מקום בתאילנד ולנוע בה בחופשיות לאחר תוצאות בדיקת קורונה שלילית אחת לפני ההמראה ועוד אחת לאחר הנחיתה, ןללא צורך בהליך המלא הנדרש כרגע. מאז נפתחה פוקט לתיירים, ישראל ניצבת במקום השני במספר התיירים הנכנסים לאי.

נכון לכתיבת שורות אלה, הגעת תיירים מישראל לתאילנד התאפשרה רק לארבעה מחוזות במסגרת תכנית "ארגז החול": פוקט; מחוז סוראת תאני (האיים האהובים קו סאמוי, קו פנגן וקו טאו), מחוז קראבי (הכולל את חוף ריילי, האי קו פי-פי ועוד), ומחוז פאנג נגה הנמצא מצפון לפוקט (ידוע בשמורת הטבע הימית המרהיבה שבו המכונה גם 'איי ג'יימס בונד'). לפני ההגעה נדרש למלא טופס (COE) המאפשר כניסה לתאילנד ולאחר ההגעה נדרש לשהות במחוז אליו תגיעו שבעה ימים, שרק לאחריהם ניתן להמשיך ליעדים אחרים במדינה. מידע מלא תוכלו למצוא כאן. "ארגז החול" מצריך בירוקרטיה - אך היא שווה את זה | צילום: Two Flying Boys צילום: Two Flying Boys

בתאילנד עצמה הכל פתוח – חנויות, מסעדות, ברים ומועדונים (עד 22:00) ומתחמי הספא המפורסמים. די דומה לישראל, למעט הדרישה לעטות מסיכות גם ברחובות. בפוקט – עם 85% מהאוכלוסייה שמחוסנת בחיסון שני – טיילנו בראש שקט למדי. מבחינת עלויות – ההליך דורש שתי בדיקות קורונה במהלך שבוע השהיה בתאילנד שעלותן לזוג 1,000 שקלים.

טיסות לתאילנד

כמו המלונות, גם הטיסות לתאילנד זולות מאוד. עם 3 טיסות שבועיות ישירות לפוקט/בנגקוק לסירוגין וחזרה לארץ, אל על מציעה כרטיס במחלקת תיירים במחיר שמתחיל ב-638 דולר. מדי פעם יוצאים מבצעים והמחירים אף יורדים מתחת לכך (השבוע למשל היה מבצע של 72 שעות במסגרתו נמכר כרטיס הלוך ושוב ב-499 דולר). כך, עלות זוג כרטיסי טיסה, שלא במסגרת מבצע, תהיה 1,276 דולר לזוג שהם כ-4,110 שקלים. 638 דולר ואתם נוחתים כאן. זה נראה כמו שומר מסך, אבל זה לא | צילום: Two Flying Boys

ככל שיוסרו ההגבלות האמורות, החל מה-1.11, יוכלו ישראלים גם לטוס באחת מהטיסות השבועיות המתוכננות של אל על לבגקוק, לבקר בה ולהמשיך ממנה ליעדים אחרים במדינה.

שבוע במלון יוקרה בפוקט במחיר של לילה באילת

אין דרך אחרת להגיד את זה אבל מחירי המלונות בתאילנד ברצפה. ממש ברצפה. כל בתי המלון, שמאז ומתמיד היו זולים בהרבה מאלה בארץ, מציעים שהייה בלפחות 40% הנחה מהימים שלפני המשבר וברוב המקרים גם ב-60-70%. בנוסף, בהרבה מקרים גם ישדרגו לכם את החדר עם ההגעה.

אחד המלונות שהכי אהבנו ומציע יוקרה בלתי מתנשאת, בסטייל תאילנדי מסורתי ועם טוויסט עכשווי, הוא ה- Marriott Nai Yang. מלון 5 כוכבים שמציע מגוון חדרים, החל מ"רגילים" עם מרפסת ונוף לבריכה ועד לווילות פרטיות על חוף הים עם בריכה פרטית. מחירו של חדר "רגיל" לשבעה לילות בעונת השיא בחודש נובמבר הוא 2,400 שקלים. אנחנו מצאנו את הרמה של המלון, הן מבחינת החדרים והן מבחינת מתקני ושירותי המלון, טובה מהמלונות הנחשבים בישראל כמו כרמים, הרויאל ביץ' ובראשית של ישרוטל או ההרודס פאלאס וההרודס ויטאליס של פתאל. Marriott Nai Yang | צילום: Two Flying Boys

מחירו של שבוע שלם כאן הוא כמחיר לילה אחד במלונות המקבילים בארץ. גם אם נוסיף לעלות הזו את מחירי הטיסות (4,100 שקלים) ומחירי שתי בדיקות הקורונה הנדרשות לזוג במהלך השהות באי (1,000 שקלים) הרי שעלות החופשה לשבוע לזוג תסתכם ב-7,500 שקלים בלבד – מחיר זול משמעותית במקרה הטוב, ומחצית מהמחיר במקרה הפחות טוב של חופשה בארץ בבתי מלון דומים.

אם אתם אוהבים להיות במרכז העניינים – קרי 200 מטרים מחוף Patong – והתקציב שלכם מוגבל, מלון הבוטיק BYD Lofts הוא בשבילכם. מדובר במלון דירות עם שירות מלא שמגדיר את עצמו כ"יוקרתי, אופנתי ומעודכן". למלון בריכת גג, חדר כושר וארוחת בוקר חביבה לחלוטין. סוויטה עם חדר שינה, סלון ומטבחון לשבוע בנובמבר תעלה לכם 2,100 שקלים. חדר סטודיו לעומת זאת יעלה רק 1,700 שקלים לשבוע - כמחיר חדר ללילה אחד בלא מעט מלונות בארץ. BYD Lofts | צילום: Two Flying Boys

אם תרצו לעלות רמה ולפנק את עצמכם בשבוע רומנטי במלונות יוקרה בלוקיישנים מטריפים כמוהם אין בארץ, נמליץ לכם על מלון Como Point Yamu עם נוף למפרץ הנשקף מחדריו והעיצוב המושפע ממקדשים בודהיסטים. חדר במלון זה לשבוע בעונת השיא יעלה לכם 5,500 שקלים. וילה פרטית עם בריכה פרטית ונוף למפרץ כבר תקפיץ את המחיר ל-10,000 שקלים לשבוע. Como Point Yamu | צילום: Two Flying Boys

לא פחות יפה ממנו הוא מלון הווילות The Shore at Katathani ובו יחידות יוקרתיות עם נוף עוצר נשימה לים, בריכה פרטית וכל יתר החומרים שחלום תאילנדי עשוי מהם. לווילה כזו לשבוע בחודש נובמבר תשלמו - 8,000 שקלים. The Shore at Katathani | צילום: Two Flying Boys

בקצה העליון של הסקאלה תוכלו למצוא את מלון Trisara הנחשב למלון הטוב (והיקר) ביותר בפוקט. בימים כתיקונם, הווילה ה"בסיסית" מבין 48 הווילות במלון, תעלה 4,800 שקלים ללילה ובימים אלה 2,600 שקלים. כמוהו, לילה במלון Keemala המפורסם, שתמונת וילת ירח הדבש שלו הוציאה עיניים לרבים וטובים ברחבי העולם והרשת, יעלה מחיר דומה של 2,500 שקלים ללילה. עלות לילה בשתי הווילות היקרות האלה בשניים מהמלונות הנחשבים והיקרים ביותר בפוקט כמחירו של לילה אחד במלון טוב בארץ בחודשי החורף. Trisara | צילום: Two Flying Boys Keemala | צילום: Two Flying Boys

המלצה שלנו: אל תישארו במלון אחד שבוע שלם. בחרו 2 בתי מלון באזורים שונים ובעלי אופי שונה כך שתוכלו לגוון ולחוות יותר במהלך החופשה. חוץ מזה, אין כמו ריב טוב אם צריך להחליף את החדר במלון או לא כדי להפוך חופשה זוגית לשלמה באמת.

הפרארי של ה-Wellness

אחרי שדאגנו לכם לתפאורה ראויה לחופשה ורקע שמצטלם היטב, לא פחות חשוב לוודא שחוזרים עם שק מלא חוויות והקסם הזה שקורה כשאתם עושים דברים מיוחדים בשניים:

בקצה הדרומי של האי, על גבעה מעל אגם, נמצא הריטריט Chivitr (הוגים צ'י-וויט, המשמעות - חיים) המשמש כמלון בוטיק, ספא, "מקדש" ליוגה וג'ו ג'יטסו וכן כמרכז לרפואה אלטרנטיבית. את המקום הייחודי הזה, המעוצב כמקדש סיני, הקימה ומנהלת גרושתו התאית של מהנדס מכונית המרוץ של פרארי, שהמכונית שעיצב הביאה למייקל שומאכר שבע אליפויות עולם (ולגרושתו את הכסף לבנות את המקום המהפנט הזה). תוכלו להגיע לכאן למגוון טיפולים ואפילו לריטריט של 3 ימים הכולל עיסויים, יוגה, וואטסו, ניקוי רעלים וסדנאות אורח חיים בריא. בין לבין תוכלו לקפוץ לחניה ולחזות במו עיניכם במכונית מרוץ נוצצת של פרארי. מסאג' של שעה יעלה עד 250 שקלים בהתאם לסוג העיסוי שתבחרו. Chivitr | צילום: Two Flying Boys

חוויית עיסוי תאילנדי יוקרתית, מקצועית ומפנקת באופן יוצא דופן נוספת שחווינו, היתה בספא של מלון ה-banyan Tree אשר מהווה אקדמיה להכשרת כלל המעסים העובדים ברשת. 500 שקלים לטיפול של שעה. Banyan Tree Spa | צילום: Two Flying Boys

בכל חופשה זוגית ורומנטית ככל שתהיה, יש את הרגע שעולים אחד לשני על העצבים. זה בדיוק היום לבקר בפארק המים ה-Blue Tree. בימים כתיקונם לא הייתם מוצאים אותנו חיים במקום כזה אבל עם מעט תיירים ועוד פחות ילדים, המקום מספק אחה"צ כיפי: מגלשות מים, סאפ, אבובים, קיאקים, אומגה מעל לגונה ענקית ואפילו צוק לקפיצות גובה. גולת הכותרת של המקום הן מגלשות ה-super-fly, שאורכן 30 מטר ובסופן שיפוע המעיף את הפרטנר שלכם לגובה רב ומרסק אותו באופן בלתי חינני בעליל בבריכה, לקולות צחוק של כל הצופים, בזמן שאתם מתעדים הכל במצלמה כדי לשתף את כולם בבית. אם זו לא אהבה, אז אנחנו לא יודעים מה כן. עלות כניסה למבוגר: 30 שקלים. Blue Tree | צילום: Two Flying Boys

אומרים שבישול הוא אהבה המקבלת טעמים, ריחות וצבעים. אם אתם מאלה שאוהבים לבשל יחד אז ה-Blue Elephant הוא המקום עבורכם. מדובר במסעדה (מצוינת!) של כוהנת האוכל התאילנדי נורור סומאני אשר לה סניפים גם בבנגקוק, מלטה וקופנהגן. בנוסף, משמש המקום כבית ספר לבישול תאילנדי. ניתן להירשם לקורס (פרטי או בקבוצה) של חצי יום במסגרתו מבקרים בשוק, לומדים את סודות הבישול, המצרכים והתבלינים הייחודיים ומתנסים בבישול של 4 מנות. בסוף היום מקבלים תעודה ואוכלים את הארוחה במסעדה. עלות קורס כזה לזוג 660 שקלים. Blue Elephant | צילום: Two Flying Boys

אגב, גם אם תוותרו על קורס הבישול, אל תחמיצו ארוחה במסעדה היפה והמצוינת הזו.

אין חופשה מושלמת בלי התמונה האחת שבה כל השמשות מסתדרות ואתם נראים בה שזופים ומאושרים בזמן שהנוף מאחוריכם מעורר קנאה. כדי לעזור לטבע (ולכם), נמליץ על שני ספוטים אינסטגרמיים במיוחד:

Karon Viewpoint - נקודת תצפית על גבעה ממנה רואים את שלושת החופים-מפרצים המערביים של האי פוקט: Kata-noi, Kata ו-Karon. 3 החופים – כל אחד בצורת U – נפרסים על פני 8 ק"מ ופוגשים את מי הטורקיז של ים אנדמן לתמונה מרהיבה. Karon Viewpoint | צילום: Two Flying Boys

Three Monkeys Restaurant & Bar – באופן מפתיע אחד מהמקומות היפים באי פוקט הוא בר-מסעדה שנמצא בסמוך לפארק האומגות Hanuman World, בלב צמחיה טרופית שופעת. הבר והמסעדה שיקים מאוד והשילוב של העיצוב עם הנוף יוצר מראה חד פעמי. Three Monkeys Restaurant & Bar | צילום: Two Flying Boys

